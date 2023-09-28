https://sputnikarabic.ae/20230928/مسؤول-بالدوما-يقول-إن-اعتذار-ترودو-عن-تكريم-نازي-أوكراني-بالبرلمان-ثرثرة-مثيرة-للشفقة-1081471949.html
مسؤول بالدوما يقول إن اعتذار ترودو عن تكريم نازي أوكراني بالبرلمان "ثرثرة مثيرة للشفقة"
مسؤول بالدوما يقول إن اعتذار ترودو عن تكريم نازي أوكراني بالبرلمان "ثرثرة مثيرة للشفقة"
قال رئيس لجنة مجلس "الدوما" للشؤون الدولية، ليونيد سلوتسكي، في معرض تعليقه على اعتذار رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، عن تكريم النازي الأوكراني ياروسلاف... 28.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-28T03:30+0000
2023-09-28T03:30+0000
2023-09-28T03:30+0000
روسيا
الدوما
ترودو
النازيون الجدد
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موسكو - سبوتنيك. وأضاف سلوتسكي في حديث لوكالة "سبوتنيك": إن" اعتذار ترودو المتأخر عن فضيحة تكريم النازي الأوكراني ياروسلاف هونكا، في البرلمان الكندي بحضوره، يبدو وكأنها ثرثرة مبررة مثيرة للشفقة، ومن الواضح أن رئيس الوزراء الكندي، اتخذ مثل هذه الخطوة بسبب سخط المجتمع الدولي، ولم يندم بجدية على ما حدث".وأشار أيضا إلى أنه بجانب ياروسلاف هونكا، كان يقف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، "المؤيد الأيديولوجي للأيديولوجية النازية".وأكد، "كل هذه الاعتذارات لا قيمة لها، وكل دموع التماسيح لا تظهر حقيقية السياسيين الغربيين".هذا، ودُعي ياروسلاف هونكا البالغ من العمر 98 عاما، لحضور اجتماع للبرلمان الكندي على شرف زيارة فلاديمير زيلينسكي، في الثاني والعشرين من سبتمبر/ أيلول، حيث قدمه رئيس مجلس العموم الكندي باعتباره "محاربا" ضد الروس، من أجل استقلال أوكرانيا خلال الحرب العالمية الثانية.وتبين لاحقا أن هونكا كان عضوا في فرقة المتطوعين الرابعة عشرة التابعة لوحدات "إس إس" التابعة للحزب النازي الألماني، والتي لم تكن تقاتل الجيش الأحمر في روسيا وحسب، بل اشتهرت أيضا بارتكاب فظائع ضد اليهود والبولنديين والبيلاروس والسلوفاك.وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، بوقت سابق، أمس الأول الثلاثاء، أن روسيا لن تتصالح مع مغازلة الليبراليين الكنديين للنازية، وسوف تتخذ الخطوات اللازمة في سياق العلاقات الروسية الكندية، موضحة أن موسكو لن تترك توسيع الحكومة الكندية "لقائمة الإيقاف" تشمل السياسيين والشخصيات الثقافية وأفراد أسرهم الخاضعين للعقوبات، من دون رد.
https://sputnikarabic.ae/20230927/ترودو-يعتذر-باسم-البرلمان-الكندي-عن-تكريم-نازي-أوكراني-ويصف-الحدث-بأنه-خطأ-فادح-وشائن-1081470735.html
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روسيا, الدوما, ترودو, النازيون الجدد
روسيا, الدوما, ترودو, النازيون الجدد
مسؤول بالدوما يقول إن اعتذار ترودو عن تكريم نازي أوكراني بالبرلمان "ثرثرة مثيرة للشفقة"
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قال رئيس لجنة مجلس "الدوما" للشؤون الدولية، ليونيد سلوتسكي، في معرض تعليقه على اعتذار رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، عن تكريم النازي الأوكراني ياروسلاف هونكا، الجمعة الماضية في البرلمان، بأنها "ثرثرة للتبرير مثيرة للشفقة".
موسكو - سبوتنيك. وأضاف سلوتسكي في حديث لوكالة "سبوتنيك": إن" اعتذار ترودو المتأخر عن فضيحة تكريم النازي الأوكراني ياروسلاف هونكا، في البرلمان الكندي بحضوره، يبدو وكأنها ثرثرة مبررة مثيرة للشفقة، ومن الواضح أن رئيس الوزراء الكندي، اتخذ مثل هذه الخطوة بسبب سخط المجتمع الدولي، ولم يندم بجدية على ما حدث
".
وأشار أيضا إلى أنه بجانب ياروسلاف هونكا، كان يقف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، "المؤيد الأيديولوجي للأيديولوجية النازية".
وأضاف سلوتسكي: "لقد صفقوا له، وصفقوا لزيلينسكي.. ونتيجة لما حدث، ما زالوا يعتزمون الاستمرار في رعاية ودعم نظام النازيين الجدد في كييف.. على أية حال، لا ينبغي السماح لما حدث أن يمر دون أن يلاحظه أحد، ويجب أن تحظى حادثة دعوة هونكا إلى البرلمان الكندي بتقييم قضائي دولي، باعتبارها جريمة لإعادة تأهيل النازية".
وأكد، "كل هذه الاعتذارات لا قيمة لها، وكل دموع التماسيح لا تظهر حقيقية السياسيين الغربيين".
هذا، ودُعي ياروسلاف هونكا البالغ من العمر 98 عاما، لحضور اجتماع للبرلمان الكندي على شرف زيارة فلاديمير زيلينسكي، في الثاني والعشرين من سبتمبر/ أيلول، حيث قدمه رئيس مجلس العموم الكندي باعتباره "محاربا" ضد الروس، من أجل استقلال أوكرانيا خلال الحرب العالمية الثانية.
وتبين لاحقا أن هونكا كان عضوا في فرقة المتطوعين الرابعة عشرة التابعة لوحدات "إس إس" التابعة للحزب النازي الألماني، والتي لم تكن تقاتل الجيش الأحمر في روسيا وحسب، بل اشتهرت أيضا بارتكاب فظائع ضد اليهود والبولنديين والبيلاروس والسلوفاك.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، بوقت سابق، أمس الأول الثلاثاء، أن روسيا لن تتصالح مع مغازلة الليبراليين الكنديين للنازية، وسوف تتخذ الخطوات اللازمة في سياق العلاقات الروسية الكندية، موضحة أن موسكو لن تترك توسيع الحكومة الكندية "لقائمة الإيقاف" تشمل السياسيين والشخصيات الثقافية وأفراد أسرهم الخاضعين للعقوبات، من دون رد.