https://sputnikarabic.ae/20230928/جهاز-الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعتقل-مشتبها-به-أثناء-سيره-في-الشارع-فيديو-1081475044.html
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل مشتبها به أثناء سيره في الشارع... فيديو
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل مشتبها به أثناء سيره في الشارع... فيديو
حصلت وكالة سبوتنيك من مصادرها، اليوم الخميس، على لقطات لعملية اعتقال قامت بها قوات الأمن الفيدرالي لمواطن مشتبه بتعاونه مع جهات معادية. 28.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-28T08:18+0000
2023-09-28T08:18+0000
2023-09-28T08:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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تم نشر لقطات من قبل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي تُظهر اعتقال روسي في سيفاستوبول، يُشتبه في تورطه في جريمة الخيانة العظمى، حيث تم تجنيده لتسريب معلومات حول التحصينات في شمال شبه جزيرة القرم.ويظهر في الفيديو تنفيذ قوات الأمن عملية الاعتقال بسرعة ودقة بعد التحري ومراقبة الشخص المطلوب والتأكد من هويته، ثم اقتياده إلى المركز لاستجوابه وأخذ الإجراءات اللازمة.وبحسب المصادر أن المشتبه به لديه معلومات مهمة عن خلية كبيرة قامت بتدريبه وتمويله وتزويده بالأجهزة والتقنيات اللازمة لإجراء المهام التجسسية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل مشتبها به أثناء سيره في الشارع... فيديو
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حصلت وكالة سبوتنيك من مصادرها، اليوم الخميس، على لقطات لعملية اعتقال قامت بها قوات الأمن الفيدرالي لمواطن مشتبه بتعاونه مع جهات معادية.
تم نشر لقطات من قبل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي تُظهر اعتقال روسي في سيفاستوبول، يُشتبه في تورطه في جريمة الخيانة العظمى، حيث تم تجنيده لتسريب معلومات حول التحصينات في شمال شبه جزيرة القرم.
ويظهر في الفيديو تنفيذ قوات الأمن عملية الاعتقال بسرعة ودقة بعد التحري ومراقبة الشخص المطلوب والتأكد من هويته، ثم اقتياده إلى المركز لاستجوابه وأخذ الإجراءات اللازمة.
وبحسب المصادر أن المشتبه به لديه معلومات مهمة عن خلية كبيرة قامت بتدريبه وتمويله وتزويده بالأجهزة والتقنيات اللازمة لإجراء المهام التجسسية.