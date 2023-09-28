https://sputnikarabic.ae/20230928/إسرائيل-عشرات-المستوطنين-يقتحمون-المسجد-الأقصى-مجددا-1081474198.html

إسرائيل... عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى مجددا

إسرائيل... عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى مجددا

اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية. 28.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-28T07:30+0000

2023-09-28T07:30+0000

2023-09-28T07:30+0000

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وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن عشرات المستوطنين نظموا جولات استفزازية في باحات الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد"، مشيرة إلى أن الشرطة الإسرائيلية نشرت قواتها في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين.وفرضت السلطات الإسرائيلية إغلاقا شاملا على شوارع القدس القديمة، تزامنًا مع "يوم الغفران" الذي ايستمر حتى الإثنين الماضي.وقبل أسبوع، اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى، تحت حماية مشددة من قوات إسرائيلية، وذلك بالتزامن مع احتفالات رأس السنة العبرية، والتي بدأت أمس السبت، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، وأعاقت الشرطة الإسرائيلية دخول المصلين إلى باحات المسجد.وأدانت دول عربية بينها مصر والسعودية، اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، مطالبة إسرائيل بوقف هذه الممارسات التصعيدية.وأعربت الخارجية السعودية، في بيان لها، عن "أسفها لما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلية من ممارسات تقوض جهود السلام الدولية، وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية"، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".وطالبت مصر في بيان لخارجيتها، السلطات الإسرائيلية "بضرورة الوفاء بالتزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ووقف مثل هذه الممارسات التصعيدية، لما تمثله من انتهاك صريح للوضعية القانونية والتاريخية القائمة لمدينة القدس ومقدساتها الشريفة".يشار إلى أن جامعة الدول العربية كانت قد أصدرت، الشهر الماضي، بيانا بمناسبة الذكرى الـ 54 لحريق المسجد الأقصى، أشارت فيها إلى قيام إسرائيل بانتهاكات مستمرة ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

https://sputnikarabic.ae/20230917/الخارجية-الفلسطينية-تدين-اقتحامات-المستوطنين-المتواصلة-بحماية-الجيش-للمسجد-الأقصى-1081122341.html

https://sputnikarabic.ae/20230924/أصبح-ثكنة-عسكرية-اقتحام-أكثر-من-400-مستوطن-إسرائيلي-المسجد-الأقصى-عشية-يوم-الغفران-1081337907.html

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