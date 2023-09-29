عربي
مقاتلات روسية تسقط طائرتي "ميغ 29" سلمتهما بولندا إلى نظام كييف- عاجل
Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230929/القوات-الروسية-نفذت-9-ضربات-عالية-الدقة-دمرت-أهدافا-استراتيجية-أوكرانية-خلال-أسبوع-1081510575.html
القوات الروسية نفذت 9 ضربات عالية الدقة دمرت أهدافا استراتيجية أوكرانية خلال أسبوع
القوات الروسية نفذت 9 ضربات عالية الدقة دمرت أهدافا استراتيجية أوكرانية خلال أسبوع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية نفذت من 24 إلى 29 سبتمبر/ أيلول تسع ضربات بأسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة استهدف مستودعات أسلحة... 29.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-29T12:46+0000
2023-09-29T13:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/12/1079168398_0:0:1838:1034_1920x0_80_0_0_f27248e1108b51dff6d4b41a1bbf83bd.jpg
وجاء في بيان الدفاع الروسية، الذي تضمن ملخص العمليات العسكرية التي نفذتها القوات المسلحة الروسية، أن القوات قصفت "مستودعات الذخيرة والمعدات العسكرية التقنية للقوات المسلحة الأوكرانية ومواقع تدريب المخربين وكذلك نقاط إقامة العسكريين الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/12/1079168398_274:0:1663:1042_1920x0_80_0_0_7b1b386fe38eeeb36be5cf71735812b8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

القوات الروسية نفذت 9 ضربات عالية الدقة دمرت أهدافا استراتيجية أوكرانية خلال أسبوع

12:46 GMT 29.09.2023 (تم التحديث: 13:02 GMT 29.09.2023)
© Sputnik . Russian Ministry of Defense / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق صواريخ من سفينة تابعة للبحرية الروسية على ترسانة بأسلحة غربية في منطقة لفيف
إطلاق صواريخ من سفينة تابعة للبحرية الروسية على ترسانة بأسلحة غربية في منطقة لفيف - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2023
© Sputnik . Russian Ministry of Defense
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
يتبع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية نفذت من 24 إلى 29 سبتمبر/ أيلول تسع ضربات بأسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة استهدف مستودعات أسلحة أوكرانية ومواقع تدريب مخربين ونقاط إيواء للمرتزقة.
وجاء في بيان الدفاع الروسية، الذي تضمن ملخص العمليات العسكرية التي نفذتها القوات المسلحة الروسية، أن القوات قصفت "مستودعات الذخيرة والمعدات العسكرية التقنية للقوات المسلحة الأوكرانية ومواقع تدريب المخربين وكذلك نقاط إقامة العسكريين الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:52 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала