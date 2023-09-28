https://sputnikarabic.ae/20230928/رئيسة-مجلس-الفيدرالية-الروسي-تحث-على-دعم-دول-بريكس-الجديدة-1081491322.html
رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي تحث على دعم دول "بريكس" الجديدة
رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي تحث على دعم دول "بريكس" الجديدة
دعت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، زملاءها من دول "بريكس" إلى تقديم أقصى قدر من الدعم للدول الست الأعضاء الجدد في الرابطة، بما في ذلك من... 28.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-28T15:56+0000
2023-09-28T15:56+0000
2023-09-28T15:56+0000
العالم
روسيا
مجموعة بريكس
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/19/1080396478_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5375ff6e865dec4cd9e16b0c944d0ffb.jpg
وقالت في رسالتها بالفيديو إلى المشاركين في المنتدى البرلماني التاسع لـ"بريكس": "إننا نستعد بنشاط لتقديم أقصى قدر من المساعدة والدعم للبلدان الجديدة ذات التفكير المماثل - البلدان الستة التي ستنضم بشكل كامل إلى (بريكس) اعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني من العام المقبل. ولا يمكن القيام بهذا العمل دون المشاركة النشطة من المجتمع البرلماني بأكمله. ما في ذلك من خلال المشاورات حول الإطار التنظيمي".وأشارت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي إلى أن روسيا، خلال رئاستها لمجموعة بريكس، ستتفاعل بالطريقة الأكثر فعالية مع جميع الشركاء من أجل زيادة تعزيز دور وسلطة بريكس، والمكون البرلماني لها، والذي، بالطبع، سوف ينمو.وفي يناير/كانون الثاني 2024، ستنضم الأرجنتين ومصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا إلى مجموعة "بريكس" (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا).
https://sputnikarabic.ae/20230924/إعلام-غربي-يدق-ناقوس-الخطر-بريكس-تتحرك-لقلب-الموازين-1081343503.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/19/1080396478_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_0b156219f6a10c9187d9dc9db581a62b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, مجموعة بريكس
العالم, روسيا, مجموعة بريكس
رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي تحث على دعم دول "بريكس" الجديدة
تابعنا عبر
دعت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، زملاءها من دول "بريكس" إلى تقديم أقصى قدر من الدعم للدول الست الأعضاء الجدد في الرابطة، بما في ذلك من خلال المشاورات حول الإطار القانوني للتعاون.
وقالت في رسالتها بالفيديو إلى المشاركين في المنتدى البرلماني التاسع لـ"بريكس": "إننا نستعد بنشاط لتقديم أقصى قدر من المساعدة والدعم للبلدان الجديدة ذات التفكير المماثل - البلدان الستة التي ستنضم بشكل كامل إلى (بريكس) اعتبارا من الأول من يناير/ كانون الثاني من العام المقبل. ولا يمكن القيام بهذا العمل دون المشاركة النشطة من المجتمع البرلماني بأكمله. ما في ذلك من خلال المشاورات حول الإطار التنظيمي".
وأشارت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي إلى أن روسيا، خلال رئاستها لمجموعة بريكس، ستتفاعل بالطريقة الأكثر فعالية مع جميع الشركاء من أجل زيادة تعزيز دور وسلطة بريكس، والمكون البرلماني لها، والذي، بالطبع، سوف ينمو.
وفي يناير/كانون الثاني 2024، ستنضم الأرجنتين ومصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا إلى مجموعة "بريكس" (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا).