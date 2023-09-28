https://sputnikarabic.ae/20230928/بوتين-يلتقي-مع-قديروف-1081486620.html
قديروف لبوتين: دبابات "أبرامز" لا تشكل مصدر قلق لنا
قديروف لبوتين: دبابات "أبرامز" لا تشكل مصدر قلق لنا
التقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مع رمضان قديروف، رئيس جمهورية الشيشان الروسية. 28.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-28T13:27+0000
2023-09-28T13:27+0000
2023-09-28T13:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وناقش الطرفان أولا العملية العسكرية الخاصة، حيث أكد قديروف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن "أمره سيُنفّذ بنسبة 100%".وقال قديروف خلال الاجتماع مع الرئيس: "فلاديمير فلاديميروفيتش، إذا لم يتم تنفيذ أمرك، فهذا يعني أننا لا نستطيع العيش في هذه الدولة، وسوف ننفذ أمرك بنسبة 100%".وأضاف أنه تم شراء أكثر من ألف و100 وحدة من المعدات، بما في ذلك أكثر من 100 مركبة مدرعة، للمقاتلين الشيشان الموجودين في منطقة العمليات العسكرية الخاصة.وأشار قديروف إلى أنه "منذ بداية العملية العسكرية، تم إنشاء خمسة أفواج وثلاث كتائب في جمهورية الشيشان".وأضاف: "هذه هي قضيتنا المشتركة، وعلينا أن ننتصر معًا، كل شعبنا يدعمكم".وفي حديثه عن الوضع الحالي في الشيشان، أشار إلى أنه "لا توجد مشكلات خاصة".وقال: "لقد قمتم بحل هذه المشكلات منذ وقت طويل، والآن هناك قضايا اقتصادية تحتاج إلى مساعدتكم، كما هو الحال دائما".وأشار الرئيس الروسي بدوره، إلى أن المقاتلين الشيشان يقاتلون بثقة وشجاعة وبطولة.وتحدث عن الديناميكيات الإيجابية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجمهورية، قائلا:وأضاف أن هناك عدداً من المهام الجادة، داعياً رئيس الشيشان إلى مناقشة قائمة القضايا التي أعدها.ثم سلم قديروف للرئيس وثائق تحتوي على بيانات عن أنشطة الجمهورية في منطقة العملية الخاصة فيما يتعلق بالقضايا القتالية والإنسانية.
https://sputnikarabic.ae/20230928/الجيش-الروسي-يدمر-احتياطيات-القوات-البرية-الأوكرانية-في-كيرفوغراد--عاجل-1081483054.html
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روسيا
قديروف لبوتين: دبابات "أبرامز" لا تشكل مصدر قلق لنا
13:27 GMT 28.09.2023 (تم التحديث: 13:38 GMT 28.09.2023) تابعنا عبر
التقى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مع رمضان قديروف، رئيس جمهورية الشيشان الروسية.
وناقش الطرفان أولا العملية العسكرية الخاصة، حيث أكد قديروف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن "أمره سيُنفّذ بنسبة 100%".
وقال قديروف خلال الاجتماع مع الرئيس: "فلاديمير فلاديميروفيتش، إذا لم يتم تنفيذ أمرك، فهذا يعني أننا لا نستطيع العيش في هذه الدولة، وسوف ننفذ أمرك بنسبة 100%".
وأضاف أنه تم شراء أكثر من ألف و100 وحدة من المعدات، بما في ذلك أكثر من 100 مركبة مدرعة، للمقاتلين الشيشان الموجودين في منطقة العمليات العسكرية الخاصة.
مقاتلونا كل يوم يأسرون جنودا (من العدو)، وكل يوم يدمرون معدات، دبابات أبرامز لا تشكل مصدر قلق.
وأشار قديروف إلى أنه "منذ بداية العملية العسكرية، تم إنشاء خمسة أفواج وثلاث كتائب في جمهورية الشيشان".
وأضاف: "هذه هي قضيتنا المشتركة، وعلينا أن ننتصر معًا، كل شعبنا يدعمكم".
وفي حديثه عن الوضع الحالي في الشيشان، أشار إلى أنه "لا توجد مشكلات خاصة".
وقال: "لقد قمتم بحل هذه المشكلات منذ وقت طويل، والآن هناك قضايا اقتصادية تحتاج إلى مساعدتكم، كما هو الحال دائما".
وأشار الرئيس الروسي بدوره، إلى أن المقاتلين الشيشان يقاتلون بثقة وشجاعة وبطولة.
وتحدث عن الديناميكيات الإيجابية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجمهورية، قائلا:
"اتفقنا على الاجتماع اليوم والحديث عن الوضع في الجمهورية والاقتصاد والمجال الاجتماعي، بشكل عام، الديناميكيات إيجابية إلى حد كبير يحدث هذا بفضلك، وبفضل فريقك - الناس يعملون بثقة، وبفضل التفاعل الجيد مع الحكومة".
وأضاف أن هناك عدداً من المهام الجادة، داعياً رئيس الشيشان إلى مناقشة قائمة القضايا التي أعدها.
وشكر قديروف بوتين على الوقت الذي خصصه للقاء.
ثم سلم قديروف للرئيس وثائق تحتوي على بيانات عن أنشطة الجمهورية في منطقة العملية الخاصة فيما يتعلق بالقضايا القتالية والإنسانية.