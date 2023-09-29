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https://sputnikarabic.ae/20230929/إيران-تعتزم-نقل-400-مليون-متر-مكعب-من-مياه-بحر-عمان-إلى-أصفهان-سنويا-1081510217.html
إيران تعتزم نقل 400 مليون متر مكعب من مياه بحر عمان إلى أصفهان سنويا
إيران تعتزم نقل 400 مليون متر مكعب من مياه بحر عمان إلى أصفهان سنويا
أعلن وزير الطاقة الإيراني، علي أكبر محرابيان، اليوم الجمعة، أنه سيتم نقل 400 مليون متر مكعب من مياه بحر عمان إلى محافظة أصفهان سنويا. 29.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-29T12:15+0000
2023-09-29T12:15+0000
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ونقلت وكالة "إرنا" عن محرابيان تصريحاته على هامش تفقد الرئيس الإيراني لمشروع نقل المياه من بحر عمان إلى أصفهان.وأوضح محرابيان أن معظم المياه المنقولة ستستخدم في قطاع الصناعة في المحافظة، وسيتم استخدام جزء من هذه المياه للاستهلاك المنزلي وأيضا في مجالات الزراعة الإنتاجية.يشار إلى أن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، وصل صباح اليوم الجمعة، إلى محافظة أصفهان لتدشين عدد من المشاريع التنموية، بما في ذلك نقل المياه من الخليج الفارسي وبحر عمان بهدف تلبية احتياجات المحافظة من المياه، وكذلك حضور حفل افتتاح الدورة الخامسة لجائزة المصطفى العالمية.وفي وقت سابق، أعلن رئيس منظمة حماية البيئة الإيرانية، علي سلاجقة، في تصريحاته خلال المؤتمر الدولي لمكافحة العواصف الرملية والترابية في طهران، أنه من المنتظر أن تبدأ قريبا المشاركة بين إيران والعراق وسوريا في مجال مكافحة ظاهرة الغبار. وأكد سلاجقة أهمية التعاون مع دول الجوار في هذا الصدد، وأشار إلى أن 22 محافظة إيرانية تأثرت بظاهرة الغبار، وأعرب عن أمله في أن تؤدي الاجتماعات الثنائية بين إيران وتركيا إلى اتفاق في مجال تأمين الحصص المائية.وأعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، في مايو/ أيار الماضي، عن توصلها لاتفاق مع تركيا وإيران لعقد اجتماع فني تخصصي في المستقبل القريب لمناقشة ملف المياه وتوزيع الحصص المائية بين الدول الثلاثة.يأتي ذلك في إطار جهود العراق للتعاون مع الدول المجاورة في مجال إدارة الموارد المائية وتحقيق التوازن في توزيع المياه بطريقة عادلة ومستدامة.
https://sputnikarabic.ae/20230507/العراق-يتفق-مع-تركيا-وإيران-على-عقد-اجتماع-فني-تخصصي-بشأن-ملف-المياه-1076770086.html
https://sputnikarabic.ae/20230520/إيران-لـ-طالبان-إذا-ثبت-منعكم-حصتنا-من-المياه-في-نهر-هيرمند-فعليكم-تحمل-المسؤولية-1077252464.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, أخبار تركيا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, أخبار تركيا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم

إيران تعتزم نقل 400 مليون متر مكعب من مياه بحر عمان إلى أصفهان سنويا

12:15 GMT 29.09.2023
© AFP 2023 / Iranian Army officeمناورات الجيش الإيراني "ذو الفقار 1400" في بحر عمان، إيران 7 نوفمبر 2021
مناورات الجيش الإيراني ذو الفقار 1400 في بحر عمان، إيران 7 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2023
© AFP 2023 / Iranian Army office
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أعلن وزير الطاقة الإيراني، علي أكبر محرابيان، اليوم الجمعة، أنه سيتم نقل 400 مليون متر مكعب من مياه بحر عمان إلى محافظة أصفهان سنويا.
ونقلت وكالة "إرنا" عن محرابيان تصريحاته على هامش تفقد الرئيس الإيراني لمشروع نقل المياه من بحر عمان إلى أصفهان.
وأوضح محرابيان أن معظم المياه المنقولة ستستخدم في قطاع الصناعة في المحافظة، وسيتم استخدام جزء من هذه المياه للاستهلاك المنزلي وأيضا في مجالات الزراعة الإنتاجية.
مضخة لسحب المياه من بئر ري مزارع في منطقة رانيا، بالقرب من سد دوكان شمال غرب مدينة السليمانية شمال شرق العراق في إقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي، حيث تتراجع مياه الخزان بسبب مزيج من العوامل بما في ذلك انخفاض هطول الأمطار والجفاف الشديد، وتحويل تدفق الأنهار من إيران. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2023
العراق يتفق مع تركيا وإيران على عقد اجتماع فني تخصصي بشأن ملف المياه
7 مايو, 20:04 GMT
يشار إلى أن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، وصل صباح اليوم الجمعة، إلى محافظة أصفهان لتدشين عدد من المشاريع التنموية، بما في ذلك نقل المياه من الخليج الفارسي وبحر عمان بهدف تلبية احتياجات المحافظة من المياه، وكذلك حضور حفل افتتاح الدورة الخامسة لجائزة المصطفى العالمية.
وفي وقت سابق، أعلن رئيس منظمة حماية البيئة الإيرانية، علي سلاجقة، في تصريحاته خلال المؤتمر الدولي لمكافحة العواصف الرملية والترابية في طهران، أنه من المنتظر أن تبدأ قريبا المشاركة بين إيران والعراق وسوريا في مجال مكافحة ظاهرة الغبار.
نهر زاینده رود جف إثر درجات الحرارة المرتفعة في أصفهان، إيران 10 يوليو/ تموز 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2023
إيران لـ "طالبان": إذا ثبت منعكم حصتنا من المياه في نهر هيرمند فعليكم تحمل المسؤولية
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وأكد سلاجقة أهمية التعاون مع دول الجوار في هذا الصدد، وأشار إلى أن 22 محافظة إيرانية تأثرت بظاهرة الغبار، وأعرب عن أمله في أن تؤدي الاجتماعات الثنائية بين إيران وتركيا إلى اتفاق في مجال تأمين الحصص المائية.
وأعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، في مايو/ أيار الماضي، عن توصلها لاتفاق مع تركيا وإيران لعقد اجتماع فني تخصصي في المستقبل القريب لمناقشة ملف المياه وتوزيع الحصص المائية بين الدول الثلاثة.
يأتي ذلك في إطار جهود العراق للتعاون مع الدول المجاورة في مجال إدارة الموارد المائية وتحقيق التوازن في توزيع المياه بطريقة عادلة ومستدامة.
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