عربي
الجيش الوطني الليبي: حفتر التقى مع بوتين وشويغو في موسكو
https://sputnikarabic.ae/20230928/قتلى-بإطلاق-نار-في-روتردام-الهولندية---عاجل-1081492824.html
قتلى بإطلاق نار في روتردام الهولندية...فيديو
قتلى بإطلاق نار في روتردام الهولندية...فيديو
قُتل شخصان في حادثي إطلاق نار في روتردام، وكان الرجل المتوفى يدرس في المركز الطبي بجامعة "إيراسموس" في روتردام الهولندية، حيث وقع أحد الحادثين، حسبما أفادت... 28.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-28T17:36+0000
2023-09-28T17:38+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103581/63/1035816336_0:79:3071:1806_1920x0_80_0_0_0456d4754922baacd5e187053ad8c13d.jpg
وقع حادثا إطلاق نار اليوم الخميس في روتردام - في مبنى سكني وفي المركز الطبي بجامعة إيراسموس في روتردام. وكانت أنباء سابقة قد أشارت إلى سقوط قتلى وجرح شخصين نتيجة إطلاق النار. وبحسب القناة التلفزيونية، اندلع حريق في وقت لاحق في المبنى السكني الذي وقع فيه إطلاق النار. وتم اعتقال رجل يبلغ من العمر 32 عامًا يشتبه في تورطه في إطلاق النار. ووفقا لبيانات الشرطة المحدثة، توفي اثنان - امرأة تبلغ من العمر 39 عاما ورجل يبلغ من العمر 46 عاما كان يدرس في المركز الطبي بالجامعة. وبحسب ما ورد أطلق المسلح النار أولاً على أحد المنازل، مما أدى إلى مقتل امرأة وإصابة ابنتها البالغة من العمر 14 عامًا. ثم ذهب إلى المركز الطبي بجامعة إيراسموس في روتردام حيث أصيب أحد المعلمين. وسرعان ما توفي الرجل متأثرا بجراحه.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103581/63/1035816336_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_d882bcc8b87db0359b02537a1b347b00.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

قتلى بإطلاق نار في روتردام الهولندية...فيديو

17:36 GMT 28.09.2023 (تم التحديث: 17:38 GMT 28.09.2023)
© Sputnik . Valeriy Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورالعلم الهولندي
العلم الهولندي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2023
© Sputnik . Valeriy Melnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
قُتل شخصان في حادثي إطلاق نار في روتردام، وكان الرجل المتوفى يدرس في المركز الطبي بجامعة "إيراسموس" في روتردام الهولندية، حيث وقع أحد الحادثين، حسبما أفادت هيئة الإذاعة الهولندية (NOS) نقلاً عن الشرطة.
وقع حادثا إطلاق نار اليوم الخميس في روتردام - في مبنى سكني وفي المركز الطبي بجامعة إيراسموس في روتردام.
وكانت أنباء سابقة قد أشارت إلى سقوط قتلى وجرح شخصين نتيجة إطلاق النار.
وبحسب القناة التلفزيونية، اندلع حريق في وقت لاحق في المبنى السكني الذي وقع فيه إطلاق النار. وتم اعتقال رجل يبلغ من العمر 32 عامًا يشتبه في تورطه في إطلاق النار.
ووفقا لبيانات الشرطة المحدثة، توفي اثنان - امرأة تبلغ من العمر 39 عاما ورجل يبلغ من العمر 46 عاما كان يدرس في المركز الطبي بالجامعة.
وبحسب ما ورد أطلق المسلح النار أولاً على أحد المنازل، مما أدى إلى مقتل امرأة وإصابة ابنتها البالغة من العمر 14 عامًا. ثم ذهب إلى المركز الطبي بجامعة إيراسموس في روتردام حيث أصيب أحد المعلمين. وسرعان ما توفي الرجل متأثرا بجراحه.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала