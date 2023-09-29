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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230929/الدفاع-الروسية-عدد-الراغبين-بالمشاركة-في-العملية-العسكرية-الخاصة-كاف-لأداء-المهام--1081501783.html
الدفاع الروسية: عدد الراغبين بالمشاركة في العملية العسكرية الخاصة كاف لأداء المهام
الدفاع الروسية: عدد الراغبين بالمشاركة في العملية العسكرية الخاصة كاف لأداء المهام
أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن أعداد الراغبين بالمشاركة في العملية العسكرية الخاصة، سواء كانت من المتعاقدين مع القوات المسلحة الروسية أو من... 29.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-29T07:58+0000
2023-09-29T07:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان الدفاع الروسية الذي صدر صباح اليوم، أن "أعداد الراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية بموجب عقود والذين أبرموا عقودا للخدمة لدى القوات المسلحة الروسية، وكذلك المتطوعين الذين اتخذوا قرارا بالمشاركة في العملية العسكرية الخاصة، كافية لأداء المهام".تابع تسيمليانسكي موضحا أنه "لضمان التسجيل في الوقت المناسب، قامت وزارة الدفاع الروسية بتوسيع شبكة نقاط اختيار المواطنين للخدمة العسكرية بموجب التعاقد، وزيادة عدد المدربين للعمل مع المرشحين".وأضاف تسيمليانسكي موضحا أن العمل على التجنيد للخدمة العسكرية بموجب التعاقد مستمر بالتعاون الوثيق مع السلطات الحكومية الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230929/الدفاع-الروسية-تقدم-مكافأة-كبيرة-لجنديين-روسيين-دمرا-ليوبارد-فيديو-1081499060.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الدفاع الروسية: عدد الراغبين بالمشاركة في العملية العسكرية الخاصة كاف لأداء المهام

07:58 GMT 29.09.2023
© Sputnik . MIXAYL GOLENKOV / الانتقال إلى بنك الصورقوات خاصة روسية مسلحة ببنادق هجومية وأسلحة للتقال تحت الماء
قوات خاصة روسية مسلحة ببنادق هجومية وأسلحة للتقال تحت الماء - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2023
© Sputnik . MIXAYL GOLENKOV
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أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن أعداد الراغبين بالمشاركة في العملية العسكرية الخاصة، سواء كانت من المتعاقدين مع القوات المسلحة الروسية أو من المتطوعين، كافية لأداء المهام.
وجاء في بيان الدفاع الروسية الذي صدر صباح اليوم، أن "أعداد الراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية بموجب عقود والذين أبرموا عقودا للخدمة لدى القوات المسلحة الروسية، وكذلك المتطوعين الذين اتخذوا قرارا بالمشاركة في العملية العسكرية الخاصة، كافية لأداء المهام".

وبدوره، أعلن نائب رئيس الإدارة العامة للتنظيم والتعبئة في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فلاديمير تسيمليانسكي، اليوم الجمعة، وجود زيادة ملحوظة في أعداد الراغبين في التعاقد مع القوات المسلحة الروسية لأداء الخدمة العسكرية.

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وقال تسيمليانسكي خلال إحاطة إعلامية، إنه "في الوقت الحالي، ازداد عدد المواطنين الذين قرروا التطوع في الخدمة العسكرية بموجب عقود بشكل كبير".

تابع تسيمليانسكي موضحا أنه "لضمان التسجيل في الوقت المناسب، قامت وزارة الدفاع الروسية بتوسيع شبكة نقاط اختيار المواطنين للخدمة العسكرية بموجب التعاقد، وزيادة عدد المدربين للعمل مع المرشحين".
وأضاف تسيمليانسكي موضحا أن العمل على التجنيد للخدمة العسكرية بموجب التعاقد مستمر بالتعاون الوثيق مع السلطات الحكومية الروسية.
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