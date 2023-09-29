https://sputnikarabic.ae/20230929/اكتشاف-رتيلاء-نادرة-بلون-غريب-في-تايلاند-1081509918.html
اكتشاف رتيلاء نادرة بلون غريب في تايلاند
اكتشاف رتيلاء نادرة بلون غريب في تايلاند
تم اكتشاف نوع جديد من الرتيلاء في جنوب تايلاند، وجزء منه ذو لون أزرق ساطع نادر. 29.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-29T11:56+0000
2023-09-29T11:56+0000
2023-09-29T11:56+0000
مجتمع
علوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104101/55/1041015520_0:217:3000:1905_1920x0_80_0_0_3ba5bf3b794c9bb4f534cba4bde4983f.jpg
وتم العثور على العنكبوت (الرتيلاء) في الغابة في مقاطعة فانغ نغا جنوبي البلاد، وأطلق عليه اسم Chilobrachys natancharum.وقال المسؤول عن الدراسة، نارين تشومبوفوانغ، من جامعة خون كاين في تايلاند: "لقد وجدنا نوعًا جديدًا من الرتيلاء ذو اللون الأزرق البنفسجي الساحر، الذي يذكرنا بالشرارات الكهربائية".ووفقا للدراسة التي نشرت على موقع "زوكيس"، "فإن لون الرتيلاء اكتشاف رائع بالنسبة للعلماء، لأن اللون الأزرق المماثل نادر للغاية في الطبيعة".
https://sputnikarabic.ae/20230925/عمرها-15-مليون-عام-اكتشاف-ثاني-أضخم-حفرية-عنكبوت-1081392344.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104101/55/1041015520_86:0:2915:2122_1920x0_80_0_0_56fc071105aa94b6fdca7c755e6732b9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
علوم
اكتشاف رتيلاء نادرة بلون غريب في تايلاند
تابعنا عبر
تم اكتشاف نوع جديد من الرتيلاء في جنوب تايلاند، وجزء منه ذو لون أزرق ساطع نادر.
وتم العثور على العنكبوت (الرتيلاء) في الغابة في مقاطعة فانغ نغا جنوبي البلاد، وأطلق عليه اسم Chilobrachys natancharum.
وقال المسؤول عن الدراسة، نارين تشومبوفوانغ، من جامعة خون كاين في تايلاند: "لقد وجدنا نوعًا جديدًا من الرتيلاء ذو اللون الأزرق البنفسجي الساحر، الذي يذكرنا بالشرارات الكهربائية".
ووفقا للدراسة التي نشرت على موقع "زوكيس
"، "فإن لون الرتيلاء اكتشاف رائع بالنسبة للعلماء، لأن اللون الأزرق المماثل نادر للغاية في الطبيعة".