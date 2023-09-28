https://sputnikarabic.ae/20230928/مصدر-بالرئاسة-تركيا-تراقب-تنفيذ-السويد-تعهداتها-تجاه-أنقرة-مقابل-التصديق-على-عضويتها-بالناتو-1081472348.html

مصدر بالرئاسة: تركيا تراقب تنفيذ السويد تعهداتها تجاه أنقرة مقابل التصديق على عضويتها بالناتو

مصدر بالرئاسة: تركيا تراقب تنفيذ السويد تعهداتها تجاه أنقرة مقابل التصديق على عضويتها بالناتو

صرح مصدر بإدارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، بأن أنقرة لم تحدد إطارًا زمنيًا لنفسها في عملية التصديق على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي،... 28.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-28T04:28+0000

2023-09-28T04:28+0000

2023-09-28T04:28+0000

رجب طيب أردوغان

الناتو

أخبار تركيا اليوم

السويد

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أنقرة - سبوتنيك. وقال المصدر في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، "لم نحدد لأنفسنا أي إطار زمني محدد بشأن هذه العملية (التصديق على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي)، ولسنا في عجلة من أمرنا. إذا كانت السويد مهتمة حقاً بالانضمام المبكر إلى عضوية حلف شمال الأطلسي (الناتو)، فمن الضروري، كما أشار السيد الرئيس (رجب طيب أردوغان) مراراً وتكراراً، الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها تجاه أنقرة".وتقدمت السويد وفنلندا بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بطلب للحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي العام الماضي، متخليتين عن سياسات عدم الانحياز العسكري التي استمرت طوال عقود.وبينما نالت فنلندا الموافقة على الانضمام للحلف في أبريل، يواجه طلب السويد رفضا حتى الآن من تركيا وهنغاريا، وتواصل ستوكهولم سعيها للانضمام إلى الحلف خلال قمة فيلنيوس.ومنذ شهور يقول أردوغان، إن انضمام السويد يتوقف على تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الصيف الماضي خلال قمة الحلف في مدريد، مضيفا أنه لا ينبغي لأحد أن يتوقع تنازلات من أنقرة.

https://sputnikarabic.ae/20230919/أردوغان-الخطوات-التي-اتخذتها-السويد-للمصادقة-على-عضويتها-في-الناتو-ليست-كافية-1081173565.html

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رجب طيب أردوغان, الناتو, أخبار تركيا اليوم, السويد