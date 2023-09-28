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https://sputnikarabic.ae/20230928/مشهد-مهيب-صاعقة-برق-تضرب-برج-الساعة-في-مكة-1081475451.html
مشهد مهيب.. صاعقة برق تضرب برج الساعة في مكة
مشهد مهيب.. صاعقة برق تضرب برج الساعة في مكة
أثار مقطع مصور لصاعقة قوية تضرب برج الساعة في مكة المكرمة بالسعودية، تفاعلا واسعا بين مستخدمي مواقع التواصل. 28.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-28T08:19+0000
2023-09-28T08:19+0000
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وهذه هي المرة الثانية التي يضرب فيها البرق برج الساعة المجاور للحرم المكي، فقد سبق أن وقع ذلك في نهاية أغسطس الماضي.ونشرت إمارة مكة على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا) صورا للحظة ضرب الصاعقة للبرج مع تعليق: "أجواء العاصمة المقدسة.. الليلة الأربعاء.. (تصوير) محمد الهذلي".
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نادي الفيديو, منوعات, السعودية, أخبار السعودية اليوم
نادي الفيديو, منوعات, السعودية, أخبار السعودية اليوم

مشهد مهيب.. صاعقة برق تضرب برج الساعة في مكة

08:19 GMT 28.09.2023
© AP Photo / Orlin Wagnerيظهر البرق في السماء فوق جامعة كانساس
يظهر البرق في السماء فوق جامعة كانساس - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2023
© AP Photo / Orlin Wagner
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أثار مقطع مصور لصاعقة قوية تضرب برج الساعة في مكة المكرمة بالسعودية، تفاعلا واسعا بين مستخدمي مواقع التواصل.
وهذه هي المرة الثانية التي يضرب فيها البرق برج الساعة المجاور للحرم المكي، فقد سبق أن وقع ذلك في نهاية أغسطس الماضي.
ونشرت إمارة مكة على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا) صورا للحظة ضرب الصاعقة للبرج مع تعليق: "أجواء العاصمة المقدسة.. الليلة الأربعاء.. (تصوير) محمد الهذلي".
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