https://sputnikarabic.ae/20230928/الخارجية-الفلسطينية-التصعيد-الاستيطاني-ردا-إسرائيليا-على-المطالبات-الدولية-بوقف-الاستيطان-1081476361.html

الخارجية الفلسطينية: التصعيد الاستيطاني ردا إسرائيليا على المطالبات الدولية بوقف الاستيطان

الخارجية الفلسطينية: التصعيد الاستيطاني ردا إسرائيليا على المطالبات الدولية بوقف الاستيطان

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، "بأشد العبارات انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم... 28.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-28T09:05+0000

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وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، إن "التصعيد الاستيطاني، الذي كان آخره إقدام عناصر المستوطنين على اقتلاع وتكسير 35 شجرة زيتون في بلدة حارس غرب سلفيت، يعتبر ردا إسرائيليا رسميا على المطالبات الأمريكية والدولية والأممية التي شهدتها جلسة مجلس الأمن بوقف الاستيطان".وشدد البيان، على أن "عناصر المستوطنين نفذوا جولات استفزازية بحماية جيش الاحتلال في مسافر يطا والترويج لخرائط استيطانية تهدف للاستيلاء على 400 دونم من أراضي المواطنين الفلسطينيين لتوسيع المستوطنات المحاذية".وحملت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، "الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم الاستيطان المركبة".يأتي ذلك بعد ساعات من اقتحام مستوطنين، صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن عشرات المستوطنين نظموا جولات استفزازية في باحات الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد"، مشيرة إلى أن الشرطة الإسرائيلية نشرت قواتها في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين.وفرضت السلطات الإسرائيلية إغلاقا شاملا على شوارع القدس القديمة، تزامنًا مع "يوم الغفران" الذي ايستمر حتى الإثنين الماضي.وأدانت دول عربية بينها مصر والسعودية، اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، مطالبة إسرائيل بوقف هذه الممارسات التصعيدية.

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