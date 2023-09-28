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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230928/جهاز-الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعتقل-مشتبها-به-أثناء-سيره-في-الشارع-فيديو-1081475044.html
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل مشتبها به أثناء سيره في الشارع... فيديو
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل مشتبها به أثناء سيره في الشارع... فيديو
حصلت وكالة سبوتنيك من مصادرها، اليوم الخميس، على لقطات لعملية اعتقال قامت بها قوات الأمن الفيدرالي لمواطن مشتبه بتعاونه مع جهات معادية. 28.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-28T08:18+0000
2023-09-28T08:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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تم نشر لقطات من قبل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي تُظهر اعتقال روسي في سيفاستوبول، يُشتبه في تورطه في جريمة الخيانة العظمى، حيث تم تجنيده لتسريب معلومات حول التحصينات في شمال شبه جزيرة القرم.ويظهر في الفيديو تنفيذ قوات الأمن عملية الاعتقال بسرعة ودقة بعد التحري ومراقبة الشخص المطلوب والتأكد من هويته، ثم اقتياده إلى المركز لاستجوابه وأخذ الإجراءات اللازمة.وبحسب المصادر أن المشتبه به لديه معلومات مهمة عن خلية كبيرة قامت بتدريبه وتمويله وتزويده بالأجهزة والتقنيات اللازمة لإجراء المهام التجسسية.
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل مشتبها به أثناء سيره في الشارع... فيديو

08:18 GMT 28.09.2023
© Russian Federal Security Service / الانتقال إلى بنك الصورجهاز الأمن الفيدرالي الروسي يحبط مخططا إرهابيا في فلاديكافكاز 30 يونيو 2020
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يحبط مخططا إرهابيا في فلاديكافكاز 30 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2023
© Russian Federal Security Service
/
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حصلت وكالة سبوتنيك من مصادرها، اليوم الخميس، على لقطات لعملية اعتقال قامت بها قوات الأمن الفيدرالي لمواطن مشتبه بتعاونه مع جهات معادية.
تم نشر لقطات من قبل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي تُظهر اعتقال روسي في سيفاستوبول، يُشتبه في تورطه في جريمة الخيانة العظمى، حيث تم تجنيده لتسريب معلومات حول التحصينات في شمال شبه جزيرة القرم.
ويظهر في الفيديو تنفيذ قوات الأمن عملية الاعتقال بسرعة ودقة بعد التحري ومراقبة الشخص المطلوب والتأكد من هويته، ثم اقتياده إلى المركز لاستجوابه وأخذ الإجراءات اللازمة.
وبحسب المصادر أن المشتبه به لديه معلومات مهمة عن خلية كبيرة قامت بتدريبه وتمويله وتزويده بالأجهزة والتقنيات اللازمة لإجراء المهام التجسسية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:15 GMT
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