https://sputnikarabic.ae/20230928/البنتاغون-مخاطر-نشوب-صراع-بأسلحة-الدمار-الشامل-في-ازدياد-وروسيا-والصين-التهديدان-الرئيسيان-1081496436.html

البنتاغون: مخاطر نشوب صراع بأسلحة الدمار الشامل في ازدياد.. وروسيا والصين التهديدان الرئيسيان

البنتاغون: مخاطر نشوب صراع بأسلحة الدمار الشامل في ازدياد.. وروسيا والصين التهديدان الرئيسيان

أشارت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم الخميس، في استراتيجيتها لمكافحة أسلحة الدمار الشامل إلى زيادة مخاطر نشوب صراع يشمل استخدام الأسلحة الكيميائية... 28.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-28T22:01+0000

2023-09-28T22:01+0000

2023-09-28T22:01+0000

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وتُشير وثيقة الاستراتيجية إلى أن مخاطر مواجهة الولايات المتحدة أو حلفائها لصراع مسلح باستخدام الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية أو النووية قد ازدادت منذ عام 2014.وتقول الاستراتيجية: "بينما تشكل الصين وروسيا التحديات الرئيسية في مجال أسلحة الدمار الشامل، تظل كوريا الشمالية وإيران والمنظمات المتطرفة تشكل تهديدات إقليمية دائمة يجب مواجهتها أيضًا".وحسبما ورد في وثيقة الاستراتيجية، تُعتبر أسلحة الدمار الشامل أي نوع من الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية أو النووية التي تتسبب في تدمير وخسائر كبيرة.وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن في وقت سابق، أن روسيا تعتبر أسلحة الدمار الشامل وسيلة حماية، مؤكدا:وأضاف بوتين: "ومع ذلك، لدينا استراتيجية لاستخدام وسائل الحماية، ونحن نعتبر أسلحة الدمار الشامل كوسيلة للحماية، والأسلحة النووية، وكلها ضمن ما يسمى بالضربة الانتقامية، أي نقوم بالرد عندما يتم ضربنا".ويشار إلى أنه منذ 1945، لم يتم استخدام السلاح النووي في العالم نهائيا، وهو ما يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الوحيدة التي أقدمت على شن هجوم بسلاح الدمار الشامل، لتقتل مئات الآلاف في لحظات.ورغم أن عدد الدول التي تمتلك السلاح النووي في الوقت الحالي وصل إلى 9 دول نووية، تمتلك مجتمعة أكثر من 12 ألف قنبلة نووية، إلا أن أي منها لم يقدم على استخدامه مثلما فعل الأمريكيون في اليابان.

https://sputnikarabic.ae/20230802/لم-يستخدمه-سوى-الأمريكيين-ذكرى-حرق-اليابانيين-بالسلاح-النووي-في-1945-1079715757.html

https://sputnikarabic.ae/20221207/بوتين-روسيا-تعتبر-أسلحة-الدمار-الشامل-وسيلة-حماية-1070951545.html

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البنتاغون الأمريكي, العالم, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, الصين