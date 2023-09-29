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https://sputnikarabic.ae/20230929/جهاز-تتم-زراعته-في-الجسم-يعالج-السرطان-بـ60-يوما-ويقلل-الوفيات-50-صور-وفيديو-1081515610.html
جهاز تتم زراعته في الجسم يعالج السرطان بـ60 يوما ويقلل الوفيات 50%... فيديو
جهاز تتم زراعته في الجسم يعالج السرطان بـ60 يوما ويقلل الوفيات 50%... فيديو
يعمل فريق ضخم من العلماء على تطوير جهاز، يزرع في جسم الإنسان، ويعمل على معالجة أنواع من مرض السرطان العضال في فترة قياسية مدتها 60 يوما فقط. 29.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-29T15:11+0000
2023-09-29T15:18+0000
مجتمع
علوم
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وطوّر فريق علماء من سبع ولايات أمريكية بقيادة جامعة "رايس" في هيوستن، تكساس، جهازا بحجم 76 مم يزرع في جسم الإنسان من شأنه تتبع وكشف الخلايا السرطانية في جسم الإنسان وإدارة الأدوية.وبحسب العلماء، فإن منظم التصنيع الجزيئي المتقدم الهجين، أو "HAMMR"، هو جهاز مليء بأجهزة الاستشعار التي تراقب الخلايا السرطانية السريعة التحور وتضبط إطلاق أدوية العلاج المناعي بناء على استجابة المريض.ومنحت وكالة مشاريع الأبحاث المتقدمة للصحة (ARPA-H) مبلغًا قدره 45 مليون دولار لتطوير تقنية زرع الاستشعار والاستجابة بسرعة والتي يمكن أن تقلل الوفيات المرتبطة بالسرطان في الولايات المتحدة فقط بأكثر من 50%.وبحسب موقع جامعة هيوستن، ستعمل الجائزة الممنوحة لفريق من الباحثين من سبع ولايات، بقيادة جامعة "رايس"، على تسريع تطوير واختبار النهج الأول من نوعه لعلاج السرطان الذي يهدف إلى تحسين نتائج العلاج المناعي بشكل كبير للمرضى الذين يعانون من أمراض المبيض والبنكرياس وأنواع أخرى من السرطان يصعب علاجها.وتتم زراعة الجهاز في البطن الذي يقوم بعد ذلك بمراقبة تطور السرطان لدى المريض باستمرار وضبط جرعات أدوية العلاج المناعي في الوقت الفعلي.
https://sputnikarabic.ae/20230929/دراسة-تكتشف-لأول-مرة-مواد-بلاستيكية-دقيقة-داخل-السحب-تلوث-كل-ما-نأكله-ونشربه-1081512327.html
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علوم
علوم

جهاز تتم زراعته في الجسم يعالج السرطان بـ60 يوما ويقلل الوفيات 50%... فيديو

15:11 GMT 29.09.2023 (تم التحديث: 15:18 GMT 29.09.2023)
© Fotolia / Crevisخلية سرطانية في جسم الإنسان
خلية سرطانية في جسم الإنسان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2023
© Fotolia / Crevis
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يعمل فريق ضخم من العلماء على تطوير جهاز، يزرع في جسم الإنسان، ويعمل على معالجة أنواع من مرض السرطان العضال في فترة قياسية مدتها 60 يوما فقط.
وطوّر فريق علماء من سبع ولايات أمريكية بقيادة جامعة "رايس" في هيوستن، تكساس، جهازا بحجم 76 مم يزرع في جسم الإنسان من شأنه تتبع وكشف الخلايا السرطانية في جسم الإنسان وإدارة الأدوية.

ويتلخص مبدأ عمل هذا الجهاز من خلال ضخ كميات من الأدوية بداخله، ليقوم الجهاز بتنظيم عملية ضخ الأدوية وكميتها إلى جسم الإنسان.

وبحسب العلماء، فإن منظم التصنيع الجزيئي المتقدم الهجين، أو "HAMMR"، هو جهاز مليء بأجهزة الاستشعار التي تراقب الخلايا السرطانية السريعة التحور وتضبط إطلاق أدوية العلاج المناعي بناء على استجابة المريض.
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ومنحت وكالة مشاريع الأبحاث المتقدمة للصحة (ARPA-H) مبلغًا قدره 45 مليون دولار لتطوير تقنية زرع الاستشعار والاستجابة بسرعة والتي يمكن أن تقلل الوفيات المرتبطة بالسرطان في الولايات المتحدة فقط بأكثر من 50%.
وبحسب موقع جامعة هيوستن، ستعمل الجائزة الممنوحة لفريق من الباحثين من سبع ولايات، بقيادة جامعة "رايس"، على تسريع تطوير واختبار النهج الأول من نوعه لعلاج السرطان الذي يهدف إلى تحسين نتائج العلاج المناعي بشكل كبير للمرضى الذين يعانون من أمراض المبيض والبنكرياس وأنواع أخرى من السرطان يصعب علاجها.
وتتم زراعة الجهاز في البطن الذي يقوم بعد ذلك بمراقبة تطور السرطان لدى المريض باستمرار وضبط جرعات أدوية العلاج المناعي في الوقت الفعلي.
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