لحظة تدمير المدفعية الروسية لهاون أوكراني "مموه"... فيديو
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورجندي روسي يطلق من مدفع "دي-30" قذيفة تحريضية مع منشورات في إتجاه محور سفاتوف، جمهورية لوغانسك الشعبية.
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تساعد مسيرات الرصد والمراقبة الروسية على كشف مخابئ العدو وأماكن تمركز أسلحته وأفراده حتى في حال تمويههم.
ورغم محاولة قوات كييف استخدام بعض الحيل لإخفاء معداتها إلا أن وحدات الاستطلاع الروسية دائما ما تكشفها وتدمرها بعد ذلك.
وحصلت "سبوتنيك" على مشاهد للحظة تدمير قوات المدفعية الروسية لمدفع هاون أوكراني، والذي كان مخبأً في جمهورية دونتيسك الشعبية.