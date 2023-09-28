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https://sputnikarabic.ae/20230928/تركيا-تعلن-استعدادها-لاستئناف-المفاوضات-مع-روسيا-وسوريا-وإيران-1081493961.html
تركيا تعلن استعدادها لاستئناف المفاوضات مع روسيا وسوريا وإيران
تركيا تعلن استعدادها لاستئناف المفاوضات مع روسيا وسوريا وإيران
أعلن وزير الدفاع الوطني التركي، يشار غولر، أن أنقرة مستعدة لاستئناف المفاوضات بين وزراء دفاع تركيا وروسيا وسوريا وإيران. 28.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-28T19:00+0000
2023-09-28T19:00+0000
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وقال غولر ردا على سؤال حول ما إذا كان تم إيقاف آلية المفاوضات بين وزراء دفاع الدول الأربع: "نحن مستعدون دائماً للحوار والجلوس والمناقشة... مطالب الجانب السوري ليست شيئاً يمكن قبوله على الفور. إنهم يريدون أن تغادر تركيا، لكن لماذا يجب أن تغادر تركيا؟ مرة أخرى، الجانب السوري قد لا يجد وقتا للتعامل مع بعض المناطق التي أرسينا فيها السلام والأمن ومع من يستخرج ويبيع نفط شعبه"، حسبما ذكرت صحيفة "ستار".وفي ديسمبر/كانون الأول، جرت في روسيا أول مفاوضات بين وزيري دفاع تركيا وسوريا منذ 11 عاماً. في عام 2011، بدأت الحرب الأهلية في سوريا. وانحازت تركيا، التي كانت تحافظ على علاقات وثيقة مع دمشق قبل هذا الصراع، إلى جانب معارضي الرئيس السوري بشار الأسد. ومنذ ذلك الحين، ظلت علاقات تركيا مع سوريا صعبة. لكن في الآونة الأخيرة، بدأ الطرفان، وكذلك بعض وسائل الإعلام، الحديث عن إمكانية التطبيع التدريجي.
https://sputnikarabic.ae/20230919/لماذا-ترفض-تركيا-مقترح-إيران-بشأن-الانسحاب-من-سوريا-وتطبيع-العلاقات-1081205164.html
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أخبار تركيا اليوم, العالم
أخبار تركيا اليوم, العالم

تركيا تعلن استعدادها لاستئناف المفاوضات مع روسيا وسوريا وإيران

19:00 GMT 28.09.2023
© AFP 2023 / SIMON WOHLFAHRTوزير الدفاع التركي يشار غولر
وزير الدفاع التركي يشار غولر - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2023
© AFP 2023 / SIMON WOHLFAHRT
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أعلن وزير الدفاع الوطني التركي، يشار غولر، أن أنقرة مستعدة لاستئناف المفاوضات بين وزراء دفاع تركيا وروسيا وسوريا وإيران.
وقال غولر ردا على سؤال حول ما إذا كان تم إيقاف آلية المفاوضات بين وزراء دفاع الدول الأربع: "نحن مستعدون دائماً للحوار والجلوس والمناقشة... مطالب الجانب السوري ليست شيئاً يمكن قبوله على الفور. إنهم يريدون أن تغادر تركيا، لكن لماذا يجب أن تغادر تركيا؟ مرة أخرى، الجانب السوري قد لا يجد وقتا للتعامل مع بعض المناطق التي أرسينا فيها السلام والأمن ومع من يستخرج ويبيع نفط شعبه"، حسبما ذكرت صحيفة "ستار".
قوات وحدات حماية الشعب الكردية بالقرب من دبابة الجيش التركي، بينما يعمل الأتراك لبناء مقبرة عثمانية جديدة في قرية إسمة في محافظة حلب، سوريا، 22 فبراير/ شباط 2015 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2023
لماذا ترفض تركيا مقترح إيران بشأن الانسحاب من سوريا وتطبيع العلاقات؟
19 سبتمبر, 18:52 GMT
وفي ديسمبر/كانون الأول، جرت في روسيا أول مفاوضات بين وزيري دفاع تركيا وسوريا منذ 11 عاماً. في عام 2011، بدأت الحرب الأهلية في سوريا. وانحازت تركيا، التي كانت تحافظ على علاقات وثيقة مع دمشق قبل هذا الصراع، إلى جانب معارضي الرئيس السوري بشار الأسد. ومنذ ذلك الحين، ظلت علاقات تركيا مع سوريا صعبة. لكن في الآونة الأخيرة، بدأ الطرفان، وكذلك بعض وسائل الإعلام، الحديث عن إمكانية التطبيع التدريجي.
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