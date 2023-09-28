https://sputnikarabic.ae/20230928/المدفعية-الروسية-تدمر-مركبات-مدرعة-ومعاقل-أوكرانية-فيديو-1081491963.html
المدفعية الروسية تدمر مركبات مدرعة ومعاقل أوكرانية... فيديو
المدفعية الروسية تدمر مركبات مدرعة ومعاقل أوكرانية... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو يظهر ضربات المدفعية الروسية خلال تدميرها مركبات مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ومعاقلها في منطقة سيفيرسك. 28.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-28T16:44+0000
2023-09-28T16:44+0000
2023-09-28T16:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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ويظهر الفيديو احتراق المركبات المدرعة وسقوط القذائف على المواقع الأوكرانية واشتعال النيران فيها وانطلاق الدخان الكثيف.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملةً تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).في 24 فبراير/ شباط عام 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، وأكد الرئيس فلاديمير بوتين أن هدفها حماية من تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2023
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
المدفعية الروسية تدمر مركبات مدرعة ومعاقل أوكرانية... فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو يظهر ضربات المدفعية الروسية خلال تدميرها مركبات مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية ومعاقلها في منطقة سيفيرسك.
ويظهر الفيديو احتراق المركبات المدرعة وسقوط القذائف على المواقع الأوكرانية واشتعال النيران فيها وانطلاق الدخان الكثيف.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملةً تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
في 24 فبراير/ شباط عام 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا
، وأكد الرئيس فلاديمير بوتين أن هدفها حماية من تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات.