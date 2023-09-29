https://sputnikarabic.ae/20230929/القوات-الروسية-تصد-6-هجمات-أوكرانية-في-ثلاثة-اتجاهات-1081498039.html
القوات الروسية تصد 6 هجمات أوكرانية في ثلاثة اتجاهات
القوات الروسية تصد 6 هجمات أوكرانية في ثلاثة اتجاهات
قال رئيس المكتب الصحفي لقوات تجمع "الجنوب" الروسية، جورجي مينيساشفيلي، صباح اليوم الجمعة، إن القوات المسلحة الروسية صدت 6 هجمات للقوات الأوكرانية في اتجاهات... 29.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-29T02:28+0000
2023-09-29T02:28+0000
2023-09-29T02:29+0000
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال مينيساشفيلي لـ"سبوتنيك": "قامت وحدات قوات تجمع "الجنوب" بصد 6 هجمات من القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاهات ليسيتشانسك، وأرتيموفسك، وأفدييفكا. وقد تم تدمير مواقع الانتشار المؤقتة وتجمعات الأسلحة والتقنيات العسكرية بالطيران في مناطق مدن أفدييفكا وسيفيرسك وجرجينسك وفيدوروفكا".وأضاف مينيساشفيلي أن القوات المسلحة الروسية قضت أيضًا على القوات البرية والتقنيات العسكرية في 20 منطقة.وأشار إلى أن القوات الروسية دمرت أيضًا مواقع الانتشار المؤقتة للقوات الأوكرانية والدفاع المدني في مدينتي روزوفكا وبوبيداي بجمهورية دونيتسك الشعبية.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا، يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230928/القوات-الجوية-الروسية-تضرب-أهدافا-إرهابية-في-إدلب-السورية-1081494477.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية تصد 6 هجمات أوكرانية في ثلاثة اتجاهات
02:28 GMT 29.09.2023 (تم التحديث: 02:29 GMT 29.09.2023) تابعنا عبر
قال رئيس المكتب الصحفي لقوات تجمع "الجنوب" الروسية، جورجي مينيساشفيلي، صباح اليوم الجمعة، إن القوات المسلحة الروسية صدت 6 هجمات للقوات الأوكرانية في اتجاهات أفدييفكا، وأرتيموفسك، وليسيتشانسك.
وقال مينيساشفيلي لـ"سبوتنيك
": "قامت وحدات قوات تجمع "الجنوب" بصد 6 هجمات من القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاهات ليسيتشانسك، وأرتيموفسك، وأفدييفكا. وقد تم تدمير مواقع الانتشار المؤقتة وتجمعات الأسلحة والتقنيات العسكرية بالطيران في مناطق مدن أفدييفكا وسيفيرسك وجرجينسك وفيدوروفكا".
وأضاف مينيساشفيلي أن القوات المسلحة الروسية قضت أيضًا على القوات البرية والتقنيات العسكرية في 20 منطقة.
وأشار إلى أن القوات الروسية دمرت أيضًا مواقع الانتشار المؤقتة للقوات الأوكرانية والدفاع المدني في مدينتي روزوفكا وبوبيداي بجمهورية دونيتسك الشعبية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة
، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا، يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.