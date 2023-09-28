https://sputnikarabic.ae/20230928/حليمة-بوزيان-مبادرتنا-التعايش-معا-والتسامح-واحترام-الآخر-بلا-عنصرية-أو-كراهية-1081490743.html
حليمة بوزيان: مبادرتنا "التعايش معا والتسامح واحترام الآخر" بلا عنصرية أو كراهية
حليمة بوزيان: مبادرتنا "التعايش معا والتسامح واحترام الآخر" بلا عنصرية أو كراهية
تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع أهمّها: النزعة العنصرية وحوادث الاعتداءات المتكررة ضد سيّاح في دول أوروبية وفي تركيا في الآونة... 28.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-28T15:16+0000
2023-09-28T15:16+0000
2023-09-28T15:16+0000
راديو
صدى الحياة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/1c/1081490392_0:0:1244:700_1920x0_80_0_0_0b05990f28e70c6b361de8a0329c289e.png
حليمة بوزيان: مبادرتنا "التعايش معا والتسامح واحترام الآخر" بلا عنصرية أو كراهية
حليمة بوزيان: مبادرتنا "التعايش معا والتسامح واحترام الآخر" بلا عنصرية أو كراهية
العنصرية مرض فظيعليس بالأمر الجديد ما يحدث في عدة دول حول العالم، من خطابات الكراهية والعنصرية وعدم قبول الآخر. وكما يعتبر الكثير العنصرية أنها مرض فظيع، يبدأ بالازدراء للآخرين وينتهي بالدمار والعنف بالرغم من أننا في النهاية كلنا بشر. فما أسباب العنصرية في المجتمعات وهل هناك حل يوقف خطاب الكراهية والعنصرية؟عن هذا الموضوع، قالت الناشطة الحقوقية والإعلامية ومؤسسة جمعية الجالية التونسية ببلجيكا، حليمة بوزيان، لبرنامج "صدى الحياة":التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/1a/1081412097_128:0:1455:1327_100x100_80_0_0_626e4d02306cefc7ddce2f6a77d7eb01.jpg
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/1a/1081412097_128:0:1455:1327_100x100_80_0_0_626e4d02306cefc7ddce2f6a77d7eb01.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/1c/1081490392_0:0:934:700_1920x0_80_0_0_8ee847838719bc03d75e7e45cd85b7fc.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/1a/1081412097_128:0:1455:1327_100x100_80_0_0_626e4d02306cefc7ddce2f6a77d7eb01.jpg
صدى الحياة, аудио
حليمة بوزيان: مبادرتنا "التعايش معا والتسامح واحترام الآخر" بلا عنصرية أو كراهية
تابعنا عبر
تحدّثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع أهمّها: النزعة العنصرية وحوادث الاعتداءات المتكررة ضد سيّاح في دول أوروبية وفي تركيا في الآونة الأخيرة، أجواء الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف في لبنان، علماء ؤوس يبتكرون طريقة جديدة لمكافحة مرض الزهايمر.
العنصرية مرض فظيع
ليس بالأمر الجديد ما يحدث في عدة دول حول العالم، من خطابات الكراهية والعنصرية وعدم قبول الآخر. وكما يعتبر الكثير العنصرية أنها مرض فظيع، يبدأ بالازدراء للآخرين وينتهي بالدمار والعنف بالرغم من أننا في النهاية كلنا بشر. فما أسباب العنصرية في المجتمعات وهل هناك حل يوقف خطاب الكراهية والعنصرية؟
عن هذا الموضوع، قالت الناشطة الحقوقية والإعلامية ومؤسسة جمعية الجالية التونسية ببلجيكا، حليمة بوزيان، لبرنامج "صدى الحياة":
"إنّنا نقوم بخلق مبادرات وتدورات تحسيسية لنقرب بين الناس ونعرف الآخرين بثقافاتنا المتنوعة ونجعلهم يتقبلون عاداتنا كذلك، وتحمل مبادرتنا شعار "التعايش والتسامح واحترام الآخر" حتى نتمكن من العيش سويا في عالم واحد، وأرى أن الكراهية والعنصرية فعلا مرض ينبغي التشافي منه، وقد بدأت تتفاقم هذه الظاهرة بعد ازدياد موجات الهجرة واللجوء بعد أزمة جائحة كورونا، والغرب هو من خلق هذه النزعة العنصرية حين استغلالأوضاع في أفريقيا واستعمرها".
التفاصيل في الملف الصوتي...