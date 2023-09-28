https://sputnikarabic.ae/20230928/الحرس-الثوري-الإيراني-يقول-إن-بإمكانه-إطلاق-الأقمار-الصناعية-من-دول-الجوار-إلى-الفضاء-1081473472.html

الحرس الثوري الإيراني يقول إن بإمكانه إطلاق الأقمار الصناعية من دول الجوار إلى الفضاء

الحرس الثوري الإيراني يقول إن بإمكانه إطلاق الأقمار الصناعية من دول الجوار إلى الفضاء

أكد الحرس الثوري الإيراني، أن القمر الصناعي "نور 3"، الذي تم إطلاقه بنجاح، مستقر ويتحرك هذه المرة بثبات وبسرعة أكبر بكثير. 28.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-28T06:36+0000

2023-09-28T06:36+0000

2023-09-28T06:49+0000

إيران

أخبار إيران

الحرس الثوري الإيراني

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/1b/1077479003_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ad7c62db03eef00397b2510f14679922.jpg

وقال قائد الوحدة الفضائية في قوات الجو الفضاء التابعة للحرس الثوري، العميد علي جعفر آبادي، إن "الحرس الثوري بإمكانه إطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة من الدول الجوار إلى الفضاء"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضاف: "إذا نظرنا إلى الحروب الأخيرة التي شهدها العالم، فإن النجاح في ساحة المعركة يعتمد على تقنيات الأقمار الصناعية"، متابعا: "القوات تحاول السيطرة على معداتها عن بعد، ولا يمكن توجيه المعدات الى مسافات بعيدة إلا عبر الأقمار الصناعية".وأكد آبادي أن "القادة أيضا بحاجة إلى الاتصال عبر الأقمار الصناعية للتواصل مع قواتهم في ساحة المعركة"، مشيرا أن "الفضاء هو البنية التحتية للحرب القائمة على الشبكات"وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس الأربعاء، "إطلاق القمر الصناعي "نور 3" بنجاح في مدار الأرض، من قبل القوة الجوية الفضائية التابعة له.وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن المتحدث باسم منظمة الفضاء الإيرانية، حسين دليريان، قال إنه "تم وضع القمر الصناعي “نور 3” بنجاح في مدار الأرض بفاصلة 450 كيلومترًا عن الأرض، من قبل القوة الجوية الفضائية للحرس الثوري الإيراني الصناعي قبل لحظات"، مهنأ جميع المتخصصين في صناعة الفضاء على هذا النجاح.وكانت وسائل إعلام إيرانية أكدت الشهر الجاري، أنه تم الانتهاء بنجاح من الاختبارات الخاصة من عملية تحليق القمر الصناعي الإيراني "طلوع 3"، على أن يتم إطلاقه وفق جدول زمني محدد.وأفادت وكالة إرنا، بأن منظمة الفضاء الإيرانية تسلمت القمر الصناعي للاستشعار عن بعد طلوع 3، بعد اجتياز الاختبارات الأخيرة، والذي انتجته شركة الصناعات الإلكترونية الإيرانية "صاإيران".وكان وزير الاتصالات الإيراني، عيسى زارع بور، قد كشف، في الخامس من شهر أبريل/نيسان الماضي، عن جاهزية 10 أقمار صناعية للاختبار والإطلاق، وقال إن "إنجاز المرحلة التجريبية للربط بين منصات التواصل الاجتماعي الداخلية قبل حلول العام الجديد" (بدأ في 21 وأوضح الوزير الإيراني أن "العام الجاري وبناء على موافقة المجلس الأعلى للفضاء لدينا خطة مفصلة لتطوير صناعة الفضاء، والآن لدينا 10 أقمار صناعية وشحنات فضائية جاهزة للاختبار والإطلاق".وتابع أن هناك "عدة أقمار صناعية قيد التصميم والتصنيع"، مشددا على أن "هدف وزارة الاتصالات كخطوة أولى هو تقديم الخدمات والإمكانيات الموجودة في مجال الفضاء في إيران إلى دول الجوار والدول الإسلامية".

https://sputnikarabic.ae/20230301/الحرس-الثوري-يعلن-صناعة-سفن-وغواصات-دون-طواقم-بشرية-1074197221.html

https://sputnikarabic.ae/20220724/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-الاستعداد-لإطلاق-قمر-صناعي-جديد--عبر-صاروخ-قائم-فيديو-1065505589.html

إيران

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم