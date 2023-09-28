https://sputnikarabic.ae/20230928/خبير-دولي-أوروبا-لا-تمتلك-اقتصادات-حرب-وألمانيا-فهمت-أنها-المستهدف-من-النزاع-الأوكراني-1081490077.html

خبير دولي: أوروبا لا تمتلك اقتصادات حرب وألمانيا فهمت أنها المستهدف من النزاع الأوكراني

خبير دولي: أوروبا لا تمتلك اقتصادات حرب وألمانيا فهمت أنها المستهدف من النزاع الأوكراني

في هذه الحلقة: تأجيل شحن صواريخ "توروس" إلى أوكرانيا، تصفية جمهورية قره باغ في بداية السنة الجديدة، أمريكا تفرض عقوبات على كيانات تزعم أنها تنتج طائرات عسكرية... 28.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-28T14:46+0000

2023-09-28T14:46+0000

2023-09-28T14:46+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

حصاد الأسبوع

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خبير دولي: أوروبا لا تمتلك اقتصادات حرب وألمانيا فهمت أنها المستهدف من النزاع الأوكراني خبير دولي: أوروبا لا تمتلك اقتصادات حرب وألمانيا فهمت أنها المستهدف من النزاع الأوكراني

ألمانيا تقرر تأجيل شحن صواريخ "توروس" عالية الدقة إلى أوكرانيا. ويقول الباحث في العلاقات الدولية نزار الجليدي، في حديث لبرنامجنا:الخارجية الأمريكية أعربت عن ترحيبها بما قالت إنها تصريحات من الجانب الأذربيجاني بشأن القبول بنشر مراقبين دوليين لمتابعة عمليات النزوح من قره باغ. ويقول مدير مكتب الميادين في موسكو الدكتور مسلم شعيتو، في حديث لبرنامجنا:أمريكا تفرض عقوبات على كيانات من جنسيات مختلفة تزعم أنها تنتج طائرات عسكرية في إيران وتنقلها لروسيا. عن هذا الموضوع قال الخبير بالشأن الإيراني، الدكتور ياسين عبد العزيز لبرنامجنا:ومن جانبه، قال الخبير في الشأن التركي، الدكتور فراس رضوان أوغلو لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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