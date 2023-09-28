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https://sputnikarabic.ae/20230928/أهم-أنواع-الأسمدة-المعدنية-استهلاكا-في-العالم-1081487489.html
أكثر أنواع الأسمدة المعدنية استهلاكا في العالم
أكثر أنواع الأسمدة المعدنية استهلاكا في العالم
يرى المختصون في أسواق الاسمدة أن المستهلكين الرئيسيين للأسمدة هم منتجو الحبوب. ويوجد ثلاثة أنواع من الأسمدة المطلوبة في جميع أنحاء العالم وهي النيتروجين... 28.09.2023, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, اقتصاد, инфографика
انفوجرافيك, اقتصاد, инфографика

أكثر أنواع الأسمدة المعدنية استهلاكا في العالم

13:44 GMT 28.09.2023 (تم التحديث: 14:07 GMT 28.09.2023)
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يرى المختصون في أسواق الاسمدة أن المستهلكين الرئيسيين للأسمدة هم منتجو الحبوب. ويوجد ثلاثة أنواع من الأسمدة المطلوبة في جميع أنحاء العالم وهي النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم. تعرف من خلال الإنفوجراف الذي أعده فريق "سبوتنيك" على سوق الأسمدة المعدنية في العالم.
سوق الأسمدة المعدنية - سبوتنيك عربي
سوق الأسمدة المعدنية - سبوتنيك عربي
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