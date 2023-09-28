https://sputnikarabic.ae/20230928/أول-طائرة-أواكس-تابعة-لحلف-شمال-الأطلسي-تهبط-في-ليتوانيا-1081489973.html
أول طائرة "أواكس" تابعة لحلف شمال الأطلسي تهبط في ليتوانيا
أول طائرة "أواكس" تابعة لحلف شمال الأطلسي تهبط في ليتوانيا
هبطت أول طائرة "أواكس أي- 3 سينتري" تابعة لحلف شمال الأطلسي في مطار سياولياي في ليتوانيا، وفقًا لتحليل بيانات "فلايت رادار 24"، الذي أجرته وكالة "سبوتنيك". 28.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-28T14:44+0000
2023-09-28T14:44+0000
2023-09-28T14:48+0000
رصد عسكري
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وبحسب مسارات البوابة، هبطت طائرة عسكرية تحمل رقم الرحلة "ناتو 12" في مطار سياولياي الليتواني.ويتبين من تحليل أرشيف سجلات رحلات طائرات الـ"ناتو" المتوفرة على البوابة، أن هذه الطائرة هي طائرة "أواكس أي - 3 سينتري" تابعة لحلف شمال الأطلسي، ومقرها في تركيا، وسبق أن نفذت هذه الطائرة رحلات استطلاعية في منطقة البحر الأسود فوق الجزء الشرقي من رومانيا.قبل الهبوط في سياولياي، قامت طائرة الـ"ناتو"(أواكس أي- 3 سينتري) بدوريات في منطقة المطار. تحتوي الطائرة على رادار 360 درجة قادر على اكتشاف الأهداف على مسافة تصل إلى 650 كيلومترا. وبالتالي، يمكن لهذه الطائرة اكتشاف الأجسام المحمولة جوا في منطقة سانت بطرسبورغ. ويشمل مجال الرؤية الخاص بها كالينينغراد وكذلك سمولينسك وبسكوف ومدن أخرى غربي روسيا.وكان حلف شمال الأطلسي، قد أفاد سابقًا، أن طائرتي "أواكس" للمراقبة الجوية والإنذار ستصلان، اليوم الخميس، إلى ليتوانيا لمراقبة "النشاط العسكري" الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20230928/الناتو-يرسل-طائرات-أواكس-إلى-ليتوانيا-للتجسس-على-روسيا-1081483736.html
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رصد عسكري
أول طائرة "أواكس" تابعة لحلف شمال الأطلسي تهبط في ليتوانيا
14:44 GMT 28.09.2023 (تم التحديث: 14:48 GMT 28.09.2023) تابعنا عبر
هبطت أول طائرة "أواكس أي- 3 سينتري" تابعة لحلف شمال الأطلسي في مطار سياولياي في ليتوانيا، وفقًا لتحليل بيانات "فلايت رادار 24"، الذي أجرته وكالة "سبوتنيك".
وبحسب مسارات البوابة، هبطت طائرة عسكرية تحمل رقم الرحلة "ناتو 12" في مطار سياولياي الليتواني.
ويتبين من تحليل أرشيف سجلات رحلات طائرات الـ"ناتو" المتوفرة على البوابة، أن هذه الطائرة هي طائرة "أواكس أي - 3 سينتري" تابعة لحلف شمال الأطلسي، ومقرها في تركيا، وسبق أن نفذت هذه الطائرة رحلات استطلاعية في منطقة البحر الأسود فوق الجزء الشرقي من رومانيا.
قبل الهبوط في سياولياي، قامت طائرة الـ"ناتو"(أواكس أي- 3 سينتري) بدوريات في منطقة المطار. تحتوي الطائرة على رادار 360 درجة قادر على اكتشاف الأهداف على مسافة تصل إلى 650 كيلومترا. وبالتالي، يمكن لهذه الطائرة اكتشاف الأجسام المحمولة جوا في منطقة سانت بطرسبورغ. ويشمل مجال الرؤية الخاص بها كالينينغراد وكذلك سمولينسك وبسكوف ومدن أخرى غربي روسيا.
وكان حلف شمال الأطلسي، قد أفاد سابقًا، أن طائرتي "أواكس" للمراقبة الجوية والإنذار ستصلان، اليوم الخميس، إلى ليتوانيا لمراقبة "النشاط العسكري" الروسي.