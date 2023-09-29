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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230929/إعلام-أوكرانيا-تسرع-من-نصر-روسيا-بسبب-مناوراتها-الفاشلة-1081501236.html
إعلام: أوكرانيا تسرع من نصر روسيا بسبب مناوراتها الفاشلة
إعلام: أوكرانيا تسرع من نصر روسيا بسبب مناوراتها الفاشلة
حذر الصحفي الأمريكي ديفيد فرينش، من مغبة استمرار القوات الأوكرانية في الهجوم المضاد وعدم التوقف في الوقت المناسب، إذ أنها ستواجه هزيمة كارثية. 29.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-29T07:44+0000
2023-09-29T07:44+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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وقال فرينش: "إن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية ستطيل الهجوم لفترة طويلة جدا، ويدفعون الجنود والجيوش إلى نقطة اللاعودة، معتقدين أن نصرا حقيقيا على الأبواب، ربما نسوا هجوم الربيع الألماني في عام 1918، الذي قرّب نهاية الحرب العالمية الأولى، حيث وجه الجيش الألماني ضربة تلو الأخرى للحلفاء، وحقق نجاحا محدودا، لكنه استُنزف في هذه العملية، مما جعله عرضة للخطر".وشنت القوات الأوكرانية هجوما مضادا في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوريزجيه، وألقت في ألوية قتالية دربها الناتو ومسلحون بمعدات أجنبية.وأكدّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أنهم لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. وفي المقابل، يلاحظ الخبراء العسكريون الغربيون فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي بسببها تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة.
https://sputnikarabic.ae/20230929/تي-62-الروسية-من-كتيبة-النمر-تنفذ-عملية-انتحارية-وتخترق-4-صفوف-ألغام-أوكرانية-1081500717.html
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

إعلام: أوكرانيا تسرع من نصر روسيا بسبب مناوراتها الفاشلة

07:44 GMT 29.09.2023
© Sputnik . Ivan Rodionov / الانتقال إلى بنك الصورالوضع بالقرب من ماريوبول - علم أوكرانيا والزي العسكري تركها الجيش الأوكراني، أوكرانيا 28 فيراير 2022
الوضع بالقرب من ماريوبول - علم أوكرانيا والزي العسكري تركها الجيش الأوكراني، أوكرانيا 28 فيراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2023
© Sputnik . Ivan Rodionov
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حذر الصحفي الأمريكي ديفيد فرينش، من مغبة استمرار القوات الأوكرانية في الهجوم المضاد وعدم التوقف في الوقت المناسب، إذ أنها ستواجه هزيمة كارثية.
وقال فرينش: "إن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية ستطيل الهجوم لفترة طويلة جدا، ويدفعون الجنود والجيوش إلى نقطة اللاعودة، معتقدين أن نصرا حقيقيا على الأبواب، ربما نسوا هجوم الربيع الألماني في عام 1918، الذي قرّب نهاية الحرب العالمية الأولى، حيث وجه الجيش الألماني ضربة تلو الأخرى للحلفاء، وحقق نجاحا محدودا، لكنه استُنزف في هذه العملية، مما جعله عرضة للخطر".
وأشار الصحفي إلى أنه إلى جانب ضعف الدعم من الغرب، سينتهي الصراع بهزيمة القوات المسلحة الأوكرانية.
تي-62 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"تي 62" روسية من كتيبة "النمر" تنفذ عملية انتحارية وتخترق 4 صفوف ألغام أوكرانية... فيديو
06:43 GMT
ولخّص الصحفي الأمريكي مقاله في صحيفة " نيويورك تايمز": "هذا يعني أن انتصار روسيا على أوكرانيا سيعني أيضا النصر على الولايات المتحدة".
وشنت القوات الأوكرانية هجوما مضادا في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوريزجيه، وألقت في ألوية قتالية دربها الناتو ومسلحون بمعدات أجنبية.
وأكدّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أنهم لم يتمكنوا من تحقيق أي نتائج. وفي المقابل، يلاحظ الخبراء العسكريون الغربيون فعالية التحصينات وحقول الألغام الروسية، والتي بسببها تكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:25 GMT
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