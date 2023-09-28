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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230928/منظومة-ستريلا-10-تصطاد-المسيرات-بنجاح-على-أرض-المعركة-فيديو-1081472911.html
منظومة "ستريلا –10" تصطاد المسيرات بنجاح على أرض المعركة... فيديو
منظومة "ستريلا –10" تصطاد المسيرات بنجاح على أرض المعركة... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، مشاهد ميدانية لعمل نظام الدفاع الجوي المطور "ستريلا –10". 28.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-28T05:46+0000
2023-09-28T05:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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رصد عسكري
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وقال أحد المقاتلين: "لم نعمل من قبل أبدا على طائرات دون طيار، وهي مصممة للطائرات الهجومية والمروحيات، ولكن هنا اكتسبنا خبرة في إسقاط الطائرات بدون طيار"، مضيفا، لقد كان الأمر سهلا "فقط اكتشف، شاهد، التقط، ثم دمر".وتتمثل المهمة في تغطية أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من الأجسام الصغيرة التي تحلق على ارتفاع منخفض، يمكن للمدفع المزدوج أن يضرب كل من المركبات المدرعة الأرضية الخفيفة للعدو.وخرج طاقم نظام الدفاع الجوي من منطقة الانتظار، واتخذ موقع البداية، وبعد أن أحكم على الهدف، تلقى أمر التدمير.أصاب الصاروخ الموجه الهدف، الطائرة المسيرة "ليليكا-100"، على مسافة نحو 3 كيلومترات.بعد الضربة، يغير طاقم المركبة القتالية موقعه في غضون ثوانٍ حتى لا يقع تحت مرمى الضربة الانتقامية لمدفعية العدو.
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أخبار العالم الآن, العالم, روسيا, رصد عسكري
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منظومة "ستريلا –10" تصطاد المسيرات بنجاح على أرض المعركة... فيديو

05:46 GMT 28.09.2023
© Sputnik . Vitaliy Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورصاروخ "ستريلا 10" المضاد للطائرات
صاروخ ستريلا 10 المضاد للطائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2023
© Sputnik . Vitaliy Timkiv
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، مشاهد ميدانية لعمل نظام الدفاع الجوي المطور "ستريلا –10".
وقال أحد المقاتلين: "لم نعمل من قبل أبدا على طائرات دون طيار، وهي مصممة للطائرات الهجومية والمروحيات، ولكن هنا اكتسبنا خبرة في إسقاط الطائرات بدون طيار"، مضيفا، لقد كان الأمر سهلا "فقط اكتشف، شاهد، التقط، ثم دمر".

يحتوي النظام على 8 صواريخ في المجموع، وعادة ما يكفي واحد لإكمال المهمة، تم تصميم المجمع لمواجهة الطيران العسكري والهجومي وقد أثبت تنوعه في منطقة العمليات الخاصة، يعمل بنجاح مع جميع أنواع الطائرات دون طيار.

وتتمثل المهمة في تغطية أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من الأجسام الصغيرة التي تحلق على ارتفاع منخفض، يمكن للمدفع المزدوج أن يضرب كل من المركبات المدرعة الأرضية الخفيفة للعدو.
وخرج طاقم نظام الدفاع الجوي من منطقة الانتظار، واتخذ موقع البداية، وبعد أن أحكم على الهدف، تلقى أمر التدمير.
أصاب الصاروخ الموجه الهدف، الطائرة المسيرة "ليليكا-100"، على مسافة نحو 3 كيلومترات.
بعد الضربة، يغير طاقم المركبة القتالية موقعه في غضون ثوانٍ حتى لا يقع تحت مرمى الضربة الانتقامية لمدفعية العدو.
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