https://sputnikarabic.ae/20230928/الحرس-الثوري-الإيراني-يقول-إن-بإمكانه-إطلاق-الأقمار-الصناعية-من-دول-الجوار-إلى-الفضاء-1081473472.html
الحرس الثوري الإيراني يقول إن بإمكانه إطلاق الأقمار الصناعية من دول الجوار إلى الفضاء
الحرس الثوري الإيراني يقول إن بإمكانه إطلاق الأقمار الصناعية من دول الجوار إلى الفضاء
أكد الحرس الثوري الإيراني، أن القمر الصناعي "نور 3"، الذي تم إطلاقه بنجاح، مستقر ويتحرك هذه المرة بثبات وبسرعة أكبر بكثير. 28.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-28T06:36+0000
2023-09-28T06:36+0000
2023-09-28T06:49+0000
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وقال قائد الوحدة الفضائية في قوات الجو الفضاء التابعة للحرس الثوري، العميد علي جعفر آبادي، إن "الحرس الثوري بإمكانه إطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة من الدول الجوار إلى الفضاء"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضاف: "إذا نظرنا إلى الحروب الأخيرة التي شهدها العالم، فإن النجاح في ساحة المعركة يعتمد على تقنيات الأقمار الصناعية"، متابعا: "القوات تحاول السيطرة على معداتها عن بعد، ولا يمكن توجيه المعدات الى مسافات بعيدة إلا عبر الأقمار الصناعية".وأكد آبادي أن "القادة أيضا بحاجة إلى الاتصال عبر الأقمار الصناعية للتواصل مع قواتهم في ساحة المعركة"، مشيرا أن "الفضاء هو البنية التحتية للحرب القائمة على الشبكات"وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس الأربعاء، "إطلاق القمر الصناعي "نور 3" بنجاح في مدار الأرض، من قبل القوة الجوية الفضائية التابعة له.وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن المتحدث باسم منظمة الفضاء الإيرانية، حسين دليريان، قال إنه "تم وضع القمر الصناعي “نور 3” بنجاح في مدار الأرض بفاصلة 450 كيلومترًا عن الأرض، من قبل القوة الجوية الفضائية للحرس الثوري الإيراني الصناعي قبل لحظات"، مهنأ جميع المتخصصين في صناعة الفضاء على هذا النجاح.وكانت وسائل إعلام إيرانية أكدت الشهر الجاري، أنه تم الانتهاء بنجاح من الاختبارات الخاصة من عملية تحليق القمر الصناعي الإيراني "طلوع 3"، على أن يتم إطلاقه وفق جدول زمني محدد.وأفادت وكالة إرنا، بأن منظمة الفضاء الإيرانية تسلمت القمر الصناعي للاستشعار عن بعد طلوع 3، بعد اجتياز الاختبارات الأخيرة، والذي انتجته شركة الصناعات الإلكترونية الإيرانية "صاإيران".وكان وزير الاتصالات الإيراني، عيسى زارع بور، قد كشف، في الخامس من شهر أبريل/نيسان الماضي، عن جاهزية 10 أقمار صناعية للاختبار والإطلاق، وقال إن "إنجاز المرحلة التجريبية للربط بين منصات التواصل الاجتماعي الداخلية قبل حلول العام الجديد" (بدأ في 21 وأوضح الوزير الإيراني أن "العام الجاري وبناء على موافقة المجلس الأعلى للفضاء لدينا خطة مفصلة لتطوير صناعة الفضاء، والآن لدينا 10 أقمار صناعية وشحنات فضائية جاهزة للاختبار والإطلاق".وتابع أن هناك "عدة أقمار صناعية قيد التصميم والتصنيع"، مشددا على أن "هدف وزارة الاتصالات كخطوة أولى هو تقديم الخدمات والإمكانيات الموجودة في مجال الفضاء في إيران إلى دول الجوار والدول الإسلامية".
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https://sputnikarabic.ae/20220724/الحرس-الثوري-الإيراني-يعلن-الاستعداد-لإطلاق-قمر-صناعي-جديد--عبر-صاروخ-قائم-فيديو-1065505589.html
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إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
الحرس الثوري الإيراني يقول إن بإمكانه إطلاق الأقمار الصناعية من دول الجوار إلى الفضاء
06:36 GMT 28.09.2023 (تم التحديث: 06:49 GMT 28.09.2023) تابعنا عبر
أكد الحرس الثوري الإيراني، أن القمر الصناعي "نور 3"، الذي تم إطلاقه بنجاح، مستقر ويتحرك هذه المرة بثبات وبسرعة أكبر بكثير.
وقال قائد الوحدة الفضائية في قوات الجو الفضاء التابعة للحرس الثوري، العميد علي جعفر آبادي، إن "الحرس الثوري بإمكانه إطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة من الدول الجوار إلى الفضاء"، حسب وكالة
"تسنيم" الإيرانية.
وأضاف: "إذا نظرنا إلى الحروب الأخيرة التي شهدها العالم، فإن النجاح في ساحة المعركة يعتمد على تقنيات الأقمار الصناعية"، متابعا: "القوات تحاول السيطرة على معداتها عن بعد، ولا يمكن توجيه المعدات الى مسافات بعيدة إلا عبر الأقمار الصناعية".
وأكد آبادي أن "القادة أيضا بحاجة إلى الاتصال عبر الأقمار الصناعية للتواصل مع قواتهم في ساحة المعركة"، مشيرا أن "الفضاء هو البنية التحتية للحرب القائمة على الشبكات"
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، أمس الأربعاء، "إطلاق القمر الصناعي "نور 3"
بنجاح في مدار الأرض، من قبل القوة الجوية الفضائية التابعة له.
وأفادت وكالة
"تسنيم" الإيرانية، بأن المتحدث باسم منظمة الفضاء الإيرانية، حسين دليريان، قال إنه "تم وضع القمر الصناعي “نور 3” بنجاح في مدار الأرض بفاصلة 450 كيلومترًا عن الأرض، من قبل القوة الجوية الفضائية للحرس الثوري الإيراني الصناعي قبل لحظات"، مهنأ جميع المتخصصين في صناعة الفضاء على هذا النجاح.
وكانت وسائل إعلام إيرانية أكدت الشهر الجاري، أنه تم الانتهاء بنجاح من الاختبارات الخاصة من عملية تحليق القمر الصناعي الإيراني "طلوع 3"
، على أن يتم إطلاقه وفق جدول زمني محدد.
وأفادت وكالة
إرنا، بأن منظمة الفضاء الإيرانية تسلمت القمر الصناعي للاستشعار عن بعد طلوع 3، بعد اجتياز الاختبارات الأخيرة، والذي انتجته شركة الصناعات الإلكترونية الإيرانية "صاإيران".
وكان وزير الاتصالات الإيراني، عيسى زارع بور، قد كشف، في الخامس من شهر أبريل/نيسان الماضي، عن جاهزية 10 أقمار صناعية للاختبار والإطلاق، وقال إن "إنجاز المرحلة التجريبية للربط بين منصات التواصل الاجتماعي الداخلية قبل حلول العام الجديد" (بدأ في 21
وأوضح الوزير الإيراني أن "العام الجاري وبناء على موافقة المجلس الأعلى للفضاء
لدينا خطة مفصلة لتطوير صناعة الفضاء، والآن لدينا 10 أقمار صناعية وشحنات فضائية جاهزة للاختبار والإطلاق".
وتابع أن هناك "عدة أقمار صناعية قيد التصميم والتصنيع"، مشددا على أن "هدف وزارة الاتصالات كخطوة أولى هو تقديم الخدمات والإمكانيات الموجودة في مجال الفضاء في إيران إلى دول الجوار والدول الإسلامية".