https://sputnikarabic.ae/20230928/قائد-البحرية-الإيرانية-يتحدث-عن-عمل-عسكري-في-القطب-الجنوبي-1081489774.html

قائد البحرية الإيرانية يتحدث عن عمل عسكري في القطب الجنوبي

قائد البحرية الإيرانية يتحدث عن عمل عسكري في القطب الجنوبي

تخطط إيران لرفع رايتها في القطب الجنوبي وفقا لخطة مستقبلية تحدث عنها الأدميرال شهرام إيراني، قائد القوات البحرية الإيرانية. 28.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-28T14:40+0000

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جاء ذلك، حسبما ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم الخميس، التي أشارت إلى أن "خطط البحرية الإيرانية تتماشى مع تصريحات قائد الثورة الإسلامية في إيران، التي وصفها بـ"القوة الاستراتيجية".وتابع: "واجهنا مشاكل عندما عزمنا على أن يكون لنا وجود قوي في البحر، وكان ضمن هذه المشاكل هو عدم وجود تجارب سابقة في هذا المجال".وأكد قائد البحرية الإيرانية، أن "إيران استطاعت التغلب على رغبة دول أجنبية كانت تحاول منعها من الوجود في البحار، وتغلبت على تلك العقبة في ذروة المؤامرة، التي تتعرض لها من خلال مسيرة الدورية البحرية 86 في المياه الدولية".وأوضح إيراني أن "وصول الدورية 86 إلى الفناء الخلفي لأعداء إيران كسر هيمنة القوى العالمية، التي تحاول احتكار الوجود في المياه الدولية لنفسها".واستطرد: "تمكنا من إفشال مؤامرات الأعداء وسنرفع العلم الإيراني في كل مكان".وتشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، لعام 2023، إلى أن "البحرية الإيرانية تصنف في المرتبة رقم 32 بين أضخم الأساطيل الحربية في العالم بـ101 وحدة بحرية متنوعة".

https://sputnikarabic.ae/20230522/بعد-عودة-المجموعة-البحرية-86-ما-هي-قدرات-الأسطول-الإيراني-في-2023-1077317300.html

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