https://sputnikarabic.ae/20230929/التونسية-أنس-جابر-إلى-نهائي-بطولة-نينغبو-الصينية-للتنس-1081512142.html
التونسية أنس جابر إلى نهائي بطولة "نينغبو" الصينية للتنس
التونسية أنس جابر إلى نهائي بطولة "نينغبو" الصينية للتنس
عبَرت التونسية أنس جابر، إلى الدور النهائي لبطولة نينغبو الصينية للتنس، بعد فوزها، اليوم الجمعة، على اللاعبة الأرجنتينية نادية بودوروسكا. 29.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-29T13:27+0000
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وقالت قناة "نسمة" التونسية إن جابر فازت بمجموعتين لمجموعة واحدة، بواقع 6-3 و1-6 و6-2. وستواجه جابر في المباراة النهائية اللاعبة الروسية ديانا شنايدر.يأتي ذلك بعدما خسرت النجمة التونسية جابر، المصنفة السادسة على العالم، في يوليو/ تموز الماضي، نهائي بطولة ويمبلدون للتنس للعام الثاني على التوالي.وفازت التشيكية ماركيتا فوندروسوفا، على جابر لتحرمها محاولة تحقيق إنجاز تاريخي، حيث كانت تأمل أنس جابر أن تصبح أول لاعبة عربية وأفريقية تتوج بإحدى بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى.وبعد انتهاء المباراة، توجهت جابر إلى منافستها التشيكية فوندروسوفا بكلمات لطيفة، حيث قالت لها: "أنت لاعبة رائعة وأعلم أنك تعانين من عدة إصابات، لذا أنا سعيدة جدًا بالنجاح الذي حققته".بدورها، ردت فوندروسوفا على النجمة التونسية، قائلة: "أنس، أهنئك من كل قلبي، أنت مصدر إلهام لنا جميعًا، وأتمنى لك التتويج في يوم ما، أنت شخصية رائعة".يجدر الإشارة إلى أنه في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، انسحبت أنس جابر من نهائيات الجولة الختامية لبطولة "دبليو تي إيه"، حيث لم تتمكن من التأهل إلى الدور نصف النهائي للمسابقة. وذكرت قناة "نسمة" التونسية أن أنس خسرت مباراتها في الجولة الثالثة أمام اليونانية ماريا ساكاري، بنتيجة مجموعتين لصفر.
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https://sputnikarabic.ae/20220910/أُنس-جابر-تخسر-نهائي-بطولة-أمريكا-المفتوحة-للتنس-1067570391.html
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رياضة, منوعات, الأخبار, تونس, أخبار تونس اليوم
رياضة, منوعات, الأخبار, تونس, أخبار تونس اليوم
التونسية أنس جابر إلى نهائي بطولة "نينغبو" الصينية للتنس
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عبَرت التونسية أنس جابر، إلى الدور النهائي لبطولة نينغبو الصينية للتنس، بعد فوزها، اليوم الجمعة، على اللاعبة الأرجنتينية نادية بودوروسكا.
وقالت قناة
"نسمة" التونسية إن جابر فازت بمجموعتين لمجموعة واحدة، بواقع 6-3 و1-6 و6-2. وستواجه جابر في المباراة النهائية اللاعبة الروسية ديانا شنايدر.
يأتي ذلك بعدما خسرت النجمة التونسية جابر، المصنفة السادسة على العالم، في يوليو/ تموز الماضي، نهائي بطولة ويمبلدون للتنس للعام الثاني على التوالي.
وفازت التشيكية ماركيتا فوندروسوفا، على جابر لتحرمها محاولة تحقيق إنجاز تاريخي، حيث كانت تأمل أنس جابر أن تصبح أول لاعبة عربية وأفريقية تتوج بإحدى بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى.
10 سبتمبر 2022, 23:26 GMT
وبعد انتهاء المباراة، توجهت جابر إلى منافستها التشيكية فوندروسوفا بكلمات لطيفة، حيث قالت لها: "أنت لاعبة رائعة وأعلم أنك تعانين من عدة إصابات، لذا أنا سعيدة جدًا بالنجاح الذي حققته".
بدورها، ردت فوندروسوفا على النجمة التونسية، قائلة: "أنس، أهنئك من كل قلبي، أنت مصدر إلهام لنا جميعًا، وأتمنى لك التتويج في يوم ما، أنت شخصية رائعة".
يجدر الإشارة إلى أنه في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، انسحبت أنس جابر
من نهائيات الجولة الختامية لبطولة "دبليو تي إيه"، حيث لم تتمكن من التأهل إلى الدور نصف النهائي للمسابقة. وذكرت قناة "نسمة" التونسية أن أنس خسرت مباراتها في الجولة الثالثة أمام اليونانية ماريا ساكاري، بنتيجة مجموعتين لصفر.