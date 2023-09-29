https://sputnikarabic.ae/20230929/بوتين-يكرم-أبطال-معركة-أوروجيينويه-الأسطورية-فيديو-1081514456.html
بوتين يكرم أبطال معركة أوروجيينويه الأسطورية... فيديو
بوتين يكرم أبطال معركة أوروجيينويه الأسطورية... فيديو
كرم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أبطال معركة أوروجيينويه الذين أظهروا قدرة عالية على القتال في تصديهم لهجوم أوكراني كبير، وقدرتهم على إفشال تقدم... 29.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-29T14:38+0000
2023-09-29T14:38+0000
2023-09-29T14:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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والتقى الرئيس الروسي بعدد من جنود القوات المسلحة الروسية في الكرملين، وأشاد بوتين بشجاعة الجنود الذين سطروا معركة ملحمية استمرت لمدة 40 دقيقة، انتهت بدحر القوات الأوكرانية قرب أوروجيينويه في دونيتسك.ووقف الرئيس الروسي والأبطال الثلاثة دقيقة صمت إكراما وإجلالا لأرواح رفاق السلاح الذين قضوا في المعركة.ووصف بوتين المعركة قرب بلدة أوروجيينويه بأنها مثال على شجاعة وبطولة العسكريين الروس.وسطر الجنود الروس معارك ملحمية عبر التاريخ، مواجهين العدو رغم تفوقه عددا، وسجلت العملية العسكرية الخاصة العديد من هذه البطولات الموثقة.ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطعا مصورا بواسطة مسيرة رباعية لـ5 جنود روس يتصدون لهجوم شنته القوات الأوكرانية، باستخدام 12 طائرة ودبابات ومدرعات وجنود المشاة في منطقة أوروجيينويه على محور جنوب دونيتسك.واستطاع المقاتلون الروس الخمسة، خلال المعركة، دحر القوات الأوكرانية بعد أن استمرت الاشتباكات لمدة 40 دقيقة.شاهد أيضا: مسيرة روسية تسقط كقذيفة على "ستريدسفان 122" سويدية وأخرى تنفذ "حكم الإعدام"... فيديوشاهد أيضا: "تي 62" روسية من كتيبة "النمر" تنفذ عملية انتحارية وتخترق 4 صفوف ألغام أوكرانية... فيديوشاهد أيضا: "توابيت مدرعة"... خبراء يحذرون من مشاكل "أبرامز" في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20230929/القوات-الروسية-نفذت-9-ضربات-عالية-الدقة-دمرت-أهدافا-استراتيجية-أوكرانية-خلال-أسبوع-1081510575.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
بوتين يكرم أبطال معركة أوروجيينويه الأسطورية... فيديو
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كرم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أبطال معركة أوروجيينويه الذين أظهروا قدرة عالية على القتال في تصديهم لهجوم أوكراني كبير، وقدرتهم على إفشال تقدم القوات الأوكرانية.
والتقى الرئيس الروسي بعدد من جنود القوات المسلحة الروسية
في الكرملين، وأشاد بوتين بشجاعة الجنود الذين سطروا معركة ملحمية استمرت لمدة 40 دقيقة، انتهت بدحر القوات الأوكرانية قرب أوروجيينويه في دونيتسك.
ووقف الرئيس الروسي والأبطال الثلاثة دقيقة صمت إكراما وإجلالا لأرواح رفاق السلاح الذين قضوا في المعركة.
ووصف بوتين المعركة قرب بلدة أوروجيينويه بأنها مثال على شجاعة وبطولة العسكريين الروس.
وقال بوتين: "بعد زيارة أخرى إلى القوات، أبلغني رئيس الأركان العامة كيف تحاربون وتقاتلون، ليس فقط شفهيا، ولكن أيضا عرض مواد فيديو، بالطبع، هذا واحد من الأمثلة الجيدة للشجاعة والبطولة".
وسطر الجنود الروس معارك ملحمية عبر التاريخ، مواجهين العدو رغم تفوقه عددا، وسجلت العملية العسكرية الخاصة العديد من هذه البطولات الموثقة.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطعا مصورا بواسطة مسيرة رباعية لـ5 جنود روس يتصدون لهجوم شنته القوات الأوكرانية
، باستخدام 12 طائرة ودبابات ومدرعات وجنود المشاة في منطقة أوروجيينويه على محور جنوب دونيتسك.
واستطاع المقاتلون الروس الخمسة، خلال المعركة، دحر القوات الأوكرانية بعد أن استمرت الاشتباكات لمدة 40 دقيقة.