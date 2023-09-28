https://sputnikarabic.ae/20230928/خبير-دولي-أوروبا-لا-تمتلك-اقتصادات-حرب-وألمانيا-فهمت-أنها-المستهدف-من-النزاع-الأوكراني-1081490077.html
خبير دولي: أوروبا لا تمتلك اقتصادات حرب وألمانيا فهمت أنها المستهدف من النزاع الأوكراني
خبير دولي: أوروبا لا تمتلك اقتصادات حرب وألمانيا فهمت أنها المستهدف من النزاع الأوكراني
في هذه الحلقة: تأجيل شحن صواريخ "توروس" إلى أوكرانيا، تصفية جمهورية قره باغ في بداية السنة الجديدة، أمريكا تفرض عقوبات على كيانات تزعم أنها تنتج طائرات عسكرية... 28.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-28T14:46+0000
2023-09-28T14:46+0000
2023-09-28T14:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حصاد الأسبوع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/1c/1081489601_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_b97934b55161bb8ece7670193a3fb79e.png
خبير دولي: أوروبا لا تمتلك اقتصادات حرب وألمانيا فهمت أنها المستهدف من النزاع الأوكراني
خبير دولي: أوروبا لا تمتلك اقتصادات حرب وألمانيا فهمت أنها المستهدف من النزاع الأوكراني
ألمانيا تقرر تأجيل شحن صواريخ "توروس" عالية الدقة إلى أوكرانيا. ويقول الباحث في العلاقات الدولية نزار الجليدي، في حديث لبرنامجنا:الخارجية الأمريكية أعربت عن ترحيبها بما قالت إنها تصريحات من الجانب الأذربيجاني بشأن القبول بنشر مراقبين دوليين لمتابعة عمليات النزوح من قره باغ. ويقول مدير مكتب الميادين في موسكو الدكتور مسلم شعيتو، في حديث لبرنامجنا:أمريكا تفرض عقوبات على كيانات من جنسيات مختلفة تزعم أنها تنتج طائرات عسكرية في إيران وتنقلها لروسيا. عن هذا الموضوع قال الخبير بالشأن الإيراني، الدكتور ياسين عبد العزيز لبرنامجنا:ومن جانبه، قال الخبير في الشأن التركي، الدكتور فراس رضوان أوغلو لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/1a/1081412097_128:0:1455:1327_100x100_80_0_0_626e4d02306cefc7ddce2f6a77d7eb01.jpg
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/1a/1081412097_128:0:1455:1327_100x100_80_0_0_626e4d02306cefc7ddce2f6a77d7eb01.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/1c/1081489601_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_b6484b92882a024572dc1d2f5dbf79ad.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/1a/1081412097_128:0:1455:1327_100x100_80_0_0_626e4d02306cefc7ddce2f6a77d7eb01.jpg
حصاد الأسبوع, аудио
خبير دولي: أوروبا لا تمتلك اقتصادات حرب وألمانيا فهمت أنها المستهدف من النزاع الأوكراني
تابعنا عبر
في هذه الحلقة: تأجيل شحن صواريخ "توروس" إلى أوكرانيا، تصفية جمهورية قره باغ في بداية السنة الجديدة، أمريكا تفرض عقوبات على كيانات تزعم أنها تنتج طائرات عسكرية في إيران وتنقلها لروسيا، صربيا تدعو إلى إجراء تحقيق دولي في اشتباكات كوسوفو، الدفاع البحرينية تدين اعتداءات جماعة "أنصار الله" اليمنية بمسيرات هجومية، المشير خليفة حفتر يصل إلى موسكو.
ألمانيا تقرر تأجيل شحن صواريخ "توروس" عالية الدقة إلى أوكرانيا. ويقول الباحث في العلاقات الدولية نزار الجليدي، في حديث لبرنامجنا:
"من الواضح أن أوروبا أصبحت متعبة، وتعاني من الأزمات الاقتصادية، وليس لديها اقتصادات حرب، حتى تواصل الصراع مع روسيا، وتقديم المعونات لأوكرانيا، والاقتصاد الألماني يعاني الويلات جراء ذلك، فيما الولايات المتحدة تكسب في هذه الحرب ببيع الأسلحة، على عكس أوروبا التي تدفع ثمن ذلك بأزمات اقتصادية واجتماعية لشعوبها".
الخارجية الأمريكية أعربت عن ترحيبها بما قالت إنها تصريحات من الجانب الأذربيجاني بشأن القبول بنشر مراقبين دوليين لمتابعة عمليات النزوح من قره باغ. ويقول مدير مكتب الميادين في موسكو الدكتور مسلم شعيتو، في حديث لبرنامجنا:
"هذا الوجود الأمريكي في تلك المنطقة بشكل مراقبين دوليين، وبشكل مساعدات إنسانية، وهذا ما ستلجأ إليه أمريكا فيما بعد، ليتيح لها أن تلعب دورا مهما في منطقة القوقاز، تطمح إليه من فترة بعيدة، لضرب وإضعاف الموقف الروسي، لكن لن يتسنى لها ذلك، لإن روسيا تراقب الوضع عن كثب وجاهزة لكل الاحتمالات".
أمريكا تفرض عقوبات على كيانات من جنسيات مختلفة تزعم أنها تنتج طائرات عسكرية في إيران وتنقلها لروسيا. عن هذا الموضوع قال الخبير بالشأن الإيراني، الدكتور ياسين عبد العزيز لبرنامجنا:
"إنّ سياسة أمريكا هي رؤيتها في نفسها القوة العظمى وأنها الراعية الأكبر والأقوى وما يسمح لها لا يسمح لغيرها، وأمريكا تستخدم سياسة الضغط بالعقوبات الاقتصادية والحصار الاقتصادي كوسيلة لمحاربة الدول وإضعافها، وهي تدرك أن وراء إيران هناك دول أخرى قوية، مثل روسيا والصين، وبالتالي إيران تعرف كيف تلعب مع الولايات المتحدة ولها خبرة أربعين سنة في مناورة الأطراف الأخرى نتيجة عقود من العقوبات".
ومن جانبه، قال الخبير في الشأن التركي، الدكتور فراس رضوان أوغلو لبرنامجنا:
"أظن أنّ تركيا لن تتخذ موقفا كون هذه الشركات خاصة، وهذا ضمن اللعبة السياسية ومصالح الأطراف، وستبقي الموضوع بين أمريكا وتلك الشركات، وربما لن يكون لهذا الأمر التأثير الأكبر على تركيا".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...