https://sputnikarabic.ae/20230928/خبير-عسكري-فرنسي-يفضح-عدة-نقاط-ضعف-لـأبرامز-1081474365.html
خبير عسكري فرنسي يفضح عدة نقاط ضعف لـ"أبرامز"
خبير عسكري فرنسي يفضح عدة نقاط ضعف لـ"أبرامز"
قال قائد كتيبة دبابات "لوكلير" السابق، جان بوافين، في مقال صحفي، اليوم الخميس، إن دبابات أبرامز الأمريكية متقلبة للغاية في الصيانة وقد تصبح غير صالحة للاستعمال... 28.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-28T07:39+0000
2023-09-28T07:39+0000
2023-09-28T07:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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وكشف بوافين أن "العيب الحقيقي للدبابة الأمريكية هو المستوى العالي من الصيانة والدعم المادي المطلوبين، إذ تتطلب صيانة التوربينات موظفين مدربين أكثر بكثير من صيانة محرك الديزل".وأضاف الضابط الفرنسي في حوار مع صحيفة "فيغارو" أن هناك مشكلة أخرى مهمة في القدرة القتالية للدبابة وهي مخزن الذخيرة غير محكم العزل والإغلاق، بحيث يمكن للدبابة أن تنفجر بمجرد أن تسقط قذيفة بجانبها، أو إذا كان يضرب بنجاح مكان تخزين القذائف.وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن أول دبابات أبرامز ستصل إلى أوكرانيا الأسبوع المقبل، حيث في المجموع، وعد البيت الأبيض بنقل 31 وحدة من المعدات، ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، ستشمل الدفعة الأولى عشر دبابات.و في أوائل سبتمبر/ أيلول، أعلن البنتاغون أيضا عن نقل قذائف اليورانيوم المنضب، والتي سيتم تسليمها بحلول الوقت الذي يتم فيه تسليم أبرامز.
https://sputnikarabic.ae/20230928/منظومة-ستريلا-10-تصطاد-المسيرات-بنجاح-على-أرض-المعركة-فيديو-1081472911.html
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العالم, روسيا
خبير عسكري فرنسي يفضح عدة نقاط ضعف لـ"أبرامز"
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قال قائد كتيبة دبابات "لوكلير" السابق، جان بوافين، في مقال صحفي، اليوم الخميس، إن دبابات أبرامز الأمريكية متقلبة للغاية في الصيانة وقد تصبح غير صالحة للاستعمال بسبب عدم وجود مايكفي من الاعتناء.
وكشف بوافين أن "العيب الحقيقي للدبابة الأمريكية هو المستوى العالي من الصيانة والدعم المادي المطلوبين، إذ تتطلب صيانة التوربينات موظفين مدربين أكثر بكثير من صيانة محرك الديزل".
وأكدّ الجنرال الأمريكي مارك هيرتلين، أنه إذا تم التعامل مع المحركات بشكل غير صحيح، يمكن أن تنفجر دبابة أبرامز.
وأضاف الضابط الفرنسي في حوار مع صحيفة "فيغارو" أن هناك مشكلة أخرى مهمة في القدرة القتالية للدبابة وهي مخزن الذخيرة غير محكم العزل والإغلاق، بحيث يمكن للدبابة أن تنفجر بمجرد أن تسقط قذيفة بجانبها
، أو إذا كان يضرب بنجاح مكان تخزين القذائف.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن أول دبابات أبرامز ستصل إلى أوكرانيا الأسبوع المقبل، حيث في المجموع، وعد البيت الأبيض بنقل 31 وحدة من المعدات، ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، ستشمل الدفعة الأولى عشر دبابات.
و في أوائل سبتمبر/ أيلول، أعلن البنتاغون أيضا عن نقل قذائف اليورانيوم المنضب
، والتي سيتم تسليمها بحلول الوقت الذي يتم فيه تسليم أبرامز.