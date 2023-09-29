https://sputnikarabic.ae/20230929/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-10-طائرات-مسيرة-فوق-مقاطعة-كورسك-وطائرة-فوق-مقاطعة-كالوجا-1081498659.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر 10 طائرات مسيرة فوق مقاطعتي كورسك وكالوجا
الدفاع الجوي الروسي يدمر 10 طائرات مسيرة فوق مقاطعتي كورسك وكالوجا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تدمير 11 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعتي كورسك وكالوجا. 29.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-29T03:57+0000
2023-09-29T03:57+0000
2023-09-29T04:20+0000
روسيا
سلاح روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار روسيا اليوم
العالم
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102368/52/1023685267_0:126:720:531_1920x0_80_0_0_c014799e3b5696d40812e11d45048891.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في ليلة التاسع والعشرين من أيلول/سبتمبر، أُحبطت محاولة لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية".وأضاف البيان أن "أنظمة الدفاع الجوي دمرت 11 طائرة مسيرة أوكرانية - واحدة فوق مقاطعة كالوجا، و10 فوق مقاطعة كورسك".يشار إلى أن القوات الأوكرانية تستهدف بشكل منتظم المناطق الحدودية الروسية، وتشن هجمات بواسطة الطائرات المسيرة وتنفذ عمليات تخريبية. وفي مقاطعة كورسك يعتبر مستوى التهديد الإرهابي مرتفعًا.كما تحاول كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم الذي يستخدم للأغراض المدنية فقط.
https://sputnikarabic.ae/20230929/المدفعية-الروسية-تدمر-نقاط-انتشار-القوات-الأوكرانية-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1081498177.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102368/52/1023685267_0:36:720:576_1920x0_80_0_0_c0df36f962784638b37fa42b21ccdac0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا
الدفاع الجوي الروسي يدمر 10 طائرات مسيرة فوق مقاطعتي كورسك وكالوجا
03:57 GMT 29.09.2023 (تم التحديث: 04:20 GMT 29.09.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تدمير 11 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعتي كورسك وكالوجا.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في ليلة التاسع والعشرين من أيلول/سبتمبر، أُحبطت محاولة لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية".
وأضاف البيان أن "أنظمة الدفاع الجوي دمرت 11 طائرة مسيرة أوكرانية - واحدة فوق مقاطعة كالوجا، و10 فوق مقاطعة كورسك".
يشار إلى أن القوات الأوكرانية تستهدف بشكل منتظم المناطق الحدودية الروسية
، وتشن هجمات بواسطة الطائرات المسيرة وتنفذ عمليات تخريبية. وفي مقاطعة كورسك يعتبر مستوى التهديد الإرهابي مرتفعًا.
كما تحاول كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم الذي يستخدم للأغراض المدنية فقط.