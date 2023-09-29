https://sputnikarabic.ae/20230929/إيران-تعلن-إحباط-مخطط-لاغتيال-عدد-من-رجال-الدين-والقضاة-ومسؤولين-في-الحرس-الثوري-1081499502.html

إيران تعلن إحباط مخطط لاغتيال عدد من رجال الدين والقضاة ومسؤولين في الحرس الثوري

إيران تعلن إحباط مخطط لاغتيال عدد من رجال الدين والقضاة ومسؤولين في الحرس الثوري

أعلن وزير الأمن الإيراني، إسماعيل خطيب، أمس الخميس، إحباط مخطط كان يفترض أن يتم يوم غد السبت، يستهدف عددا من رجال الدين والمسؤولين في الحرس الثوري. 29.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-29T06:06+0000

2023-09-29T06:06+0000

2023-09-29T06:06+0000

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تنظيم داعش الإرهابي

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ونقلت وكالة إرنا، صباح اليوم الجمعة، عن إسماعيل خطيب أن بلاده أحبطت مخططا لاغتيال عدد من القضاة ورجال الدين (من الطائفة السنية) ومسؤولين في الحرس الثوري لتأجيج الفتنة الداخلية في البلاد.وأوضح وزير الأمن الإيراني أنه "كان من المفترض أن تتم هذه الاغتيالات يوم غد السبت، وتتبادل الأطراف المختلفة الاتهامات فيما بينها لتأجيج الخلافات العرقية والدينية في إيران".وشدد الوزير الإيراني على أن أعداء بلاده يسعون إلى جعل الحدود الشرقية للبلاد غير آمنة، وتابع قائلا: "لا بد من يقظة علماء الدين الشيعة والسنة والمسؤولين في هذا الصدد". وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الاستخبارات الإيرانية، في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، عن إحباط مخطط لتنفيذ سلسلة من الهجمات الإرهابية ‏في العاصمة الإيرانية طهران، وألقت القبض على العشرات من العناصر المرتبطة بتنظيم "داعش" ‏الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول).‏وأكدت الوزارة في بيان لها، أن قواتها "أحبطت مخططا شرسا لتنفيذ 30 تفجيرا متزامنا على مناطق مكتظة بالسكان في العاصمة طهران، وألقت القبض على جميع الإرهابيين المتورطين في المخطط".وتم التخطيط لهذه الهجمات التفجيرية بهدف تقويض أمن إيران، وإظهار صورة زائفة لعدم الاستقرار في البلاد، بالإضافة إلى إثارة خيبة الأمل والإرهاب في المجتمع الإيراني، وإثارة الفوضى والاحتجاجات في ذكرى أعمال الشغب التي وقعت في العام الماضي، بحسب البيان.وأشار البيان الإيراني إلى أنه "على الرغم من أن العناصر المعتقلة في إيران تنتمي إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، إلا أن تصميم مخططهم ونمطهم السلوكي أكثر تعقيدا من الناحية الفنية من تلك الخاصة بالتيارات التكفيرية التقليدية، ويتوافق بشكل كبير مع أنماط وآليات النظام الصهيوني".وفي 24 يوليو/ تموز الماضي، أعلنت وزارة الأمن الإيرانية القبض على عناصر خلية إرهابية كبيرة وضبط 43 قنبلة؛ في وقت ألقت القبض على 10 "إرهابيين"، في 4 أغسطس/ آب الماضي، خططوا لتنفيذ تفجيرات في البلاد.

https://sputnikarabic.ae/20230924/إيران-تحبط-مخططا-خطيرا-30-قنبلة-كانت-ستنفجر-بالتزامن-1081345342.html

https://sputnikarabic.ae/20230724/إيران-تقبض-على-أكبر-شبكة-إرهابية-صهيونية-كانت-تخطط-لتفجير-مرقد-قاسم-سليماني-1079346216.html

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إيران, أخبار إيران, العالم, الأخبار, تنظيم داعش الإرهابي