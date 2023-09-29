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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230929/المدفعية-الروسية-تدمر-نقاط-انتشار-القوات-الأوكرانية-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1081498177.html
المدفعية الروسية تدمر نقاط انتشار القوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية
المدفعية الروسية تدمر نقاط انتشار القوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية
أفاد رئيس المكتب الصحفي لقوات تجمع "الجنوب" الروسية، جورجي مينيساشفيلي، صباح اليوم الجمعة، بأن قوات المدفعية الروسية دمرت مواقع الانتشار المؤقتة للقوات... 29.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-29T02:36+0000
2023-09-29T02:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
العالم
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وقال مينيساشفيلي لـ"سبوتنيك": "تم تدمير مواقع الانتشار المؤقتة باستخدام المدفعية في مناطق مدن "بوبيداي" و"روزوفكا"، حيث تم تدمير وحدات من اللواء الاقتحامي 95 واللواء 106 للدفاع الإقليمي للعدو".وأضاف أن العدو خلال الاشتباكات فقد مدفعية M777 واثنتين من مدفعيات D-20 ومدفعية "مستا-ب"، بالإضافة إلى محطة رادار لمكافحة البطاريات أمريكية الصنع من طراز AN/TPQ-50 وثلاث مركبات وثمانية طائرات مسيرة.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا، يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230929/القوات-الروسية-تصد-6-هجمات-أوكرانية-في-ثلاثة-اتجاهات-1081498039.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم

المدفعية الروسية تدمر نقاط انتشار القوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية

02:36 GMT 29.09.2023
© Sputnik . Igor Zarembo / الانتقال إلى بنك الصورالمدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية
المدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2023
© Sputnik . Igor Zarembo
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أفاد رئيس المكتب الصحفي لقوات تجمع "الجنوب" الروسية، جورجي مينيساشفيلي، صباح اليوم الجمعة، بأن قوات المدفعية الروسية دمرت مواقع الانتشار المؤقتة للقوات الأوكرانية ووحدات الدفاع بمدينتي "روزوفكا" و"بوبيداي" في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقال مينيساشفيلي لـ"سبوتنيك": "تم تدمير مواقع الانتشار المؤقتة باستخدام المدفعية في مناطق مدن "بوبيداي" و"روزوفكا"، حيث تم تدمير وحدات من اللواء الاقتحامي 95 واللواء 106 للدفاع الإقليمي للعدو".
منظومة الصواريخ المضادة للطائرات أوسا التابعة للفيلق الثاني لمجموعة القوات الجنوب الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تصد 6 هجمات أوكرانية في ثلاثة اتجاهات
02:28 GMT
وأضاف أن العدو خلال الاشتباكات فقد مدفعية M777 واثنتين من مدفعيات D-20 ومدفعية "مستا-ب"، بالإضافة إلى محطة رادار لمكافحة البطاريات أمريكية الصنع من طراز AN/TPQ-50 وثلاث مركبات وثمانية طائرات مسيرة.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا، يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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