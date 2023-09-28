https://sputnikarabic.ae/20230928/وكالة-كوريا-الشمالية-تطور-أسلحتها-النووية-لضمان-حق-البلاد-في-الوجود-وردع-الحروب-1081471561.html
وكالة: كوريا الشمالية تطور أسلحتها النووية لضمان حق البلاد في الوجود وردع الحروب
وكالة: كوريا الشمالية تطور أسلحتها النووية لضمان حق البلاد في الوجود وردع الحروب
أفاد الإعلام الكوري الشمالي، اليوم الخميس، بأن بيونغ يانغ، تعمل على تطوير أسلحتها النووية لضمان حق البلاد في الوجود والتنمية، وردع الحروب وحماية السلام... 28.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-28T02:04+0000
2023-09-28T02:04+0000
2023-09-28T02:04+0000
كوريا الشمالية
العالم
قوة ردع نووية
ردع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/0e/1075891965_0:60:901:566_1920x0_80_0_0_e0fe9779761827c067e76f6b9d25f896.jpg
موسكو - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن أحد المتحدثين بمؤتمر مجلس الشعب الأعلى قوله، إن "جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، باعتبارها دولة نووية مسؤولة، تعمل بسرعة على تطوير أسلحتها النووية لضمان حقوق البلاد في الوجود والتنمية، وردع الحروب وحماية السلام والاستقرار في المنطقة وعلى هذا الكوكب".ووفقا له، فإن هدف القوات المسلحة لكوريا الديمقراطية هو حماية سيادة الدولة وسلامة أراضيها، وحقوق الشعب ومصالحه، وحماية النظام الاشتراكي ومكتسبات الثورة من كافة التهديدات وضمان السلام والازدهار للبلاد بقدرات عسكرية قوية".وفي السياق، أكد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أنه ينبغي على بيونغ يانغ تحديث قواتها النووية و"زيادة إنتاجها من الأسلحة النووية بشكل هائل".وذكرت إذاعة "صوت كوريا" الحكومية في وقت سابق، أن مجلس الشعب الأعلى بحث تعديلات على الدستور فيما يتعلق بالقوات النووية للبلاد.وتم إقرار التعديلات الدستورية حول صفة القوات النووية وضرورة تطويرها السريع بمثابة ضمانة حق الجمهورية في الوجود و"ردع الحرب" وضمان "السلام والاستقرار" في العالم والمنطقة.وأشار الإعلام الرسمي الكوري الشمالي إلى أن كيم جونغ أون أكد في الاجتماع أيضا على "ضرورة الحفاظ على التضامن وتعزيزه مع الدول التي وقفت بوجه استراتيجية الهيمنة للولايات المتحدة والغرب".ووصف كيم جونغ أون "التحالف العسكري" الذي يضم اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بأنه "النسخة الآسيوية لحلف "الناتو"" و"سبب الحروب والعدوان".
https://sputnikarabic.ae/20230926/الخارجية-الصينية-ترد-على-تقارير-تفيد-بأن-كوريا-الشمالية-أعادت-فتح-حدودها-1081416518.html
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/0e/1075891965_0:0:795:596_1920x0_80_0_0_dacc5ad06067a9ea2a2182ef6bf484c7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الشمالية, العالم, قوة ردع نووية, ردع
كوريا الشمالية, العالم, قوة ردع نووية, ردع
وكالة: كوريا الشمالية تطور أسلحتها النووية لضمان حق البلاد في الوجود وردع الحروب
تابعنا عبر
أفاد الإعلام الكوري الشمالي، اليوم الخميس، بأن بيونغ يانغ، تعمل على تطوير أسلحتها النووية لضمان حق البلاد في الوجود والتنمية، وردع الحروب وحماية السلام والاستقرار في المنطقة.
موسكو - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن أحد المتحدثين بمؤتمر مجلس الشعب الأعلى قوله، إن "جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، باعتبارها دولة نووية مسؤولة، تعمل بسرعة على تطوير أسلحتها النووية
لضمان حقوق البلاد في الوجود والتنمية، وردع الحروب وحماية السلام والاستقرار في المنطقة وعلى هذا الكوكب".
ووفقا له، فإن هدف القوات المسلحة لكوريا الديمقراطية هو حماية سيادة الدولة وسلامة أراضيها، وحقوق الشعب ومصالحه، وحماية النظام الاشتراكي ومكتسبات الثورة من كافة التهديدات وضمان السلام والازدهار للبلاد بقدرات عسكرية قوية".
وفي السياق، أكد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أنه ينبغي على بيونغ يانغ تحديث قواتها النووية و"زيادة إنتاجها من الأسلحة النووية بشكل هائل".
وأشار إلى أن الجهود في هذا الاتجاه ضرورية لتحقيق إمكانات ردع في مواجهة تهديد الحرب النووية ضد كوريا الشمالية.
وذكرت إذاعة "صوت كوريا" الحكومية في وقت سابق، أن مجلس الشعب الأعلى بحث تعديلات على الدستور فيما يتعلق بالقوات النووية للبلاد.
وتم إقرار التعديلات الدستورية حول صفة القوات النووية وضرورة تطويرها السريع بمثابة ضمانة حق الجمهورية في الوجود و"ردع الحرب" وضمان "السلام والاستقرار" في العالم والمنطقة.
وأشار الإعلام الرسمي الكوري الشمالي إلى أن كيم جونغ أون أكد في الاجتماع أيضا على "ضرورة الحفاظ على التضامن وتعزيزه مع الدول التي وقفت بوجه استراتيجية الهيمنة للولايات المتحدة والغرب".
ووصف كيم جونغ أون "التحالف العسكري" الذي يضم اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بأنه "النسخة الآسيوية لحلف "الناتو"" و"سبب الحروب والعدوان".