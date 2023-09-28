عربي
وزارة الدفاع: المقاتلات الروسية تسقط طائرة "سو- 25" أوكرانية -عاجل
https://sputnikarabic.ae/20230928/الصين-والسعودية-تجريان-مناورات-بحرية-مشتركة-الشهر-المقبل-1081482512.html
الصين والسعودية تجريان مناورات بحرية مشتركة الشهر المقبل
الصين والسعودية تجريان مناورات بحرية مشتركة الشهر المقبل
أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الخميس، أنها ستجري مناورات بحرية مشتركة مع المملكة العربية السعودية، في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، في إطار تعزيز العلاقات... 28.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-28T11:15+0000
2023-09-28T11:15+0000
الصين
أخبار السعودية اليوم
السعودية
ولي العهد محمد بن سلمان
أخبار العالم الآن
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/07/1064822703_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_253324966e591899ad055b5e2257c4b4.jpg
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، في إفادة صحفية، إن "هذا التدريب سيركز على العمليات البحرية لمكافحة الإرهاب في الخارج، وإجراء تدريبات على تكتيكات القناصين وقيادة القوارب وهبوط المروحيات وعمليات الإنقاذ المشترك"، مشيرا إلى أن "هذه المناورات هي الثانية على الإطلاق".وأوضح تشيان أن "الدولتَين تسعيان إلى تعميق التعاون العملي والودي بين الجيشين وتحسين مستوى التدريب العملي للقوات".وأجرى البلدان مناورات بحرية مشتركة للمرة الأولى، في العام 2019، بحسب وكالة الأنباء السعودية.وكان ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، قد قال في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، الأسبوع الماضي، أنه يتواصل مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، مضيفا: "لا أحد يريد أن يرى الصين ضعيفة".وقال ولي العهد السعودي: "إذا انهارت الصين فجميع دول العالم ستكون معرضة للانهيار بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية".وتولت الصين، هذا العام، رعاية اتفاق بين القوتين الإقليميتين المتنافستين السعودية وايران، لاستئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتيهما.
https://sputnikarabic.ae/20230821/الصين-السعودية-وإيران-تطلقان-موجة-مصالحة-في-الشرق-الأوسط-بعد-تطبيع-العلاقات-1080274262.html
الصين
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/07/1064822703_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_2f65d4d718b3ed3a4a2ac430d219df95.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصين, أخبار السعودية اليوم, السعودية, ولي العهد محمد بن سلمان, أخبار العالم الآن, العالم
الصين, أخبار السعودية اليوم, السعودية, ولي العهد محمد بن سلمان, أخبار العالم الآن, العالم

الصين والسعودية تجريان مناورات بحرية مشتركة الشهر المقبل

11:15 GMT 28.09.2023
© AFP 2023 / STRمقاتلات جي - 15 على متن حاملة طائرات صينية
مقاتلات جي - 15 على متن حاملة طائرات صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2023
© AFP 2023 / STR
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الخميس، أنها ستجري مناورات بحرية مشتركة مع المملكة العربية السعودية، في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، في إفادة صحفية، إن "هذا التدريب سيركز على العمليات البحرية لمكافحة الإرهاب في الخارج، وإجراء تدريبات على تكتيكات القناصين وقيادة القوارب وهبوط المروحيات وعمليات الإنقاذ المشترك"، مشيرا إلى أن "هذه المناورات هي الثانية على الإطلاق".
وأوضح تشيان أن "الدولتَين تسعيان إلى تعميق التعاون العملي والودي بين الجيشين وتحسين مستوى التدريب العملي للقوات".
الخارجية الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2023
الصين: السعودية وإيران تطلقان "موجة مصالحة" في الشرق الأوسط بعد تطبيع العلاقات
21 أغسطس, 04:13 GMT
وأجرى البلدان مناورات بحرية مشتركة للمرة الأولى، في العام 2019، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
وكان ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، قد قال في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، الأسبوع الماضي، أنه يتواصل مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، مضيفا: "لا أحد يريد أن يرى الصين ضعيفة".
وقال ولي العهد السعودي: "إذا انهارت الصين فجميع دول العالم ستكون معرضة للانهيار بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية".
وتولت الصين، هذا العام، رعاية اتفاق بين القوتين الإقليميتين المتنافستين السعودية وايران، لاستئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتيهما.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала