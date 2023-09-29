https://sputnikarabic.ae/20230929/السفير-الروسي-لدى-روما-غالبية-الشعب-الإيطالي-يرغب-في-إنهاء-النزاع-بأوكرانيا-1081498353.html

السفير الروسي لدى روما: غالبية الشعب الإيطالي يرغب في إنهاء النزاع بأوكرانيا

السفير الروسي لدى روما: غالبية الشعب الإيطالي يرغب في إنهاء النزاع بأوكرانيا

أكد السفير الروسي لدى إيطاليا، أليكسي بارامونوف، أن أغلب الشعب الإيطالي يرغب في إنهاء النزاع الجاري في أوكرانيا، ورفع العقوبات المفروضة على روسيا، والعودة إلى... 29.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-29T03:56+0000

2023-09-29T03:56+0000

2023-09-29T03:56+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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روما - سبوتنيك. وقال بارامونوف في مقابلة مع "سبوتنيك": "إن تواصلنا مع المجتمع المدني الإيطالي، والمواطنين العاديين الذين لا يشغلون مناصب إدارية، يقنعنا بحكمة بحكمة الشعب الإيطالي وحسه السليم وانفتاحه، ومن الواضح أن غالبية الشعب الإيطالي تؤيد الحفاظ على علاقات ودية مع روسيا".وأضاف بارامونوف أن أغلب الشعب الإيطالي يرغب في إنهاء النزاع الأوكراني في أقرب وقت، ورفع العقوبات عن روسيا والعودة إلى الحوار.وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن العديد من الإيطاليين كونهم من المسيحيين الكاثوليك يتبنون وجهات نظر مناهضة للحروب ويستمعون إلى الموقف الإنساني والمتوازن لبابا الفاتيكان فرنسيس.وتابع بقوله: "إنهم يدعمون جهوده الدبلوماسية [البابا فرنسيس] ويفهمون جيدا أن الصراع في أوكرانيا لا يتوقف لأن إيطاليا ودول غربية أخرى ترسل إلى كييف كمية كبيرة من الأسلحة والمساعدات العسكرية الأخرى".ولفت بارامونوف إلى أن النشطاء المحليين في إيطاليا حاولوا في الصيف الماضي إجراء استفتاء شعبي حول مسألة وقف إمدادات الأسلحة لنظام كييف.وأردف بقوله:وتتلقى أوكرانيا مساعدات عسكرية ومالية من الدول الغربية تقدر بعشرات المليارات من الدولارات، في محاولة لعرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة التي أطلقتها روسيا في 24 شباط/فبراير الماضي.يشار إلى أن روسيا أرسلت في وقت سابق، مذكرة احتجاج إلى دول حلف "الناتو" بسبب إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا، وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفا مشروعا للقوات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20230929/السفير-الروسي-لدى-روما-إيطاليا-أصبحت-طرفا-في-الصراع-الأوكراني-بشكل-غير-مباشر--1081497509.html

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