https://sputnikarabic.ae/20230928/مجلس-الوزراء-الأرميني-أكثر-من-74-ألف-شخص-انتقلوا-من-إقليم-قره-باغ-إلى-أرمينيا-1081492520.html

مجلس الوزراء الأرميني: أكثر من 74 ألف شخص انتقلوا من إقليم قره باغ إلى أرمينيا

مجلس الوزراء الأرميني: أكثر من 74 ألف شخص انتقلوا من إقليم قره باغ إلى أرمينيا

قالت السكرتيرة الصحفية لمجلس الوزراء الأرميني، نازلي باغداساريان، اليوم الخميس، إن أكثر من 74 ألف من سكان قره باغ انتقلوا إلى أرمينيا منذ 24 سبتمبر/أيلول. 28.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-28T17:24+0000

2023-09-28T17:24+0000

2023-09-28T17:24+0000

العالم

قره باغ

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وقالت باغداساريان خلال المؤتمر الصحفي: "اعتبارًا من الساعة 18:00 (17:00 بتوقيت موسكو)، وصل 74400 شخص من ناغورني قره باغ إلى أرمينيا، ودخلت 15535 مركبة. وتم تسجيل 55248".ووفقا لها، قدمت الحكومة السكن المؤقت لـ 17153 نازحًا.وقال مساعد الرئيس الأذربيجاني حكمت حاجييف، في 22 سبتمبر/ أيلول، إن دمج أرمن قره باغ في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لأذربيجان سيكون صعبًا، ويجب أن نكون مستعدين لحقيقة أن البعض سيقرر المغادرة.وفي الوقت نفسه، أكد الرئيس إلهام علييف مرارا وتكرارا أن الأرمن في قره باغ سيكون لهم نفس الحقوق التي يتمتع بها مواطنو أذربيجان.

https://sputnikarabic.ae/20230928/رئيس-الوزراء-الأرميني-أكثر-من-68-ألف-شخص-وصلوا-من-قره-باغ--1081476702.html

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