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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230929/القوات-الروسية-تصد-6-هجمات-أوكرانية-في-ثلاثة-اتجاهات-1081498039.html
القوات الروسية تصد 6 هجمات أوكرانية في ثلاثة اتجاهات
القوات الروسية تصد 6 هجمات أوكرانية في ثلاثة اتجاهات
قال رئيس المكتب الصحفي لقوات تجمع "الجنوب" الروسية، جورجي مينيساشفيلي، صباح اليوم الجمعة، إن القوات المسلحة الروسية صدت 6 هجمات للقوات الأوكرانية في اتجاهات... 29.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-29T02:28+0000
2023-09-29T02:29+0000
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال مينيساشفيلي لـ"سبوتنيك": "قامت وحدات قوات تجمع "الجنوب" بصد 6 هجمات من القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاهات ليسيتشانسك، وأرتيموفسك، وأفدييفكا. وقد تم تدمير مواقع الانتشار المؤقتة وتجمعات الأسلحة والتقنيات العسكرية بالطيران في مناطق مدن أفدييفكا وسيفيرسك وجرجينسك وفيدوروفكا".وأضاف مينيساشفيلي أن القوات المسلحة الروسية قضت أيضًا على القوات البرية والتقنيات العسكرية في 20 منطقة.وأشار إلى أن القوات الروسية دمرت أيضًا مواقع الانتشار المؤقتة للقوات الأوكرانية والدفاع المدني في مدينتي روزوفكا وبوبيداي بجمهورية دونيتسك الشعبية.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا، يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230928/القوات-الجوية-الروسية-تضرب-أهدافا-إرهابية-في-إدلب-السورية-1081494477.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا

القوات الروسية تصد 6 هجمات أوكرانية في ثلاثة اتجاهات

02:28 GMT 29.09.2023 (تم التحديث: 02:29 GMT 29.09.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات "أوسا" التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات "الجنوب" الروسية
منظومة الصواريخ المضادة للطائرات أوسا التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات الجنوب الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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قال رئيس المكتب الصحفي لقوات تجمع "الجنوب" الروسية، جورجي مينيساشفيلي، صباح اليوم الجمعة، إن القوات المسلحة الروسية صدت 6 هجمات للقوات الأوكرانية في اتجاهات أفدييفكا، وأرتيموفسك، وليسيتشانسك.
وقال مينيساشفيلي لـ"سبوتنيك": "قامت وحدات قوات تجمع "الجنوب" بصد 6 هجمات من القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاهات ليسيتشانسك، وأرتيموفسك، وأفدييفكا. وقد تم تدمير مواقع الانتشار المؤقتة وتجمعات الأسلحة والتقنيات العسكرية بالطيران في مناطق مدن أفدييفكا وسيفيرسك وجرجينسك وفيدوروفكا".
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أمس, 19:54 GMT
وأضاف مينيساشفيلي أن القوات المسلحة الروسية قضت أيضًا على القوات البرية والتقنيات العسكرية في 20 منطقة.
وأشار إلى أن القوات الروسية دمرت أيضًا مواقع الانتشار المؤقتة للقوات الأوكرانية والدفاع المدني في مدينتي روزوفكا وبوبيداي بجمهورية دونيتسك الشعبية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا، يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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