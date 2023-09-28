https://sputnikarabic.ae/20230928/قتلى-بإطلاق-نار-في-روتردام-الهولندية---عاجل-1081492824.html
قتلى بإطلاق نار في روتردام الهولندية...فيديو
قتلى بإطلاق نار في روتردام الهولندية...فيديو
قُتل شخصان في حادثي إطلاق نار في روتردام، وكان الرجل المتوفى يدرس في المركز الطبي بجامعة "إيراسموس" في روتردام الهولندية، حيث وقع أحد الحادثين، حسبما أفادت... 28.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-28T17:36+0000
2023-09-28T17:36+0000
2023-09-28T17:38+0000
العالم
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وقع حادثا إطلاق نار اليوم الخميس في روتردام - في مبنى سكني وفي المركز الطبي بجامعة إيراسموس في روتردام. وكانت أنباء سابقة قد أشارت إلى سقوط قتلى وجرح شخصين نتيجة إطلاق النار. وبحسب القناة التلفزيونية، اندلع حريق في وقت لاحق في المبنى السكني الذي وقع فيه إطلاق النار. وتم اعتقال رجل يبلغ من العمر 32 عامًا يشتبه في تورطه في إطلاق النار. ووفقا لبيانات الشرطة المحدثة، توفي اثنان - امرأة تبلغ من العمر 39 عاما ورجل يبلغ من العمر 46 عاما كان يدرس في المركز الطبي بالجامعة. وبحسب ما ورد أطلق المسلح النار أولاً على أحد المنازل، مما أدى إلى مقتل امرأة وإصابة ابنتها البالغة من العمر 14 عامًا. ثم ذهب إلى المركز الطبي بجامعة إيراسموس في روتردام حيث أصيب أحد المعلمين. وسرعان ما توفي الرجل متأثرا بجراحه.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
قتلى بإطلاق نار في روتردام الهولندية...فيديو
17:36 GMT 28.09.2023 (تم التحديث: 17:38 GMT 28.09.2023) تابعنا عبر
قُتل شخصان في حادثي إطلاق نار في روتردام، وكان الرجل المتوفى يدرس في المركز الطبي بجامعة "إيراسموس" في روتردام الهولندية، حيث وقع أحد الحادثين، حسبما أفادت هيئة الإذاعة الهولندية (NOS) نقلاً عن الشرطة.
وقع حادثا إطلاق نار اليوم الخميس في روتردام - في مبنى سكني وفي المركز الطبي بجامعة إيراسموس في روتردام.
وكانت أنباء سابقة قد أشارت إلى سقوط قتلى وجرح شخصين نتيجة إطلاق النار.
وبحسب القناة التلفزيونية، اندلع حريق في وقت لاحق في المبنى السكني الذي وقع فيه إطلاق النار. وتم اعتقال رجل يبلغ من العمر 32 عامًا يشتبه في تورطه في إطلاق النار.
ووفقا لبيانات الشرطة المحدثة، توفي اثنان - امرأة تبلغ من العمر 39 عاما ورجل يبلغ من العمر 46 عاما كان يدرس في المركز الطبي بالجامعة.
وبحسب ما ورد أطلق المسلح النار أولاً على أحد المنازل، مما أدى إلى مقتل امرأة وإصابة ابنتها البالغة من العمر 14 عامًا. ثم ذهب إلى المركز الطبي بجامعة إيراسموس في روتردام حيث أصيب أحد المعلمين. وسرعان ما توفي الرجل متأثرا بجراحه.