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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230929/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-10-طائرات-مسيرة-فوق-مقاطعة-كورسك-وطائرة-فوق-مقاطعة-كالوجا-1081498659.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر 10 طائرات مسيرة فوق مقاطعتي كورسك وكالوجا
الدفاع الجوي الروسي يدمر 10 طائرات مسيرة فوق مقاطعتي كورسك وكالوجا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تدمير 11 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعتي كورسك وكالوجا. 29.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-29T03:57+0000
2023-09-29T04:20+0000
روسيا
سلاح روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في ليلة التاسع والعشرين من أيلول/سبتمبر، أُحبطت محاولة لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية".وأضاف البيان أن "أنظمة الدفاع الجوي دمرت 11 طائرة مسيرة أوكرانية - واحدة فوق مقاطعة كالوجا، و10 فوق مقاطعة كورسك".يشار إلى أن القوات الأوكرانية تستهدف بشكل منتظم المناطق الحدودية الروسية، وتشن هجمات بواسطة الطائرات المسيرة وتنفذ عمليات تخريبية. وفي مقاطعة كورسك يعتبر مستوى التهديد الإرهابي مرتفعًا.كما تحاول كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم الذي يستخدم للأغراض المدنية فقط.
https://sputnikarabic.ae/20230929/المدفعية-الروسية-تدمر-نقاط-انتشار-القوات-الأوكرانية-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1081498177.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا

الدفاع الجوي الروسي يدمر 10 طائرات مسيرة فوق مقاطعتي كورسك وكالوجا

03:57 GMT 29.09.2023 (تم التحديث: 04:20 GMT 29.09.2023)
© RIA Novosti . Sergei Beznosov"إس-400" و"إس-500" حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله
إس-400 وإس-500 حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2023
© RIA Novosti . Sergei Beznosov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، تدمير 11 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعتي كورسك وكالوجا.
موسكو - سبوتنيك. وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في ليلة التاسع والعشرين من أيلول/سبتمبر، أُحبطت محاولة لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية".
المدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المدفعية الروسية تدمر نقاط انتشار القوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية
02:36 GMT
وأضاف البيان أن "أنظمة الدفاع الجوي دمرت 11 طائرة مسيرة أوكرانية - واحدة فوق مقاطعة كالوجا، و10 فوق مقاطعة كورسك".
يشار إلى أن القوات الأوكرانية تستهدف بشكل منتظم المناطق الحدودية الروسية، وتشن هجمات بواسطة الطائرات المسيرة وتنفذ عمليات تخريبية. وفي مقاطعة كورسك يعتبر مستوى التهديد الإرهابي مرتفعًا.
كما تحاول كييف مهاجمة السفن الحربية الروسية وكذلك المدنية، في البحر الأسود، باستخدام زوارق مسيرة مفخخة، إضافة إلى مهاجمة جسر القرم الذي يستخدم للأغراض المدنية فقط.
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