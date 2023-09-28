https://sputnikarabic.ae/20230928/الصين-والسعودية-تجريان-مناورات-بحرية-مشتركة-الشهر-المقبل-1081482512.html
الصين والسعودية تجريان مناورات بحرية مشتركة الشهر المقبل
الصين والسعودية تجريان مناورات بحرية مشتركة الشهر المقبل
أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الخميس، أنها ستجري مناورات بحرية مشتركة مع المملكة العربية السعودية، في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، في إطار تعزيز العلاقات... 28.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-28T11:15+0000
2023-09-28T11:15+0000
2023-09-28T11:15+0000
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وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، في إفادة صحفية، إن "هذا التدريب سيركز على العمليات البحرية لمكافحة الإرهاب في الخارج، وإجراء تدريبات على تكتيكات القناصين وقيادة القوارب وهبوط المروحيات وعمليات الإنقاذ المشترك"، مشيرا إلى أن "هذه المناورات هي الثانية على الإطلاق".وأوضح تشيان أن "الدولتَين تسعيان إلى تعميق التعاون العملي والودي بين الجيشين وتحسين مستوى التدريب العملي للقوات".وأجرى البلدان مناورات بحرية مشتركة للمرة الأولى، في العام 2019، بحسب وكالة الأنباء السعودية.وكان ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، قد قال في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، الأسبوع الماضي، أنه يتواصل مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، مضيفا: "لا أحد يريد أن يرى الصين ضعيفة".وقال ولي العهد السعودي: "إذا انهارت الصين فجميع دول العالم ستكون معرضة للانهيار بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية".وتولت الصين، هذا العام، رعاية اتفاق بين القوتين الإقليميتين المتنافستين السعودية وايران، لاستئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتيهما.
https://sputnikarabic.ae/20230821/الصين-السعودية-وإيران-تطلقان-موجة-مصالحة-في-الشرق-الأوسط-بعد-تطبيع-العلاقات-1080274262.html
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الصين, أخبار السعودية اليوم, السعودية, ولي العهد محمد بن سلمان, أخبار العالم الآن, العالم
الصين, أخبار السعودية اليوم, السعودية, ولي العهد محمد بن سلمان, أخبار العالم الآن, العالم
الصين والسعودية تجريان مناورات بحرية مشتركة الشهر المقبل
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أعلنت وزارة الدفاع الصينية، اليوم الخميس، أنها ستجري مناورات بحرية مشتركة مع المملكة العربية السعودية، في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، وو تشيان، في إفادة صحفية
، إن "هذا التدريب سيركز على العمليات البحرية لمكافحة الإرهاب في الخارج، وإجراء تدريبات على تكتيكات القناصين وقيادة القوارب وهبوط المروحيات وعمليات الإنقاذ المشترك"، مشيرا إلى أن "هذه المناورات هي الثانية على الإطلاق".
وأوضح تشيان أن "الدولتَين تسعيان إلى تعميق التعاون العملي والودي بين الجيشين وتحسين مستوى التدريب العملي للقوات".
وأجرى البلدان مناورات بحرية مشتركة للمرة الأولى، في العام 2019، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
وكان ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان
، قد قال في مقابلة مع وسائل إعلام أمريكية، الأسبوع الماضي، أنه يتواصل مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، مضيفا: "لا أحد يريد أن يرى الصين ضعيفة".
وقال ولي العهد السعودي: "إذا انهارت الصين
فجميع دول العالم ستكون معرضة للانهيار بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية".
وتولت الصين، هذا العام، رعاية اتفاق بين القوتين الإقليميتين
المتنافستين السعودية وايران، لاستئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتيهما.