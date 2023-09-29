https://sputnikarabic.ae/20230929/بوتين-دول-المليار-الذهبي-تستغل-بقية-العالم-1081516175.html
بوتين: دول "المليار الذهبي" تستغل بقية العالم
بوتين: دول "المليار الذهبي" تستغل بقية العالم
أعلن فلاديمير بوتين في المؤتمر البرلماني الدولي "روسيا - أمريكا اللاتينية"، أن العلاقات الائتمانية الحديثة مبنية بطريقة لا تخدم إلا مصالح دول "المليار الذهبي". 29.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-29T15:36+0000
2023-09-29T15:36+0000
2023-09-29T15:36+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
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وقال الرئيس: "إنهم، هذا "المليار الذهبي"، أو على وجه التحديد، قادة هذه البلدان من "المليار الذهبي"، يستغلون جميع البلدان الأخرى في العالم تقريبًا. إنهم يسيئون استخدام مواقعهم التكنولوجية والمعلوماتية والمالية" .وأكد الرئيس الروسي أن المؤسسات المالية الدولية منظمة بطريقة تجعلها غير مربحة لأي شخص باستثناء "المليار الذهبي".وروسيا من جانبها مستعدة لإقامة علاقات مع دول أمريكا اللاتينية على أساس ثنائي وفي إطار الهياكل الدولية. وتدعو موسكو إلى أن تكون دول المنطقة، في وحدتها وتنوعها، قوية ومستقلة وناجحة.
https://sputnikarabic.ae/20230929/بوتين-بريكس-ليس-تحالفا-عسكريا-بل-منصة-لتطوير-المواقف-1081515874.html
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روسيا, فلاديمير بوتين
بوتين: دول "المليار الذهبي" تستغل بقية العالم
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أعلن فلاديمير بوتين في المؤتمر البرلماني الدولي "روسيا - أمريكا اللاتينية"، أن العلاقات الائتمانية الحديثة مبنية بطريقة لا تخدم إلا مصالح دول "المليار الذهبي".
وقال الرئيس: "إنهم، هذا "المليار الذهبي"، أو على وجه التحديد، قادة هذه البلدان من "المليار الذهبي"، يستغلون جميع البلدان الأخرى في العالم تقريبًا. إنهم يسيئون استخدام مواقعهم التكنولوجية والمعلوماتية والمالية" .
وأكد الرئيس الروسي أن المؤسسات المالية الدولية منظمة بطريقة تجعلها غير مربحة لأي شخص باستثناء "المليار الذهبي".
وروسيا من جانبها مستعدة لإقامة علاقات مع دول أمريكا اللاتينية على أساس ثنائي وفي إطار الهياكل الدولية. وتدعو موسكو إلى أن تكون دول المنطقة، في وحدتها وتنوعها، قوية ومستقلة وناجحة.