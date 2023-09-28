https://sputnikarabic.ae/20230928/وزير-الأمن-الإسرائيلي-إيران-لن-تتمكن-من-تطوير-صواريخها-ونشرها-عبر-العالم-1081485035.html

وزير الأمن الإسرائيلي: إيران لن تتمكن من تطوير صواريخها ونشرها عبر العالم

وزير الأمن الإسرائيلي: إيران لن تتمكن من تطوير صواريخها ونشرها عبر العالم

دعا وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الخميس، "المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات مهمة، لمواجهة ما وصفه العدوان الإيراني". 28.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-28T12:41+0000

2023-09-28T12:41+0000

2023-09-28T12:41+0000

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وقال غالانت، في مؤتمر صحفي، مع نظيره الألماني بوريس بيستوريوس في برلين، إن "إيران لن تتمكن من تطوير صواريخها ونشرها عبر العالم".وأضاف: "ستكون لإيران حرية التصرف في نشر الصواريخ المتطورة، إلى جانب السباق للحصول على أسلحة نووية عسكرية إذا تم رفع الحظر عنها".وحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة الماضية، من "الخطر الذي تمثله إيران"، مشددًا على أنه "طالما أنا رئيس حكومة إسرائيل، سأبذل كل ما في قدرتي لأمنع إيران من التزوّد بسلاح نووي".واعتبر نتنياهو أن التهديد الذي يشكله الزعماء الدينيون في طهران يدفع إسرائيل إلى التقارب مع العالم العربي، على حد زعمه.وطالب السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، في رسالة إلى مجلس الأمن، "المجتمع الدولي برد قوي على تهديدات إسرائيل". ولفت إيرواني، في رسالته، انتباه مجلس الأمن إلى التهديد التحذيري والجاد الذي أطلقه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستخدام الأسلحة النووية ضد إيران"، مؤكدا أن شدة مثل هذا التهديد ستسبب صدمة كبيرة للمجتمع الدولي، خاصة عندما يُطلق من منبر مرموق كالجمعية العامة للأمم المتحدة، باعتبارها الركيزة الأساسية للأمم المتحدة والممثلة لكافة الدول الأعضاء" حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.ودعت إيران، في وقت سابق، "المجتمع الدولي إلى إدانة ما وصفته "التهديد النووي"، الذي أطلقه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة".وأكدت الممثلية الإيرانية الدائمة لدى مكتب منظمة الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية في جنيف، في بيان لها، على ضرورة تحرك العالم ورفضه تطبيع أية تخرصات نووية وخاصة التهديد باستخدام الأسلحة النووية الذي أطلقه نتنياهو، معبترة هذه التصريحات تقوض السلام والأمن الدوليين، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وكانت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية اتهمت يوم الإثنين الماضي، "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتوجيه تهديد نووي حقيقي إلى إيران".وقال رئيس المنظمة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، في كلمة له أمام المؤتمر العام الـ67 للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن "إيران تحتفظ بحقها في الرد على التهديدات الإسرائيلية"، منتقدا الصمت الدولي تجاه التهديدات الإسرائيلية المتكررة، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.بينما سخر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، من الصور التي عرضها نتنياهو، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مقللا من أهمية التهديدات التي أطلقها الأخير في كلمته.وإسرائيل التي تمتلك وفق تقارير أجنبية، ترسانة نووية غير خاضعة للإشراف الدولي، تتهم إيران بالسعي لإنتاج قنبلة نووية، فيما تنفي طهران ذلك وتقول إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية.وتعارض إسرائيل مفاوضات غير مباشرة تجري منذ العام الماضي، بين طهران وواشنطن بهدف العودة للاتفاق النووي الموقع عام 2015، والذي انسحبت منه والولايات المتحدة عام 2018.

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