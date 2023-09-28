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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230928/المدفعية-الروسية-تدمر-مركبات-مدرعة-ومعاقل-أوكرانية-فيديو-1081491963.html
المدفعية الروسية تدمر مركبات مدرعة ومعاقل أوكرانية... فيديو
المدفعية الروسية تدمر مركبات مدرعة ومعاقل أوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو يظهر ضربات المدفعية الروسية خلال تدميرها مركبات مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ومعاقلها في منطقة سيفيرسك. 28.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-28T16:44+0000
2023-09-28T16:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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ويظهر الفيديو احتراق المركبات المدرعة وسقوط القذائف على المواقع الأوكرانية واشتعال النيران فيها وانطلاق الدخان الكثيف.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملةً تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).في 24 فبراير/ شباط عام 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وأكد الرئيس فلاديمير بوتين أن هدفها حماية من تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

المدفعية الروسية تدمر مركبات مدرعة ومعاقل أوكرانية... فيديو

16:44 GMT 28.09.2023
© Sputnik . Dmitry Makeev / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية ذاتية الدفع "مستا-إس" في اتجاه محور خيرسون.
مدفعية ذاتية الدفع مستا-إس في اتجاه محور خيرسون. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2023
© Sputnik . Dmitry Makeev
/
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نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو يظهر ضربات المدفعية الروسية خلال تدميرها مركبات مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ومعاقلها في منطقة سيفيرسك.
ويظهر الفيديو احتراق المركبات المدرعة وسقوط القذائف على المواقع الأوكرانية واشتعال النيران فيها وانطلاق الدخان الكثيف.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملةً تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
في 24 فبراير/ شباط عام 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وأكد الرئيس فلاديمير بوتين أن هدفها حماية من تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.
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