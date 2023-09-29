https://sputnikarabic.ae/20230929/القوات-الروسية-نفذت-9-ضربات-عالية-الدقة-دمرت-أهدافا-استراتيجية-أوكرانية-خلال-أسبوع-1081510575.html
القوات الروسية نفذت 9 ضربات عالية الدقة دمرت أهدافا استراتيجية أوكرانية خلال أسبوع
القوات الروسية نفذت 9 ضربات عالية الدقة دمرت أهدافا استراتيجية أوكرانية خلال أسبوع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية نفذت من 24 إلى 29 سبتمبر/ أيلول تسع ضربات بأسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة استهدف مستودعات أسلحة... 29.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-29T12:46+0000
2023-09-29T12:46+0000
2023-09-29T13:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وجاء في بيان الدفاع الروسية، الذي تضمن ملخص العمليات العسكرية التي نفذتها القوات المسلحة الروسية، أن القوات قصفت "مستودعات الذخيرة والمعدات العسكرية التقنية للقوات المسلحة الأوكرانية ومواقع تدريب المخربين وكذلك نقاط إقامة العسكريين الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب".
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2023
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
القوات الروسية نفذت 9 ضربات عالية الدقة دمرت أهدافا استراتيجية أوكرانية خلال أسبوع
12:46 GMT 29.09.2023 (تم التحديث: 13:02 GMT 29.09.2023) تابعنا عبر
يتبع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية نفذت من 24 إلى 29 سبتمبر/ أيلول تسع ضربات بأسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة استهدف مستودعات أسلحة أوكرانية ومواقع تدريب مخربين ونقاط إيواء للمرتزقة.
وجاء في بيان الدفاع الروسية، الذي تضمن ملخص العمليات العسكرية التي نفذتها القوات المسلحة الروسية، أن القوات قصفت "مستودعات الذخيرة والمعدات العسكرية التقنية للقوات المسلحة الأوكرانية ومواقع تدريب المخربين وكذلك نقاط إقامة العسكريين الأوكرانيين والمرتزقة الأجانب".