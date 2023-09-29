https://sputnikarabic.ae/20230929/بوتين-المعارك-قرب-أوروجيينويه-تجسيد-للبطولة-والشجاعة--1081510653.html
بوتين: المعارك قرب أوروجيينويه تجسيد للبطولة والشجاعة
بوتين: المعارك قرب أوروجيينويه تجسيد للبطولة والشجاعة
وصف الرئيس الروسين فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، المعركة بالقرب من بلدة اوروجيينويه بأنها مثال على شجاعة وبطولة العسكريين الروس. 29.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-29T12:47+0000
2023-09-29T12:47+0000
2023-09-29T12:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار العالم الآن
روسيا
فلاديمير بوتين
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وقال بوتين خلال لقائه في الكرملين مع المشاركين في هذه المعارك: "بعد زيارة أخرى إلى القوات، أبلغني رئيس الأركان العامة كيف تحاربون وتقاتلون، ليس فقط شفهيا، ولكن أيضا عرض مواد فيديو، بالطبع، هذا واحد من الأمثلة الجيدة للشجاعة والبطولة".وسطر الجنود الروس معارك ملحمية عبر التاريخ، مواجهين العدو رغم تفوقه عددا، وسجلت العملية العسكرية الخاصة العديد من هذه البطولات الموثقة.ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطعا مصورا بواسطة مسيرة رباعية لـ5 جنود روس يتصدون لهجوم شنته القوات الأوكرانية، باستخدام 12 طائرة ودبابات ومدرعات وجنود المشاة في منطقة أوروجيينويه على محور جنوب دونيتسك.واستطاع المقاتلون الروس الخمسة، خلال المعركة، دحر القوات الأوكرانية بعد أن استمرت الاشتباكات لمدة 40 دقيقة.شاهد أيضا... دبابة روسية تدمر رتل مدرعات أوكرانية محطمة مقولة "الكثرة تغلب الشجاعة"... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230929/شويغو-الوضع-الدولي-يلزم-رابطة-الدول-المستقلة-بامتلاك-قوات-قادرة-على-الرد-السريع-1081508659.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, روسيا, فلاديمير بوتين
أخبار العالم الآن, روسيا, فلاديمير بوتين
بوتين: المعارك قرب أوروجيينويه تجسيد للبطولة والشجاعة
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وصف الرئيس الروسين فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، المعركة بالقرب من بلدة اوروجيينويه بأنها مثال على شجاعة وبطولة العسكريين الروس.
وقال بوتين خلال لقائه في الكرملين مع المشاركين في هذه المعارك: "بعد زيارة أخرى إلى القوات، أبلغني رئيس الأركان العامة كيف تحاربون وتقاتلون، ليس فقط شفهيا، ولكن أيضا عرض مواد فيديو، بالطبع، هذا واحد من الأمثلة الجيدة للشجاعة والبطولة".
وسطر الجنود الروس معارك ملحمية عبر التاريخ، مواجهين العدو رغم تفوقه عددا، وسجلت العملية العسكرية الخاصة العديد من هذه البطولات الموثقة.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطعا مصورا بواسطة مسيرة رباعية لـ5 جنود روس يتصدون لهجوم شنته القوات الأوكرانية
، باستخدام 12 طائرة ودبابات ومدرعات وجنود المشاة في منطقة أوروجيينويه على محور جنوب دونيتسك.
واستطاع المقاتلون الروس الخمسة، خلال المعركة، دحر القوات الأوكرانية بعد أن استمرت الاشتباكات لمدة 40 دقيقة.