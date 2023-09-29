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https://sputnikarabic.ae/20230929/إعلام-الخارجية-التشيكية-تدعو-إلى-إرسال-سفير-جديد-إلى-موسكو-1081513406.html
إعلام: الخارجية التشيكية تدعو إلى إرسال سفير جديد إلى موسكو
إعلام: الخارجية التشيكية تدعو إلى إرسال سفير جديد إلى موسكو
أصر رئيس السلك الدبلوماسي التشيكي، يان ليبافسكي، على أن الجمهورية يجب أن ترسل سفيرًا جديدًا إلى موسكو، على الرغم من الفترة الصعبة في العلاقات بين روسيا والغرب،... 29.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-29T14:01+0000
2023-09-29T14:01+0000
العالم
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رسميًا، يشغل فيتسلاف بيفونكا منصب سفير جمهورية التشيك لدى روسيا منذ عام 2018، لكنه موجود في براغ منذ نهاية عام 2022. ينفذ الوزير المستشار جيري تشيستيتسكي واجباته. وفي الوقت نفسه، أعلن وزير الخارجية التشيكية عدة مرات مؤخراً أنه يؤيد، على غرار الدول الأوروبية الرائدة، إرسال سفير جديد إلى موسكو، وبالتالي استعادة مستوى العلاقات مع روسيا الاتحادية. لكن رئيس الجمهورية بيتر بافيل له وجهة نظر مختلفة، حيث يرى أن تجديد منصب السفير لدى روسيا الاتحادية هو أمر سلبي أكثر منه إيجابي. وأعلن الرئيس، على وجه الخصوص، ذلك لمجلة "ليدوفسكي"، يوم الاثنين.وقال ليبافسكي لصحيفة "سيزنام زبرافي": "أصر على أنه في إطار العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية التشيك وروسيا، لا ينبغي تغيير ترتيب التمثيل على مستوى السفراء".وتدهورت العلاقات بين روسيا وجمهورية التشيك بشكل حاد بعد أن اتهمت براغ موسكو في أبريل/نيسان 2021، بتورط عملاء المخابرات الروسية في تنظيم تفجيرات في مستودع ذخيرة في قرية فربيتيس عام 2014. وفي هذا الصدد، تم طرد 18 دبلوماسيا روسيا من جمهورية التشيك، وهو ما ردت عليه الخارجية الروسية بطرد 20 موظفا في السفارة التشيكية في موسكو. ويعمل حاليًا ستة دبلوماسيين في السفارة الروسية في براغ. بعد 24 فبراير/شباط 2022، ألغى مجلس وزراء جمهورية التشيك إذن العمل في الجمهورية للقنصليتين العامتين الروسيتين في برنو (جنوب شرق البلاد) وكارلوفي فاري (غرب البلاد). بالإضافة إلى ذلك، تم إيقاف إصدار التأشيرات السياحية للمواطنين الروس، على الأقل حتى مارس/آذار 2024.كما جمدت جمهورية التشيك مؤقتًا أنشطة قنصليتها العامة في سان بطرسبورغ وأوقفت عمل البيت التشيكي في موسكو.
https://sputnikarabic.ae/20230815/رئيس-الأركان-التشيكي-السابق-نظام-كييف-ضلل-الغرب-وليس-روسيا--1080092936.html
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إعلام: الخارجية التشيكية تدعو إلى إرسال سفير جديد إلى موسكو

14:01 GMT 29.09.2023
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورأعلام جمهورية التشيك والاتحاد الأوروبي في السفارة التشيكية في موسكو
أعلام جمهورية التشيك والاتحاد الأوروبي في السفارة التشيكية في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2023
© Sputnik . Valery Melnikov
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أصر رئيس السلك الدبلوماسي التشيكي، يان ليبافسكي، على أن الجمهورية يجب أن ترسل سفيرًا جديدًا إلى موسكو، على الرغم من الفترة الصعبة في العلاقات بين روسيا والغرب، حسبما ذكرت صحيفة غربية، اليوم الجمعة.
رسميًا، يشغل فيتسلاف بيفونكا منصب سفير جمهورية التشيك لدى روسيا منذ عام 2018، لكنه موجود في براغ منذ نهاية عام 2022. ينفذ الوزير المستشار جيري تشيستيتسكي واجباته. وفي الوقت نفسه، أعلن وزير الخارجية التشيكية عدة مرات مؤخراً أنه يؤيد، على غرار الدول الأوروبية الرائدة، إرسال سفير جديد إلى موسكو، وبالتالي استعادة مستوى العلاقات مع روسيا الاتحادية. لكن رئيس الجمهورية بيتر بافيل له وجهة نظر مختلفة، حيث يرى أن تجديد منصب السفير لدى روسيا الاتحادية هو أمر سلبي أكثر منه إيجابي. وأعلن الرئيس، على وجه الخصوص، ذلك لمجلة "ليدوفسكي"، يوم الاثنين.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.08.2023
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وقال ليبافسكي لصحيفة "سيزنام زبرافي": "أصر على أنه في إطار العلاقات الدبلوماسية بين جمهورية التشيك وروسيا، لا ينبغي تغيير ترتيب التمثيل على مستوى السفراء".
وتدهورت العلاقات بين روسيا وجمهورية التشيك بشكل حاد بعد أن اتهمت براغ موسكو في أبريل/نيسان 2021، بتورط عملاء المخابرات الروسية في تنظيم تفجيرات في مستودع ذخيرة في قرية فربيتيس عام 2014. وفي هذا الصدد، تم طرد 18 دبلوماسيا روسيا من جمهورية التشيك، وهو ما ردت عليه الخارجية الروسية بطرد 20 موظفا في السفارة التشيكية في موسكو. ويعمل حاليًا ستة دبلوماسيين في السفارة الروسية في براغ. بعد 24 فبراير/شباط 2022، ألغى مجلس وزراء جمهورية التشيك إذن العمل في الجمهورية للقنصليتين العامتين الروسيتين في برنو (جنوب شرق البلاد) وكارلوفي فاري (غرب البلاد). بالإضافة إلى ذلك، تم إيقاف إصدار التأشيرات السياحية للمواطنين الروس، على الأقل حتى مارس/آذار 2024.
كما جمدت جمهورية التشيك مؤقتًا أنشطة قنصليتها العامة في سان بطرسبورغ وأوقفت عمل البيت التشيكي في موسكو.
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