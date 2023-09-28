https://sputnikarabic.ae/20230928/المفترس-المنقذ-تمساح-يوصل-كلبا-إلى-بر-الأمان-فيديو-وصور-1081482141.html

المفترس المنقذ... تمساح يوصل كلبا إلى بر الأمان... فيديو وصور

المفترس المنقذ... تمساح يوصل كلبا إلى بر الأمان... فيديو وصور

أضلّ كلب طريقه عن مجموعة من الكلاب وأودى به الطريق إلى السقوط في نهر مليء بالتماسيح، وبدلاً من تحويل الكلب إلى وجبة خفيفة، ساعدته التماسيح وأرشدته إلى بر... 28.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-28T10:54+0000

2023-09-28T10:54+0000

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التقط الباحثون صورًا للحدث عندما كانوا يدرسون سلوك التماسيح في نهر سافيتري في ولاية ماهاراشترا في الهند.وذكر الباحثون في الدراسة أن "هذه التماسيح كانت في الواقع تلامس الكلب بخطمها"، وكتبوا أن التماسيح "دفعت الكلب ورافقته على ما يبدو إلى بر الأمان".قال عالم الأحياء بجامعة جنوب شرق لويزيانا، كريس موراي، لموقع "بزنس إنسايدر" إن هناك العديد من الأسباب وراء سماح التماسيح للكلب بالمرور، إذ ربما كانوا ممتلئين أو ربما مروا بتجارب سلبية في محاولة أكل الكلاب في الماضي.يعرف موراي حالات استخدمت فيها التماسيح العصي لإغراء الطيور بالهبوط عليها والمشاركة في التغذية الجماعية، ومساعدة الأعضاء الآخرين في المجموعة في الحصول على الطعام. لقد رأى أيضًا أن التماسيح تتعلم من تجارب الماضي.وقال موراي: "أعتقد أن بعض هذه الأشياء هي في الغالب قصصية، ولدي بعض تلك الحكايات لنفسي". وقال: "لذلك أعتقد أن قدرتهم المعرفية لتقييم ما حولهم وذاكرتهم أفضل بكثير مما أعتقد أننا ننسب إليهم الفضل فيه"، بحسب مقال نُشر في موقع "بزنس إنسايدر".وقال: "إنهم ليسوا مجرد زواحف متثاقلة"، لكنهم على الأرجح لا يشفقون على الكلاب التي تعاني من محنة أيضًا.

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منوعات, نادي الفيديو