https://sputnikarabic.ae/20230928/الناتو-يرسل-طائرات-أواكس-إلى-ليتوانيا-للتجسس-على-روسيا-1081483736.html
الناتو يرسل طائرات أواكس إلى ليتوانيا للتجسس على روسيا
الناتو يرسل طائرات أواكس إلى ليتوانيا للتجسس على روسيا
سيرسل الناتو طائرتين للكشف عن الرادار من طراز "أواكس" إلى ليتوانيا لمراقبة الأنشطة العسكرية الروسية بالقرب من حدود الكتلة، حسبما أفادت الخدمة الصحفية لحلف شمال... 28.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-28T12:14+0000
2023-09-28T12:14+0000
2023-09-28T12:14+0000
رصد عسكري
العالم
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ومن المخطط أن تتمركز الطائرة مؤقتًا بالقرب من سياولياي.وستصل أول طائرتين اليوم الخميس. وستنضم المعدات إلى أسطول مكون من 14 طائرة مراقبة تابعة لحلف شمال الأطلسي متمركزة بالقرب من مدينة جيلينكيرشن في غرب ألمانيا.وأشار القائم بأعمال المتحدث باسم الناتو، ديلان وايت، إلى أن الكتلة العسكرية زادت اهتمامها بـ”البيئة الأمنية” في منطقة بحر البلطيق بسبب الصراع في أوكرانيا.وقال: "يمكن لأنظمة أواكس لدينا اكتشاف الطائرات والصواريخ على بعد مئات الكيلومترات، مما يجعلها أداة إنذار مبكر رئيسية لحلف شمال الأطلسي. وأشكر ليتوانيا على قبول الطائرات. هذه مساهمة مهمة في أمننا المشترك".بالإضافة إلى ذلك، سيتم إرسال حوالي 150 فردًا عسكريًا إلى شياولياي لخدمة الطائرة.ومن المتوقع أن تستمر المهمة عدة أسابيع.يشار إلى أنه منذ فبراير/شباط 2022، قامت طائرات الأواكس بـ”مئات الرحلات الجوية” فوق أوروبا الشرقية لمراقبة الطائرات العسكرية الروسية.وفي وقت سابق، أفادت التقارير أن دول البلطيق وافقت على تزويد الناتو بمزيد من القدرات في مجالها الجوي وتعهدت بزيادة الإنفاق الدفاعي. يمكن للناتو التحليق في المجال الجوي لبحر البلطيق بغير قيود لإجراء تدريبات واسعة النطاق وما يسمى بـ "الردع" على الحدود الشرقية.
https://sputnikarabic.ae/20230928/كاليبر-بمواجهة--توماهوك-أوكرانيا-تستنجد-بـالناتو-لمواجهة-الصواريخ-الروسية-1081474758.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, العالم
الناتو يرسل طائرات أواكس إلى ليتوانيا للتجسس على روسيا
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سيرسل الناتو طائرتين للكشف عن الرادار من طراز "أواكس" إلى ليتوانيا لمراقبة الأنشطة العسكرية الروسية بالقرب من حدود الكتلة، حسبما أفادت الخدمة الصحفية لحلف شمال الأطلسي.
ومن المخطط أن تتمركز الطائرة مؤقتًا بالقرب من سياولياي.
وستصل أول طائرتين اليوم الخميس. وستنضم المعدات إلى أسطول مكون من 14 طائرة مراقبة تابعة لحلف شمال الأطلسي متمركزة بالقرب من مدينة جيلينكيرشن في غرب ألمانيا.
وأشار القائم بأعمال المتحدث باسم الناتو، ديلان وايت، إلى أن الكتلة العسكرية زادت اهتمامها بـ”البيئة الأمنية” في منطقة بحر البلطيق بسبب الصراع في أوكرانيا.
وقال: "يمكن لأنظمة أواكس لدينا اكتشاف الطائرات والصواريخ على بعد مئات الكيلومترات، مما يجعلها أداة إنذار مبكر رئيسية لحلف شمال الأطلسي. وأشكر ليتوانيا على قبول الطائرات. هذه مساهمة مهمة في أمننا المشترك".
بالإضافة إلى ذلك، سيتم إرسال حوالي 150 فردًا عسكريًا إلى شياولياي لخدمة الطائرة.
ومن المتوقع أن تستمر المهمة عدة أسابيع.
يشار إلى أنه منذ فبراير/شباط 2022، قامت طائرات الأواكس بـ”مئات الرحلات الجوية” فوق أوروبا الشرقية لمراقبة الطائرات العسكرية الروسية.
وفي وقت سابق، أفادت التقارير أن دول البلطيق وافقت على تزويد الناتو بمزيد من القدرات في مجالها الجوي وتعهدت بزيادة الإنفاق الدفاعي. يمكن للناتو التحليق في المجال الجوي لبحر البلطيق بغير قيود لإجراء تدريبات واسعة النطاق وما يسمى بـ "الردع" على الحدود الشرقية.