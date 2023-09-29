https://sputnikarabic.ae/20230929/الدفاع-الروسية-تقدم-مكافأة-كبيرة-لجنديين-روسيين-دمرا-ليوبارد-فيديو-1081499060.html
الدفاع الروسية تقدم مكافأة كبيرة لجنديين روسيين دمرا "ليوبارد"... فيديو
الدفاع الروسية تقدم مكافأة كبيرة لجنديين روسيين دمرا "ليوبارد"... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات من تقديم مكافأة نقدية بقيمة مليون روبل لجنديين من جيش الدبابات الأول، اللذين دمرا دبابة "ليوبارد" خلال المعركة في منطقة العملية... 29.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-29T05:28+0000
2023-09-29T05:28+0000
2023-09-29T05:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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سلمت قيادة مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية مكافأة نقدية للجنديين اللذين دمرا دبابة "ليوبارد" في ساحة المعركة، وهما قائد مدفعية "دي – 30" وقائد مجموعة الاستطلاع بالمسيرات.وتعقبت وحدة الاستطلاع بالمسيرات رتل دبابات العدو، الذي كان يتحرك عبر الميدان باتجاه مواقع القوات الروسية.وأشار الخبير في مجال المدرعات، سيرغي سوفوروف، إلى أوجه القصور في معدات العدو الغربية الصنع، مشيرا إلى أن برج "أبرامز" يطير بعيدا عن أدنى إصابة في المكونات الهيدروليكية.وأحبط جنود جيش الدبابات 1 من مجموعة "الغرب" الروسية محاولة أخرى للهجوم من قبل المسلحين الأوكرانيين.تلقى أكثر من عشرة آلاف جندي من القوات المسلحة الروسية، منذ بداية العملية الخاصة، مدفوعات خاصة كمكافأة على تدمير أو الاستيلاء على المعدات العسكرية للعدو. وتتم المدفوعات على أساس أوامر قادة الوحدات العسكرية ويتم تحويلها إلى الحسابات المالية الشخصية للأفراد العسكريين.
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2023
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, رصد عسكري
الدفاع الروسية تقدم مكافأة كبيرة لجنديين روسيين دمرا "ليوبارد"... فيديو
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نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات من تقديم مكافأة نقدية بقيمة مليون روبل لجنديين من جيش الدبابات الأول، اللذين دمرا دبابة "ليوبارد" خلال المعركة في منطقة العملية الخاصة على اتجاه كوبيانسك.
سلمت قيادة مجموعة "الغرب" التابعة للقوات الروسية مكافأة نقدية للجنديين اللذين دمرا دبابة "ليوبارد" في ساحة المعركة، وهما قائد مدفعية "دي – 30" وقائد مجموعة الاستطلاع بالمسيرات.
وتعقبت وحدة الاستطلاع بالمسيرات رتل دبابات العدو، الذي كان يتحرك عبر الميدان باتجاه مواقع القوات الروسية.
تم نقل إحداثيات العدو المتحرك إلى مدافع الهاوتزر "دي – 30" وفتح الجنود الروس على الفور النار على رتل الدبابات الغربية، وأصابوا الهدف من الطلقة الأولى وأوقفوا الرتل، وتمكن طاقم الدبابة الثانية من المغادرة، لكنهم لم يتمكنوا من إنقاذ الدبابة.
وأشار الخبير في مجال المدرعات، سيرغي سوفوروف، إلى أوجه القصور في معدات العدو الغربية الصنع، مشيرا إلى أن برج "أبرامز" يطير بعيدا عن أدنى إصابة في المكونات الهيدروليكية.
وأحبط جنود جيش الدبابات 1 من مجموعة "الغرب" الروسية محاولة أخرى للهجوم من قبل المسلحين الأوكرانيين.
تلقى أكثر من عشرة آلاف جندي من القوات المسلحة الروسية، منذ بداية العملية الخاصة، مدفوعات خاصة كمكافأة على تدمير أو الاستيلاء على المعدات العسكرية للعدو. وتتم المدفوعات على أساس أوامر قادة الوحدات العسكرية ويتم تحويلها إلى الحسابات المالية الشخصية للأفراد العسكريين.