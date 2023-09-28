https://sputnikarabic.ae/20230928/منظومة-ستريلا-10-تصطاد-المسيرات-بنجاح-على-أرض-المعركة-فيديو-1081472911.html
منظومة "ستريلا –10" تصطاد المسيرات بنجاح على أرض المعركة... فيديو
منظومة "ستريلا –10" تصطاد المسيرات بنجاح على أرض المعركة... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، مشاهد ميدانية لعمل نظام الدفاع الجوي المطور "ستريلا –10". 28.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-28T05:46+0000
2023-09-28T05:46+0000
2023-09-28T05:46+0000
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وقال أحد المقاتلين: "لم نعمل من قبل أبدا على طائرات دون طيار، وهي مصممة للطائرات الهجومية والمروحيات، ولكن هنا اكتسبنا خبرة في إسقاط الطائرات بدون طيار"، مضيفا، لقد كان الأمر سهلا "فقط اكتشف، شاهد، التقط، ثم دمر".وتتمثل المهمة في تغطية أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من الأجسام الصغيرة التي تحلق على ارتفاع منخفض، يمكن للمدفع المزدوج أن يضرب كل من المركبات المدرعة الأرضية الخفيفة للعدو.وخرج طاقم نظام الدفاع الجوي من منطقة الانتظار، واتخذ موقع البداية، وبعد أن أحكم على الهدف، تلقى أمر التدمير.أصاب الصاروخ الموجه الهدف، الطائرة المسيرة "ليليكا-100"، على مسافة نحو 3 كيلومترات.بعد الضربة، يغير طاقم المركبة القتالية موقعه في غضون ثوانٍ حتى لا يقع تحت مرمى الضربة الانتقامية لمدفعية العدو.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم, روسيا, رصد عسكري
أخبار العالم الآن, العالم, روسيا, رصد عسكري
منظومة "ستريلا –10" تصطاد المسيرات بنجاح على أرض المعركة... فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، مشاهد ميدانية لعمل نظام الدفاع الجوي المطور "ستريلا –10".
وقال أحد المقاتلين: "لم نعمل من قبل أبدا على طائرات دون طيار، وهي مصممة للطائرات الهجومية والمروحيات، ولكن هنا اكتسبنا خبرة في إسقاط الطائرات بدون طيار"، مضيفا، لقد كان الأمر سهلا "فقط اكتشف، شاهد، التقط، ثم دمر".
يحتوي النظام على 8 صواريخ في المجموع، وعادة ما يكفي واحد لإكمال المهمة، تم تصميم المجمع لمواجهة الطيران العسكري والهجومي وقد أثبت تنوعه في منطقة العمليات الخاصة، يعمل بنجاح مع جميع أنواع الطائرات دون طيار.
وتتمثل المهمة في تغطية أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من الأجسام الصغيرة التي تحلق على ارتفاع منخفض، يمكن للمدفع المزدوج أن يضرب كل من المركبات المدرعة الأرضية الخفيفة للعدو.
وخرج طاقم نظام الدفاع الجوي من منطقة الانتظار، واتخذ موقع البداية، وبعد أن أحكم على الهدف، تلقى أمر التدمير.
أصاب الصاروخ الموجه الهدف
، الطائرة المسيرة "ليليكا-100"، على مسافة نحو 3 كيلومترات.
بعد الضربة، يغير طاقم المركبة القتالية موقعه في غضون ثوانٍ حتى لا يقع تحت مرمى الضربة الانتقامية لمدفعية العدو.