https://sputnikarabic.ae/20230928/وزارة-الدفاع-المقاتلات-الروسية-تسقط-طائرة-سو--25-أوكرانية--عاجل-1081482815.html
وزارة الدفاع: المقاتلات الروسية تسقط طائرة "سو- 25" أوكرانية -عاجل
وزارة الدفاع: المقاتلات الروسية تسقط طائرة "سو- 25" أوكرانية -عاجل
أفادت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الطائرات المقاتلة الروسية، أسقطت طائرة هجومية أوكرانية من طراز "سو- 25" في سماء جمهورية دونيتسك... 28.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-28T11:22+0000
2023-09-28T11:22+0000
2023-09-28T11:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وجاء في البيان: "أسقطت الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية طائرة هجومية من طراز سو-25 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة قرية توريتسكوي بجمهورية دونيتسك الشعبية".وأضافت الوزارة أن القوات الأوكرانية فقدت نحو 230 جنديا في اتجاهي دونيتسك وزابوروجيه خلال الـ24 الماضية. ويشار إلى أنه في اتجاه دونيتسك، صدت مجموعة "الجنوب" من القوات، إلى جانب الطيران والمدفعية، هجومين شنتهما مجموعات هجومية من اللواءين الميكانيكيين 53 و110 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة بيرفومايسكي وجنوب غرب فيسلي. وبلغت خسائر العدو على هذا المحور ما يصل إلى 190 قتيلًا وجريحًا من العسكريين الأوكرانيين، بالإضافة إلى 11 مركبة. وتم ضرب راجمة "غراد"، ونظام مدفعية أمريكي الصنع من طراز إم777، ومدفعين من طراز Dدي-20، ومدفع هاوتزر من طراز "مستا-بي". وفي اتجاه زابوروجيه، ضربت وحدات من القوات الروسية بالغارات الجوية ونيران المدفعية وحدات من اللواء 65 الميكانيكي واللواء 82 الهجوم الجوي الأوكراني في منطقة رابوتينو وشمال غرب فيربوفوي. وتم القضاء على أكثر من 45 عسكريًا أوكرانيًا، ومركبة مشاة قتالية برادلي أمريكية الصنع، ومدرعتين وثلاث مركبات. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مدفع دي-30، ومنصة مدفعية ذاتية الدفع من طراز غفوزديكا، كما تم تدمير مدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز إم119”.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
وزارة الدفاع: المقاتلات الروسية تسقط طائرة "سو- 25" أوكرانية -عاجل
11:22 GMT 28.09.2023 (تم التحديث: 11:31 GMT 28.09.2023) تابعنا عبر
يتبع
أفادت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الطائرات المقاتلة الروسية، أسقطت طائرة هجومية أوكرانية من طراز "سو- 25" في سماء جمهورية دونيتسك الشعبية، في الـ 24 ساعة الماضية.
وجاء في البيان: "أسقطت الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية طائرة هجومية من طراز سو-25 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة قرية توريتسكوي بجمهورية دونيتسك الشعبية".
وأضافت الوزارة أن القوات الأوكرانية فقدت نحو 230 جنديا في اتجاهي دونيتسك وزابوروجيه خلال الـ24 الماضية. ويشار إلى أنه في اتجاه دونيتسك، صدت مجموعة "الجنوب" من القوات، إلى جانب الطيران والمدفعية، هجومين شنتهما مجموعات هجومية من اللواءين الميكانيكيين 53 و110 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة بيرفومايسكي وجنوب غرب فيسلي.
وبلغت خسائر العدو على هذا المحور ما يصل إلى 190 قتيلًا وجريحًا من العسكريين الأوكرانيين، بالإضافة إلى 11 مركبة. وتم ضرب راجمة "غراد"، ونظام مدفعية أمريكي الصنع من طراز إم777، ومدفعين من طراز Dدي-20، ومدفع هاوتزر من طراز "مستا-بي".
وفي اتجاه زابوروجيه، ضربت وحدات من القوات الروسية بالغارات الجوية ونيران المدفعية وحدات من اللواء 65 الميكانيكي واللواء 82 الهجوم الجوي الأوكراني في منطقة رابوتينو وشمال غرب فيربوفوي. وتم القضاء على أكثر من 45 عسكريًا أوكرانيًا، ومركبة مشاة قتالية برادلي أمريكية الصنع، ومدرعتين وثلاث مركبات. بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مدفع دي-30، ومنصة مدفعية ذاتية الدفع من طراز غفوزديكا، كما تم تدمير مدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز إم119”.