https://sputnikarabic.ae/20230929/إطلاق-قطار-صيني-فوق-الماء-بسرعة-350-كيلومترا-في-الساعة-فيديو-1081516030.html
إطلاق قطار صيني فوق الماء بسرعة 350 كيلومترا في الساعة... فيديو
إطلاق قطار صيني فوق الماء بسرعة 350 كيلومترا في الساعة... فيديو
أطلقت السلطات الصينية قطارا جديدا فائق السرعة يعبر فوق مياه مضيق تايوان بسرعة فائقة تصل إلى 350 كم/ الساعة. 29.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-29T15:23+0000
2023-09-29T15:23+0000
2023-09-29T15:23+0000
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وقالت قناة "CGTN" الصينية إنه بدأ تشغيل أسرع خط سكة حديد فائق السرعة عبر البحر في الصين، وهو خط فوتشو-شيامن، يوم أمس الخميس.ويربط القطار الجديد، الذي يتميز بتقنيات ذكية مختلفة، بين المواقع السياحية الرئيسية على طول المدن الساحلية ويمكنه الوصول إلى مدينة تبعد 257 كيلومترا في أقل من ساعة واحدة، ويمتد على طول الجانب الغربي من مضيق تايوان.يذكر أنه في أغسطس/ آب 2022، نجحت الصين في بناء أول قطار مغناطيسي معلق في الهواء بفضل مغناطيس دائم بإمكانه الحفاظ على القطار "في السماء"، حتى من دون تيار كهربائي.وأنشأت الصين السكك الحديدية التجريبية التي يبلغ طولها 800 متر، باستخدام مواد مغناطيسات قوية تحتوي على عناصر أرضية نادرة، لإنتاج قوة رفع قوية بما يكفي لحمل قطار في الهواء، وبداخله 88 راكبا.
الصين
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, منوعات, الأخبار, الصين
نادي الفيديو, منوعات, الأخبار, الصين
إطلاق قطار صيني فوق الماء بسرعة 350 كيلومترا في الساعة... فيديو
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أطلقت السلطات الصينية قطارا جديدا فائق السرعة يعبر فوق مياه مضيق تايوان بسرعة فائقة تصل إلى 350 كم/ الساعة.
وقالت قناة
"CGTN" الصينية إنه بدأ تشغيل أسرع خط سكة حديد فائق السرعة عبر البحر في الصين، وهو خط فوتشو-شيامن، يوم أمس الخميس.
ويربط القطار الجديد، الذي يتميز بتقنيات ذكية مختلفة، بين المواقع السياحية الرئيسية على طول المدن الساحلية ويمكنه الوصول إلى مدينة تبعد 257 كيلومترا في أقل من ساعة واحدة، ويمتد على طول الجانب الغربي من مضيق تايوان.
يذكر أنه في أغسطس/ آب 2022، نجحت الصين في بناء أول قطار مغناطيسي معلق في الهواء بفضل مغناطيس دائم بإمكانه الحفاظ على القطار "في السماء"، حتى من دون تيار كهربائي.
وأنشأت الصين السكك الحديدية التجريبية التي يبلغ طولها 800 متر، باستخدام مواد مغناطيسات قوية تحتوي على عناصر أرضية نادرة، لإنتاج قوة رفع قوية بما يكفي لحمل قطار في الهواء، وبداخله 88 راكبا.