https://sputnikarabic.ae/20230928/روسيا-توقف-تصدير-اليورانيوم-إلى-أمريكا-1081489077.html

روسيا توقف تصدير اليورانيوم إلى أمريكا

روسيا توقف تصدير اليورانيوم إلى أمريكا

ذكرت صحيفة "سترانا روساتوم" الرسمية، أن روسيا أوقفت تصدير اليورانيوم من سانت بطرسبورغ إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب نقص التغطية التأمينية. 28.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-28T14:04+0000

2023-09-28T14:04+0000

2023-09-28T14:04+0000

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقالت الصحيفة عبر قناتها على "تلغرام": "لقد توقف تصدير الوقود النووي من مواني سانت بطرسبورغ إلى الولايات المتحدة الامريكية، بسبب نقص التغطية التأمينية".وأضاف بيان الشركة: "كان هذا أحد أسباب الزيادة في الأسعار العالمية لليورانيوم"، حسبما تشير "روساتوم" وتستشهد ببيانات من مجمع بيانات الاقتصاد الكلي "تريدينغ إيكونوميكس" التي تفيد بأنه، في 25 سبتمبر/ أيلول الجاري، ارتفعت تكلفة رطل اليورانيوم إلى 70 دولارًا".وأشار البيان إلى أن "اقتصاديات التجارة تربط الارتفاع الحالي في الأسعار بعدم اليقين فيما يتعلق بالإمدادات".وختم البيان: "وتتوقع شركة "كاميكو" الكندية انخفاض الإنتاج، لهذا العام، وأجّلت شركة "أورانو" الفرنسية العمل بعد الانقلاب في النيجر".

https://sputnikarabic.ae/20230920/الغرب-في-ورطة-أسعار-اليورانيوم-تسجل-مستويات-غير-مسبوقة-منذ-12-عاما-1081217731.html

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