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https://sputnikarabic.ae/20230928/مجلس-الوزراء-الأرميني-أكثر-من-74-ألف-شخص-انتقلوا-من-إقليم-قره-باغ-إلى-أرمينيا-1081492520.html
مجلس الوزراء الأرميني: أكثر من 74 ألف شخص انتقلوا من إقليم قره باغ إلى أرمينيا
مجلس الوزراء الأرميني: أكثر من 74 ألف شخص انتقلوا من إقليم قره باغ إلى أرمينيا
قالت السكرتيرة الصحفية لمجلس الوزراء الأرميني، نازلي باغداساريان، اليوم الخميس، إن أكثر من 74 ألف من سكان قره باغ انتقلوا إلى أرمينيا منذ 24 سبتمبر/أيلول. 28.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-28T17:24+0000
2023-09-28T17:24+0000
العالم
قره باغ
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وقالت باغداساريان خلال المؤتمر الصحفي: "اعتبارًا من الساعة 18:00 (17:00 بتوقيت موسكو)، وصل 74400 شخص من ناغورني قره باغ إلى أرمينيا، ودخلت 15535 مركبة. وتم تسجيل 55248".ووفقا لها، قدمت الحكومة السكن المؤقت لـ 17153 نازحًا.وقال مساعد الرئيس الأذربيجاني حكمت حاجييف، في 22 سبتمبر/ أيلول، إن دمج أرمن قره باغ في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لأذربيجان سيكون صعبًا، ويجب أن نكون مستعدين لحقيقة أن البعض سيقرر المغادرة.وفي الوقت نفسه، أكد الرئيس إلهام علييف مرارا وتكرارا أن الأرمن في قره باغ سيكون لهم نفس الحقوق التي يتمتع بها مواطنو أذربيجان.
https://sputnikarabic.ae/20230928/رئيس-الوزراء-الأرميني-أكثر-من-68-ألف-شخص-وصلوا-من-قره-باغ--1081476702.html
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العالم, قره باغ
العالم, قره باغ

مجلس الوزراء الأرميني: أكثر من 74 ألف شخص انتقلوا من إقليم قره باغ إلى أرمينيا

17:24 GMT 28.09.2023
© Sputnik . Grigoriy Pechorin / الانتقال إلى بنك الصورالوضع في منطقة ناغورني قره باغ - اللاجئون في مدينة غوريس، أرمينيا
الوضع في منطقة ناغورني قره باغ - اللاجئون في مدينة غوريس، أرمينيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2023
© Sputnik . Grigoriy Pechorin
/
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قالت السكرتيرة الصحفية لمجلس الوزراء الأرميني، نازلي باغداساريان، اليوم الخميس، إن أكثر من 74 ألف من سكان قره باغ انتقلوا إلى أرمينيا منذ 24 سبتمبر/أيلول.
وقالت باغداساريان خلال المؤتمر الصحفي: "اعتبارًا من الساعة 18:00 (17:00 بتوقيت موسكو)، وصل 74400 شخص من ناغورني قره باغ إلى أرمينيا، ودخلت 15535 مركبة. وتم تسجيل 55248".
ووفقا لها، قدمت الحكومة السكن المؤقت لـ 17153 نازحًا.
إجلاء سكان ناغورني قره باغ من مناطق ماردكيرت ومارتوني وأسكيران بمشاركة قوات حفظ السلام الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2023
رئيس الوزراء الأرميني: أكثر من 68 ألف شخص وصلوا من قره باغ
09:25 GMT
وقال مساعد الرئيس الأذربيجاني حكمت حاجييف، في 22 سبتمبر/ أيلول، إن دمج أرمن قره باغ في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لأذربيجان سيكون صعبًا، ويجب أن نكون مستعدين لحقيقة أن البعض سيقرر المغادرة.
وفي الوقت نفسه، أكد الرئيس إلهام علييف مرارا وتكرارا أن الأرمن في قره باغ سيكون لهم نفس الحقوق التي يتمتع بها مواطنو أذربيجان.
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