https://sputnikarabic.ae/20230929/السلطات-اللبنانية-تصادر-حيوانات-وطيورا-برية-دخلت-بطرق-غير-شرعية-من-سوريا-1081516292.html
السلطات اللبنانية تصادر حيوانات وطيورا برية دخلت بطرق غير شرعية من سوريا
السلطات اللبنانية تصادر حيوانات وطيورا برية دخلت بطرق غير شرعية من سوريا
أعلن وزير الزراعة اللبناني، عباس الحاج حسن، اليوم الجمعة، مصادرة كمية كبيرة من الحيوانات والطيور البرية وطيور الزينة، التي دخلت الأراضي اللبنانية من سوريا عبر... 29.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-29T15:59+0000
2023-09-29T15:59+0000
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ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، عن الوزير اللبناني، قوله بأن هذه العملية تمت تحت إشراف القضاء المختص وقوى الأمن الداخلي ووزارة الزراعة.وفي وقت سابق، صرّح قائد الجيش اللبناني، جوزيف عون، أن "الجيش يبذل قصارى جهده لمنع التهريب والنزوح غير الشرعي على الحدود".وأوضح عون في بيان، أن "انتشار الجيش على طول الحدود تتخلّله صعوبات كثيرة"، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، كما دعا عون "كل مشكك لزيارة الحدود والاطلاع ميدانيا على الوضع هناك".يأتي ذلك بعدما أعلن الجيش اللبناني، الشهر الماضي، "توقيف ما لايقل عن 280 سوريا لمحاولتهم التسلل عبر البحر بطريقة غير شرعية".وأصدرت مديرية التوجيه التابعة للجيش اللبناني بيانا، قالت فيه إن "الوحدات العسكرية المنتشرة نفذت مهمات مختلفة بمؤازرة مديرية المخابرات، يوم 11و12 أغسطس/ آب الماضي، نتج عنها توقيف 150 سوريا في بلدة شدرا ومنطقة خربة الرمان وطريق عام عندقت العوينات - عكار، أثناء محاولتهم دخول الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية".وأضاف اليبان أنه "تم توقيف 130 سوريا و4 مواطنين لمحاولتهم التسلل عبر البحر بطريقة غير شرعية باتجاه إحدى الدول الأوروبية، كما أوقفت الرأس المدبر للعملية المواطن (ش.س.)".
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العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم, الأخبار
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم, الأخبار
السلطات اللبنانية تصادر حيوانات وطيورا برية دخلت بطرق غير شرعية من سوريا
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أعلن وزير الزراعة اللبناني، عباس الحاج حسن، اليوم الجمعة، مصادرة كمية كبيرة من الحيوانات والطيور البرية وطيور الزينة، التي دخلت الأراضي اللبنانية من سوريا عبر إحدى المعابر غير الشرعية.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام
، عن الوزير اللبناني، قوله بأن هذه العملية تمت تحت إشراف القضاء المختص وقوى الأمن الداخلي ووزارة الزراعة.
وفي وقت سابق، صرّح قائد الجيش اللبناني، جوزيف عون، أن "الجيش يبذل قصارى جهده لمنع التهريب والنزوح غير الشرعي على الحدود".
وأوضح عون في بيان، أن "انتشار الجيش على طول الحدود تتخلّله صعوبات كثيرة"، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام
في لبنان، كما دعا عون "كل مشكك لزيارة الحدود والاطلاع ميدانيا على الوضع هناك".
يأتي ذلك بعدما أعلن الجيش اللبناني، الشهر الماضي، "توقيف ما لايقل عن 280 سوريا
لمحاولتهم التسلل عبر البحر بطريقة غير شرعية".
وأصدرت مديرية التوجيه التابعة للجيش اللبناني بيانا،
قالت فيه إن "الوحدات العسكرية المنتشرة نفذت مهمات مختلفة بمؤازرة مديرية المخابرات، يوم 11و12 أغسطس/ آب الماضي، نتج عنها توقيف 150 سوريا في بلدة شدرا ومنطقة خربة الرمان وطريق عام عندقت العوينات - عكار، أثناء محاولتهم دخول الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية".
وأضاف اليبان أنه "تم توقيف 130 سوريا
و4 مواطنين لمحاولتهم التسلل عبر البحر بطريقة غير شرعية باتجاه إحدى الدول الأوروبية، كما أوقفت الرأس المدبر للعملية المواطن (ش.س.)".