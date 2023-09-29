https://sputnikarabic.ae/20230929/اختيار-مهندس-مصري-ضمن-أفضل-علماء-العالم-للمرة-الثانية-على-التوالي-1081515165.html

اختيار مهندس مصري ضمن أفضل علماء العالم للمرة الثانية على التوالي

اختيار مهندس مصري ضمن أفضل علماء العالم للمرة الثانية على التوالي

كشفت جامعة ستانفورد الأمريكية عن اختيار الدكتور يسري حسن يسري، الأستاذ في كلية الهندسة في جامعة مصر للمعلوماتية، ضمن أفضل علماء العالم للعام الثاني على... 29.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-29T15:01+0000

2023-09-29T15:01+0000

2023-09-29T15:01+0000

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وأوضحت جريدة "المال" أن القائمة التي أصدرتها جامعة ستانفورد تضم أسماء أفضل 2% من العلماء الأكاديميين في مختلف التخصصات لعام 2023.وتضم القائمة أكثر من 160 ألف باحث من بين أكثر من 8 مليون أكاديمي نشط في جميع أنحاء العالم، حيث تشتمل على 22 مجالًا علميًا و176 حقلا فرعيا.من جانبها قالت الدكتورة ريم بهجت، رئيسة جامعة مصر للمعلوماتية، إن إدراج الدكتور يسري ضمن أفضل 2% من علماء العالم للمرة الثانية على التوالي يعد فخرًا كبيرًا لمصر، ويعكس الثروة البشرية التي تمتلكها الجامعة.وأضافت بهجت أن هذا الاختيار يبرز قيمة وقدرة أعضاء هيئة التدريس في المشاركة البحثية ضمن المجتمع الأكاديمي العالمي، وتحقيق نتائج تسهم في صناعة الفارق وتعكس القيم الحضارية المتقدمة التي تتمتع بها الجامعة.يذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية كانت قد تأسست بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.وتعتبر من أوائل الجامعات المتخصصة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تقدم برامج تعليمية متخصصة لتلبية احتياجات سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.ويقع مقر الجامعة في مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة، وتتألف من أربع كليات هي علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم.وتمتاز الجامعة بتقديم 16 برنامجا تعليميا متخصصا في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات وهندسة الميكاترونيكس، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.

https://sputnikarabic.ae/20230819/مديرة-قسم-شمال-أفريقيا-في-جامعة-الصداقة-التعاون-المصري-الروسي-في-التعليم-يتنامى-والطب-في-المقدمة-1080240899.html

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