https://sputnikarabic.ae/20230929/إيران-تعتزم-نقل-400-مليون-متر-مكعب-من-مياه-بحر-عمان-إلى-أصفهان-سنويا-1081510217.html
إيران تعتزم نقل 400 مليون متر مكعب من مياه بحر عمان إلى أصفهان سنويا
إيران تعتزم نقل 400 مليون متر مكعب من مياه بحر عمان إلى أصفهان سنويا
أعلن وزير الطاقة الإيراني، علي أكبر محرابيان، اليوم الجمعة، أنه سيتم نقل 400 مليون متر مكعب من مياه بحر عمان إلى محافظة أصفهان سنويا. 29.09.2023, سبوتنيك عربي
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ونقلت وكالة "إرنا" عن محرابيان تصريحاته على هامش تفقد الرئيس الإيراني لمشروع نقل المياه من بحر عمان إلى أصفهان.وأوضح محرابيان أن معظم المياه المنقولة ستستخدم في قطاع الصناعة في المحافظة، وسيتم استخدام جزء من هذه المياه للاستهلاك المنزلي وأيضا في مجالات الزراعة الإنتاجية.يشار إلى أن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، وصل صباح اليوم الجمعة، إلى محافظة أصفهان لتدشين عدد من المشاريع التنموية، بما في ذلك نقل المياه من الخليج الفارسي وبحر عمان بهدف تلبية احتياجات المحافظة من المياه، وكذلك حضور حفل افتتاح الدورة الخامسة لجائزة المصطفى العالمية.وفي وقت سابق، أعلن رئيس منظمة حماية البيئة الإيرانية، علي سلاجقة، في تصريحاته خلال المؤتمر الدولي لمكافحة العواصف الرملية والترابية في طهران، أنه من المنتظر أن تبدأ قريبا المشاركة بين إيران والعراق وسوريا في مجال مكافحة ظاهرة الغبار. وأكد سلاجقة أهمية التعاون مع دول الجوار في هذا الصدد، وأشار إلى أن 22 محافظة إيرانية تأثرت بظاهرة الغبار، وأعرب عن أمله في أن تؤدي الاجتماعات الثنائية بين إيران وتركيا إلى اتفاق في مجال تأمين الحصص المائية.وأعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، في مايو/ أيار الماضي، عن توصلها لاتفاق مع تركيا وإيران لعقد اجتماع فني تخصصي في المستقبل القريب لمناقشة ملف المياه وتوزيع الحصص المائية بين الدول الثلاثة.يأتي ذلك في إطار جهود العراق للتعاون مع الدول المجاورة في مجال إدارة الموارد المائية وتحقيق التوازن في توزيع المياه بطريقة عادلة ومستدامة.
https://sputnikarabic.ae/20230507/العراق-يتفق-مع-تركيا-وإيران-على-عقد-اجتماع-فني-تخصصي-بشأن-ملف-المياه-1076770086.html
https://sputnikarabic.ae/20230520/إيران-لـ-طالبان-إذا-ثبت-منعكم-حصتنا-من-المياه-في-نهر-هيرمند-فعليكم-تحمل-المسؤولية-1077252464.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, أخبار تركيا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, أخبار تركيا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم
إيران تعتزم نقل 400 مليون متر مكعب من مياه بحر عمان إلى أصفهان سنويا
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أعلن وزير الطاقة الإيراني، علي أكبر محرابيان، اليوم الجمعة، أنه سيتم نقل 400 مليون متر مكعب من مياه بحر عمان إلى محافظة أصفهان سنويا.
ونقلت وكالة
"إرنا" عن محرابيان تصريحاته على هامش تفقد الرئيس الإيراني لمشروع نقل المياه من بحر عمان إلى أصفهان.
وأوضح محرابيان أن معظم المياه المنقولة ستستخدم في قطاع الصناعة في المحافظة، وسيتم استخدام جزء من هذه المياه للاستهلاك المنزلي وأيضا في مجالات الزراعة الإنتاجية.
يشار إلى أن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، وصل صباح اليوم الجمعة، إلى محافظة أصفهان لتدشين عدد من المشاريع التنموية، بما في ذلك نقل المياه من الخليج الفارسي وبحر عمان بهدف تلبية احتياجات المحافظة من المياه، وكذلك حضور حفل افتتاح الدورة الخامسة لجائزة المصطفى العالمية.
وفي وقت سابق، أعلن رئيس منظمة حماية البيئة الإيرانية، علي سلاجقة، في تصريحاته خلال المؤتمر الدولي لمكافحة العواصف الرملية والترابية في طهران، أنه من المنتظر أن تبدأ قريبا المشاركة بين إيران والعراق وسوريا في مجال مكافحة ظاهرة الغبار.
وأكد سلاجقة أهمية التعاون مع دول الجوار في هذا الصدد، وأشار إلى أن 22 محافظة إيرانية تأثرت بظاهرة الغبار، وأعرب عن أمله في أن تؤدي الاجتماعات الثنائية بين إيران وتركيا إلى اتفاق في مجال تأمين الحصص المائية.
وأعلنت وزارة الموارد المائية العراقية، في مايو/ أيار الماضي، عن توصلها لاتفاق مع تركيا وإيران لعقد اجتماع فني تخصصي في المستقبل القريب لمناقشة ملف المياه وتوزيع الحصص المائية بين الدول الثلاثة.
يأتي ذلك في إطار جهود العراق للتعاون مع الدول المجاورة في مجال إدارة الموارد المائية وتحقيق التوازن في توزيع المياه بطريقة عادلة ومستدامة.