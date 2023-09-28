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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230928/لحظة-تدمير-المدفعية-الروسية-لهاون-أوكراني-مموه-فيديو-1081475556.html
لحظة تدمير المدفعية الروسية لهاون أوكراني "مموه"... فيديو
لحظة تدمير المدفعية الروسية لهاون أوكراني "مموه"... فيديو
تساعد مسيرات الرصد والمراقبة الروسية على كشف مخابئ العدو وأماكن تمركز أسلحته وأفراده حتى في حال تمويههم. 28.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-28T08:15+0000
2023-09-28T08:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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ورغم محاولة قوات كييف استخدام بعض الحيل لإخفاء معداتها إلا أن وحدات الاستطلاع الروسية دائما ما تكشفها وتدمرها بعد ذلك.وحصلت "سبوتنيك" على مشاهد للحظة تدمير قوات المدفعية الروسية لمدفع هاون أوكراني، والذي كان مخبأً في جمهورية دونتيسك الشعبية.شاهد أيضا... جنود أوكرانيون يلقون السلاح ويسلمون أنفسهم للجيش الروسي... فيديو
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

لحظة تدمير المدفعية الروسية لهاون أوكراني "مموه"... فيديو

08:15 GMT 28.09.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورجندي روسي يطلق من مدفع "دي-30" قذيفة تحريضية مع منشورات في إتجاه محور سفاتوف، جمهورية لوغانسك الشعبية.
جندي روسي يطلق من مدفع دي-30 قذيفة تحريضية مع منشورات في إتجاه محور سفاتوف، جمهورية لوغانسك الشعبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2023
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تساعد مسيرات الرصد والمراقبة الروسية على كشف مخابئ العدو وأماكن تمركز أسلحته وأفراده حتى في حال تمويههم.
ورغم محاولة قوات كييف استخدام بعض الحيل لإخفاء معداتها إلا أن وحدات الاستطلاع الروسية دائما ما تكشفها وتدمرها بعد ذلك.
وحصلت "سبوتنيك" على مشاهد للحظة تدمير قوات المدفعية الروسية لمدفع هاون أوكراني، والذي كان مخبأً في جمهورية دونتيسك الشعبية.
شاهد أيضا... جنود أوكرانيون يلقون السلاح ويسلمون أنفسهم للجيش الروسي... فيديو
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:15 GMT
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