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https://sputnikarabic.ae/20230929/اكتشاف-رتيلاء-نادرة-بلون-غريب-في-تايلاند-1081509918.html
اكتشاف رتيلاء نادرة بلون غريب في تايلاند
اكتشاف رتيلاء نادرة بلون غريب في تايلاند
تم اكتشاف نوع جديد من الرتيلاء في جنوب تايلاند، وجزء منه ذو لون أزرق ساطع نادر. 29.09.2023, سبوتنيك عربي
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2023-09-29T11:56+0000
مجتمع
علوم
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وتم العثور على العنكبوت (الرتيلاء) في الغابة في مقاطعة فانغ نغا جنوبي البلاد، وأطلق عليه اسم Chilobrachys natancharum.وقال المسؤول عن الدراسة، نارين تشومبوفوانغ، من جامعة خون كاين في تايلاند: "لقد وجدنا نوعًا جديدًا من الرتيلاء ذو ​​اللون الأزرق البنفسجي الساحر، الذي يذكرنا بالشرارات الكهربائية".ووفقا للدراسة التي نشرت على موقع "زوكيس"، "فإن لون الرتيلاء اكتشاف رائع بالنسبة للعلماء، لأن اللون الأزرق المماثل نادر للغاية في الطبيعة".
https://sputnikarabic.ae/20230925/عمرها-15-مليون-عام-اكتشاف-ثاني-أضخم-حفرية-عنكبوت-1081392344.html
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علوم
علوم

اكتشاف رتيلاء نادرة بلون غريب في تايلاند

11:56 GMT 29.09.2023
© AP Photo / Damian Dovarganesعنكبوت رتيلاء
عنكبوت رتيلاء - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2023
© AP Photo / Damian Dovarganes
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تم اكتشاف نوع جديد من الرتيلاء في جنوب تايلاند، وجزء منه ذو لون أزرق ساطع نادر.
وتم العثور على العنكبوت (الرتيلاء) في الغابة في مقاطعة فانغ نغا جنوبي البلاد، وأطلق عليه اسم Chilobrachys natancharum.
عنكبوت - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2023
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25 سبتمبر, 15:26 GMT
وقال المسؤول عن الدراسة، نارين تشومبوفوانغ، من جامعة خون كاين في تايلاند: "لقد وجدنا نوعًا جديدًا من الرتيلاء ذو ​​اللون الأزرق البنفسجي الساحر، الذي يذكرنا بالشرارات الكهربائية".
ووفقا للدراسة التي نشرت على موقع "زوكيس"، "فإن لون الرتيلاء اكتشاف رائع بالنسبة للعلماء، لأن اللون الأزرق المماثل نادر للغاية في الطبيعة".
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