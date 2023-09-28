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https://sputnikarabic.ae/20230928/بعد-فاجعة-الحريق-تسمم-جماعي-في-حفل-زفاف-بالعراق-بسبب-طعام-فاسد-1081473253.html
بعد فاجعة الحريق... تسمم جماعي في حفل زفاف بالعراق بسبب طعام فاسد
بعد فاجعة الحريق... تسمم جماعي في حفل زفاف بالعراق بسبب طعام فاسد
أصيب نحو 50 شخصاً بتسمم غذائي خلال حفل في بلدة الحويجة العراقية غربي مدينة كركوك، بعد يوم من فاجعة مقتل أكثر من 100 شخص في حريق شب بقاعة حفل زفاف في مدينة... 28.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-28T06:10+0000
2023-09-28T06:10+0000
العراق
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وأفادت وكالة الأنباء العراقية، بأن "حالة استنفار أعلنت في مستشفى الحويجة العام عقب وصول الإصابات"، مشيرة إلى أن صحة كركوك أكدت وجود حالات تسمم بسبب طعام فاسد قدم لهم في إحدى الحفلات".وكشف المدير العام لصحة كركوك زياد خلف، أن الإصابات تتراوح بين خفيفة ومتوسطة، والجميع خضع للعلاج الطبي اللازم، مؤكداً أن جميع الحالات باتت تحت السيطرة.يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان العراق مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة أكثر من 150 آخرين جراء حادثة حريق في قاعات الأعراس في الحمدانية بمحافظة نينوى.ووصف الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، الأربعاء، ما حدث في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى بـ"الفاجعة المؤلمة"، فيما وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء حريق قضاء الحمدانية في محافظة نينوى، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، في بيان لها، أن "التحقيقات الأولية تؤكد أن حريق قاعة الحمدانية في محافظة نينوى سببه فقدان معايير السلامة".وأعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، في وقت سابق، "ارتفاع عدد ضحايا حريق الحمدانية شمالي العراق إلى 114 قتيلا ونحو 200 مصاب"، مؤكدا إعلان الحداد لمدة أسبوع إثر حريق قاعة الأعراس في الحمدانية".وأعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية، في وقت سابق، تفاصيل حادث حريق مأساوي نشب داخل قاعة للأعراس في محافظة نينوى.وأوضحت المديرية بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع) أن قاعة الأعراس كانت مغلفة بألواح الايكوبوند سريعة الاشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة والمحالة إلى القضاء بموجب قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013.
https://sputnikarabic.ae/20230927/لحظة-اندلاع-الحريق-في-قضاءالحمدانية-العراقي-فيديو-1081444138.html
https://sputnikarabic.ae/20230927/بوتين-يعزي-العراق-بضحايا-حريق-الحمدانية-1081441758.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

بعد فاجعة الحريق... تسمم جماعي في حفل زفاف بالعراق بسبب طعام فاسد

06:10 GMT 28.09.2023
© Photo / UNDP Iraq/ Moyasser Nasseerمستشفى سلام في محافظة نينوي، العراق 6 يوليو 2021
مستشفى سلام في محافظة نينوي، العراق 6 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2023
© Photo / UNDP Iraq/ Moyasser Nasseer
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أصيب نحو 50 شخصاً بتسمم غذائي خلال حفل في بلدة الحويجة العراقية غربي مدينة كركوك، بعد يوم من فاجعة مقتل أكثر من 100 شخص في حريق شب بقاعة حفل زفاف في مدينة نينوى.
وأفادت وكالة الأنباء العراقية، بأن "حالة استنفار أعلنت في مستشفى الحويجة العام عقب وصول الإصابات"، مشيرة إلى أن صحة كركوك أكدت وجود حالات تسمم بسبب طعام فاسد قدم لهم في إحدى الحفلات".
وكشف المدير العام لصحة كركوك زياد خلف، أن الإصابات تتراوح بين خفيفة ومتوسطة، والجميع خضع للعلاج الطبي اللازم، مؤكداً أن جميع الحالات باتت تحت السيطرة.
امرأة تحاول الدفء بجوار حريق ، في أديامان ، جنوب شرق تركيا ، 8 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2023
لحظة اندلاع الحريق في قضاء الحمدانية العراقي... فيديو
أمس, 11:56 GMT
يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان العراق مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة أكثر من 150 آخرين جراء حادثة حريق في قاعات الأعراس في الحمدانية بمحافظة نينوى.
ووصف الرئيس العراقي، عبد اللطيف رشيد، الأربعاء، ما حدث في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى بـ"الفاجعة المؤلمة"، فيما وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء حريق قضاء الحمدانية في محافظة نينوى، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).
من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، في بيان لها، أن "التحقيقات الأولية تؤكد أن حريق قاعة الحمدانية في محافظة نينوى سببه فقدان معايير السلامة".
وأعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، في وقت سابق، "ارتفاع عدد ضحايا حريق الحمدانية شمالي العراق إلى 114 قتيلا ونحو 200 مصاب"، مؤكدا إعلان الحداد لمدة أسبوع إثر حريق قاعة الأعراس في الحمدانية".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2023
بوتين يعزي العراق بضحايا حريق الحمدانية
أمس, 10:06 GMT
وأعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية، في وقت سابق، تفاصيل حادث حريق مأساوي نشب داخل قاعة للأعراس في محافظة نينوى.
وأوضحت المديرية بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع) أن قاعة الأعراس كانت مغلفة بألواح الايكوبوند سريعة الاشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة والمحالة إلى القضاء بموجب قانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013.
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